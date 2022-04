Approbation par le gouvernement du Québec du plan de restauration pour l’extraction d’un échantillon en vrac de 5 000 tonnes sur le site Pershing-Manitou

English French

VAL-D’OR, Québec, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle a reçu du Ministère de l’Energie et des Ressources naturelles du Québec, l’approbation du plan de restauration du site minier Pershing-Manitou soumis en juin 2021. Le plan soumis par Pershimex est simple et rigoureux. Il permettra entre autres, l’extraction sécuritaire et selon les normes environnementales en vigueur, d’un échantillon de 5 000 tonnes de matériel minéralisé aurifère de catégorie mesurée. Rappelons que l’estimation de ressources minérales (ERM) soumise en janvier dernier, confirme la présence de ressources aurifères de catégorie mesurée de 9 200 tonnes titrant à 7,2 g/t d’or pour un total de plus de 2 000 onces. La zone minéralisée étant située en surface et déjà exposée, il en résultera une tranchée qui sera par la suite sécurisée et clôturée (voir figure 1 ci bas).



Suite à la lettre d’entente avec Mines Abcourt inc. le matériel minéralisé sera traité à l’usine Géant Dormant, une usine de traitement aurifère parfaitement adaptée au type de minerai que présente le site minier Pershing-Manitou.

Pershimex a obtenu la confirmation que l’accord conclu avec la direction de Mines Abcourt inc. reste valide malgré la récente annonce de changement à la direction de Mines Abcourt inc. En effet, M. Pascal Hamelin, administrateur de Pershimex, a récemment été nommé Chef de la direction de Mines Abcourt inc.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « L’approbation du plan de restauration par le ministère est la pierre d’assise pour la réalisation de la phase 2 du plan de développement de la Société. Les autres autorisations nécessaires pour l’échantillonnage en vrac sont tributaires de cette approbation. Rappelons que le traitement du matériel minéralisé provenant du site Pershing-Manitou se fera à l’usine Géant-Dormant, propriété de Mines Abcourt inc. »

Nous profitons de l’occasion pour féliciter M. Pascal Hamelin, administrateur de la Société, pour sa nomination comme nouveau Chef de la direction de Mines Abcourt inc.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Jacques Brunelle, VP Dév. Corporatif Tél.: (819) 825-2303 Tél: (819) 856-1387

