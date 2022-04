English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

5.4.2022 klo 15.30





Aspo antaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022: vertailukelpoinen liikevoitto on 27–34 miljoonaa euroa



Aspo Oyj perui tilinpäätöstiedotteen yhteydessä antamansa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022 Venäjän aloittaman sodan ja siitä seuranneiden pakotteiden aiheuttaman epävarmuuden vuoksi 2.3.2022.

Vaikka sodan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyy yhä paljon epävarmuutta, Aspo voi nyt arvioida aiempaa paremmin sen vaikutuksia liiketoimintaansa ja antaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022 erityisesti länsimarkkinoilla toimivan varustamoyhtiö ESL Shippingin hyvien näkymien ansiosta.

Aspon taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Aspo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto on 27–34 miljoonaa euroa (42,4 Me) vuonna 2022.

Vertailukelpoinen liikevoitto lasketaan oikaisemalla liikevoittoa lisäämällä tai vähentämällä siitä myyntivoitot ja -tappiot, liikearvon arvonalentumistappiot sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Ukrainan sodan aiheuttamia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kuluja arvioidaan syntyvän ensimmäiselle vuosineljännekselle noin 6 miljoonaa euroa, johon sisältyy aiemmin tiedotettu Telkon ja Leipurin Ukrainassa tuhoutunut vaihto-omaisuus. Sotatilanne ja Venäjä-liiketoimintaa koskevat ratkaisut voivat aiheuttaa vielä muita vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kulueriä. Samoin aiemmin tiedotetun mukaisesti ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen kirjataan ESL Shippingin Espa-proomun myyntivoitto noin 1,5 miljoonaa euroa. Edellä mainitut erät eivät sisälly vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Aspo panostaa jatkossa strategiansa mukaisesti liiketoiminnan kasvattamiseen länsimarkkinoilla. Itämarkkinoiden toimintaa sopeutetaan ja pysyvää maakohtaista läsnäoloa arvioidaan kriittisesti. Päätökset Venäjä-liiketoimintaa koskevista ratkaisuista tehdään hallitusti ottaen huomioon myös työntekijöiden asema ja paikallisen lainsäädännön rajoitukset.

Aspo julkaisee vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa keskiviikkona 4.5.2022.





ASPO Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264



