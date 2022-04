Avis aux médias - La présidente Bea Bruske du Congrès du travail du Canada disponible pour parler du budget de 2022

English French

Madame Bruske sera à la disposition des médias pour expliquer que les syndicats du Canada s’attendent à des mesures concrètes dans le budget qui permettront de renforcer le système de santé public et de rendre le coût de la vie plus abordable.

« La réalité est que tout le monde n’est pas sur le même pied dans cette relance. Bon nombre de personnes font toujours face à une situation de précarité extrême, à de l’anxiété et à l’incertitude du marché du travail. Il est essentiel que le gouvernement se serve du budget de 2022 pour engager notre pays sur la voie de la relance économique qui ne laisse pas les travailleuses et travailleurs et leurs familles pour compte », déclare Madame Bruske.

Les syndicats du Canada demandent aux députés fédéraux de s’unir pour aider les familles et d’éviter toute rhétorique extrême qui est trop souvent devenue chose normale sur la Colline du Parlement.

« Bien que les conservateurs continuent d’utiliser la partisanerie toxique pour tenter de bloquer tout progrès à la Chambre des communes, nous exhortons les députés fédéraux à collaborer afin d’offrir des soutiens aux Canadiens et Canadiennes. Accordez un répit aux familles en difficulté et renforcez notre système de santé public, notamment par des investissements dans l’assurance-médicaments, les soins dentaires et des mesures permettant de lutter contre la crise du personnel de santé », ajoute Madame Bruske.

Quoi : La présidente du CTC est disponible pour parler du budget de 2022 Où : Par téléphone ou Zoom Quand : Le 7avril 2022 et/ou avant le budget, par arrangement Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

