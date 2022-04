VoltaXplore Inc., Martinrea International Inc. et NanoXplore Inc. organiseront la Journée de la Batterie le 5 Avril

English French

MONTRÉAL, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tel qu'annoncé précédemment, VoltaXplore Inc., une coentreprise détenue à part égale entre Martinrea International Inc. (TSX : MRE) et NanoXplore Inc. (TSX : GRA) visant à commercialiser la production de batteries li-Ion améliorées de graphène pour les véhicules électriques et d'autres marchés potentiels, accueillera le « Battery Day » plus tard dans la journée dans son installation de démonstration située à Montréal, Québec.



« Battery Day » consistera en une visite de l'installation de démonstration, ainsi que des présentations et discussions techniques par des représentants de VoltaXplore, y compris la haute direction. Plusieurs séances auront lieu tout au long de la journée. Une copie de la présentation a été publiée sur www.voltaxplore.com, www.martinrea.com et www.nanoxplore.ca.

VoltaXplore a mis en service son installation de démonstration d'un mégawattheure début mars. L'usine produit des batteries qui sont en cours d'optimisation. Les tests effectués par des tiers à ce jour, ainsi que les tests internes confirment les avantages de l'utilisation du graphène dans la production de batteries Li-Ion, notamment une plus grande capacité de batterie, une plus grande autonomie et une plus grande vitesse de charge, ainsi qu'une sécurité accrue.

« VoltaXplore fait de grands progrès et est en bonne voie pour respecter les jalons et les délais prévus », a déclaré Pat D'Eramo, président de VoltaXplore et président-directeur général de Martinrea. « Nous restons enthousiastes à l'idée de cette entreprise, car nous pensons que les batteries améliorées au graphène sont une technologie différenciée qui pourrait grandement contribuer à résoudre les problèmes d'autonomie et de sécurité qui empêchent actuellement l'adoption à plus grande échelle des véhicules électriques. Nos tests à ce jour le confirment ».

« Nous sommes ravis de la perspective de faire partie d'une chaîne d'approvisionnement intégrée de batteries Li-Ion et de matériaux connexes en Amérique du Nord, ainsi que d'une solution fabriquée au Canada pour les batteries haute performance qui améliorent l'autonomie, la durée de vie de la batterie, vitesse de charge et sécurité », a déclaré Soroush Nazarpour, directeur général de VoltaXplore et président et directeur général de NanoXplore. « Avec notre installation de démonstration opérationnelle et notre technologie validée, nous nous concentrons maintenant sur les prochaines étapes pour mener à bien le projet ».

À propos de VoltaXplore Inc.

VoltaXplore est une coentreprise à 50/50 entre Martinrea International Inc. et NanoXplore Inc. visant à commercialiser et à développer des batteries li-Ion enrichies de graphène pour le marché des véhicules électriques. VoltaXplore a été créé le 15 avril 2021. Veuillez visiter www.voltaxplore.com.

À propos de Martinrea International Inc.

Martinrea est un fournisseur automobile diversifié et mondial engagé dans la conception, le développement et la fabrication de structures légères et de systèmes de propulsion hautement techniques et à valeur ajoutée. Martinrea opère dans 57 sites au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Allemagne, en Slovaquie, en Espagne, en Chine, en Afrique du Sud et au Japon. La vision de Martinrea est de rendre les vies meilleures en étant le meilleur fournisseur possible dans les produits que nous fabriquons et les services que nous fournissons. Pour plus d'informations sur Martinrea , veuillez visiter www.martinrea.com. Suivez Martinrea sur Twitter et Facebook.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société de graphène, un fabricant et fournisseur de poudre de graphène à haut volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La Société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés améliorés au graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter www.nanoxplore.ca.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Remarque spéciale concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières y compris les déclarations et les attentes liées aux attentes concernant les avantages du graphène pour la production de batteries et l'expansion vers une installation de gigawatt plus grande. Les mots « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « peut », « sera », « devrait », « estime », « a l'intention de », « croit », « planifie », « perspective » et des expressions similaires sont destinées à identifier des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des hypothèses faites par VoltaXplore, Martinrea et NanoXplore à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs qu'ils jugent appropriés dans les circonstances, telles que les ventes prévues et les estimations de production de l'industrie, les taux de change actuels (FX), le calendrier des lancements de produits et les améliorations opérationnelles au cours de la période et tout budget actuel approuvé par le Conseil. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les tendances du secteur et les facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion et la notice annuelle les plus récents et dans d'autres documents publics déposés pour Martinrea et NanoXplore, qui peuvent être consultés sur www.sedar.com.

Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. VoltaXplore, Martinrea et NanoXplore n'ont aucune intention et n'assument aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Les actions ordinaires de Martinrea se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « MRE ». Les actions ordinaires de NanoXplore se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « GRA ».

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Soroush Nazarpour

Président et chef de la direction, NanoXplore Inc.

PDG, VoltaXplore, Inc.

info@nanoxplore.ca

Tél : 514.935.1377

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS:

Neil Forster, directeur, Relations avec les investisseurs et développement de l'entreprise

Martinrea International Inc.

neil.forster@martinrea.com

Mobile : 647.210.2385

CONTACT MÉDIAS :

Deanna Lorincz, directrice mondiale, communications et marketing

Martinrea International Inc.

deanna.lorincz@martinrea.com

Tél : 248.392.9727

Mobile : 586.634.1766