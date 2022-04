Otsused muudatuste kohta EveryPay juhtkonnas

English Estonian

30. märtsil toimunud AS-i LHV Group (LHV Group) aktsionäride üldkoosolek kiitis heaks kokkuleppe EveryPay AS-i omandamiseks. Kokkuleppe sõlmimise ettevõtte omandamiseks avalikustas LHV Group 4. märtsi börsiteatega .



4. aprilli seisuga sai LHV Group EveryPay AS-i ainuaktsionäriks ning võttis muuhulgas vastu otsused nõukogu koosseisu muutmiseks. Arvates 4. aprillist kutsuti tagasi kõik senised nõukogu liikmed ning nimetati ametisse uued EveryPay AS-i nõukogu liikmed Madis Toomsalu, Erki Kilu, Kadri Kiisel ja Andres Kitter, volituste tähtajaga viis aastat. Uues koosseisus nõukogu määras nõukogu esimeheks Madis Toomsalu ning kutsus tagasi senise juhatuse liikme Lauri Tederi ja nimetas ta uuesti ametisse volituste tähtajaga kolm aastat.

Madis Toomsalu on LHV Groupi juhatuse liige ning AS-i LHV Pank, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Kindlustus nõukogu esimees ning kuulub AS-i LHV Finance nõukogusse. Lisaks kuulub ta LHV UK Ltd-i ja Bank North Ltd-i juhtkonna koosseisu ning on MTÜ FinanceEstonia juhatuse liige. Ta on töötanud LHV-s 2007. aastast, tegutsenud alates 2012. aastast LHV Panga krediidijuhina ja 2016. aastast LHV Groupi juhatajana. Madis Toomsalu on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureusekraadi ärijuhtimises ja magistrikraadi avaliku sektori rahanduses. Madis Toomsalule ja temaga seotud isikule kuulub 67 195 LHV Groupi aktsiat. Madis Toomsalul on võimalik omandada 2018., 2019., 2020. ja 2021. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 119 336 LHV Groupi aktsiat.

Erki Kilu on LHV UK Ltd-i juhtkonna liige ja tegevjuht. Lisaks kuulub ta AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Kindlustus nõukogusse. LHV-s töötab Erki Kilu alates 2008. aastast. Ta on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi ärijuhtimises ning Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituudi magistrikraadi tehnikateaduses. Erki Kilule kuulub 99 287 LHV Groupi aktsiat. Erki Kilul on võimalik omandada 2018., 2019., 2020. ja 2021. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 115 630 LHV Groupi aktsiat.

Kadri Kiisel on alates 2021. aastast AS-i LHV Pank juhatuse esimees ning AS-i LHV Finance nõukogu liige. AS-i LHV Pank jaepanganduse valdkonda juhtis ta juhatuse liikmena alates 2018. aastast, samuti oli varasemalt AS-i LHV Finance juhataja. Kadri Kiisel töötas alates 2011. aastast AS-i LHV Pank Tallinna kontori juhatajana ja alates 2017. aastast oli ta AS-i LHV Pank kontorite juht. Lisaks kuulub Kadri Kiisel Eesti Pangaliidu juhatusse. Kadri Kiisel on omandanud Tartu Ülikooli magistrikraadi finantsjuhtimise erialal. Kadri Kiiselile ja temaga seotud isikule kuulub 5031 LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik omandada 2018., 2019., 2020. ja 2021. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 71 265 LHV Groupi aktsiat.

Andres Kitter on alates 2013. aastast AS-i LHV Pank juhatuse liige, juhtides finantsvahendajate valdkonda, ning LHV UK Ltd-i juhtkonna liige. Andres Kitter on omandanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrikraadi. Andres Kitterile kuulub 34 818 LHV Groupi aktsiat ja tal on võimalik 2018., 2019., 2020. ja 2021. aastal väljastatud optsioonide eest kokku omandada 67 988 LHV Groupi aktsiat.

Lauri Teder on üks EveryPay AS-i asutajatest ning esimene töötaja aastast 2013, kelle ülesanne oli algselt tehnilise platvormi loomine ja seejärel kogu teenuse üles ehitamine. Lauri Tederi juhtimise all on EveryPay AS-ist saanud Baltikumi suurim digimaksete platvorm, mida kasutab AS LHV Pank aastast 2015 ning lisaks teised Baltikumi suurimad pangad. Lauri Teder omandas bakalaureuse kraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Enne EveryPay AS-iga liitumist töötas Lauri Teder rohkem kui seitse aastat tarkvaraarenduse valdkonnas, juhtides erinevaid tarkvaraarenduse projekte. Lauri Tederile kuulub 367 LHV Groupi aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 690 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari seisuga 332 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 145 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee