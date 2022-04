Spordle et Hockey Canada créent un partenariat de plusieurs années

English French

MONTRÉAL, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spordle est fière d’annoncer que Hockey Canada a choisi son entreprise pour devenir un nouveau fournisseur pour sa plateforme d’inscriptions universelles.



La plateforme est conçue pour offrir une expérience révisée et améliorée aux familles et aux registraires. L’outil appuiera plus de 3 500 associations locales de hockey, qui comptent plus de 750 000 participants inscrits chaque année aux programmes sanctionnés de Hockey Canada partout au pays. La plateforme a été lancée en juin 2021 et a traité plus de 200 millions en frais d’inscription partout au pays jusqu’à maintenant. L’objectif du développement de HCR 3.0 était de faciliter les tâches quotidiennes des utilisateurs tout en ayant une équipe de soutien bilingue disponible sept jours par semaine et offrant une expérience personnalisée en tout temps pour les membres et le personnel. Plus de 4 000 registraires/utilisateurs ont été formés et sont en service d’un océan à l’autre. La plateforme est reliée à des plateformes tierces comme « Coach.ca » et « Respect et Sport ».

Dans le cadre de cette entente, Spordle redonne à la communauté du hockey en devenant un partenaire national de marketing de Hockey Canada. Spordle est heureux de faire un don à la Fondation Hockey Canada pour chaque inscription au pays.

«Nous sommes extrêmement fiers et honorés d’avoir été choisis par Hockey Canada, a déclaré Lyno Côté, président et chef de la direction de Spordle. Ce partenariat aidera non seulement la communauté du hockey avec les inscriptions, mais nous redonnons aussi au monde du hockey grâce à notre partenariat de marketing avec la Fondation Hockey Canada. Nous sommes heureux de contribuer à la santé du sport, qui fait partie de notre mission. Nous sommes ravis que nous reconnaissions notre travail que notre équipe a accompli depuis nos débuts en 2009.»

«La plateforme Spordle a fait beaucoup au cours des dernières années pour aider les sports amateurs partout au pays, a déclaré Pat McLaughlin, vice-président senior de Hockey Canada. Ce partenariat donnera une meilleure expérience en portant attention à nos clients tout en nous permettant de redonner au hockey en faisant des dons à notre Fondation. Nous sommes honorés d’être associés à de tels leaders qui croient au sport amateur et veulent qu’il prenne de l’expansion.»

À l’instar des autres programmes de la Fondation Hockey Canada (Première Présence LNH/AJLNH, Le jeu gagnant, Découvrez le hockey avec Esso, Rêves devenus réalités), l’association entre Spordle et Hockey Canada sera en mesure d’aider les enfants à développer notre sport et à s’assurer qu’ils s’amusent en le pratiquant.

À propos Spordle

Fondée en 2009, Spordle est d’abord née d’une passion pour le sport et d’un respect sain pour les valeurs associées à sa pratique. L’entreprise développe et fournit un ERP de gestion du sport pour créer, développer et gérer des expériences sportives de haut niveau. La plateforme aide les grandes fédérations sportives, les clubs, les associations, les équipes, les ligues et les tournois à gérer efficacement sur une plateforme de gestion intégrée des sports. Ces organismes font également partie du Réseau Spordle, le plus grand réseau de sites Web sportifs qui rejoint des millions de visiteurs mensuels uniques au Canada. Pour de plus amples renseignements sur Spordle, veuillez consulter le site Spordle.com ou suivre les médias sociaux sur Facebook et Twitter.

À propos de Hockey Canada

Hockey Canada est l’organisme de régie du hockey au Canada et membre de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Elle compte plus de 750 000 joueurs, entraîneurs et officiels au sein de ses 13 associations membres. Hockey Canada est une organisation à but non lucratif qui crée des programmes de développement du hockey de pointe pour ses membres et les présente aux quatre coins du Canada. Elle assure aussi l’uniformité des règles et des règlements, offre d’autres services à ses membres d’un océan à l'autre, gère plusieurs championnats et événements régionaux, nationaux et internationaux et dirige les activités de toutes les équipes qui représentent le Canada lors de compétitions internationales. La mission de Hockey Canada est de diriger, développer et promouvoir des expériences enrichissantes au hockey. Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada, veuillez consulter HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook et Twitter.

À propos de la Fondation Hockey Canada

Créée en 2000, la Fondation Hockey Canada (FHC) est un organisme à but non lucratif enregistré qui travaille de pair avec Hockey Canada pour remplir sa mission. La FHC offre une source continue de financement pour appuyer la mise en œuvre et le développement futurs du hockey par la mise en place d’une vaste gamme de programmes de Hockey Canada. La FHC mise sur les dons pour créer et alimenter des fonds de dotation et d’autres fonds à usage général permettant de faire en sorte que le Canada reste à l’avant-plan du développement et de la promotion du hockey amateur. Les Canadiens qui veulent redonner au hockey peuvent le faire en sachant que leur don profitera à de nombreuses générations à venir.

