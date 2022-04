La création d’Harris France confirme la stratégie du groupe et son ambition de développement en France

ETAMPES, France, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harris France fait partie du groupe N. Harris Computer Corporation (Harris), filiale de Constellation Software Inc. La création de Harris France est une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie de fusions-acquisitions d’éditeurs de logiciels français.

La stratégie de croissance de Harris France



Harris France, représentant le groupe N. Harris Computer sur le territoire français, est en charge de gérer toutes les filiales françaises et de réaliser les acquisitions d’éditeurs verticaux français reconnus comme des experts ou des leaders sur leur marché. La politique du groupe est de conserver les entreprises acquises pour toujours ce qui permet d’offrir à des fondateurs, soucieux du devenir de leur entreprise, la garantie que nous nous inscrivons dans la continuité de leur travail (conservation des marques, des ressources et du savoir-faire) mais aussi dans le respect des produits et des clients. L’objectif est ainsi de rendre les entreprises acquises encore plus performantes et innovantes.



« Harris confirme son ambition de développement important en France avec l’organisation et la structuration d’Harris France. Les équipes sont renforcées pour soutenir ce projet et des investissements sont réalisés (7 personnes dédiées à ce jour). Une équipe d’intégration est notamment mise en place pour accompagner les entreprises et les faire grandir : partage de bonnes pratiques, formations, services administratifs centralisés, etc. Harris France se consacre ainsi au succès de chaque entreprise Harris située en France. », indique Tony Pénochet, Président d’Harris France.



Des milliers de clients et une ambition de chiffre d’affaires à 100 millions d’euros d’ici fin 2025



Les clients du groupe Harris France couvrent divers domaines et lieux géographiques. Qu’il s’agisse d’entreprises notamment dans les domaines de la Santé, l’Education, les Services Publics, la Construction, le Commerce de Détail, la Gestion d’entreprise, la Sécurité. Harris France possède l’expertise pertinente et le savoir-faire sur lesquels ses clients peuvent compter dans la gestion de leur entreprise.



« Notre équipe aguerrie a déjà conclu plusieurs acquisitions d’entreprises en France, Everwin en août 2020 et Sigma en août 2021, et d’autres sont à venir prochainement. Ces entreprises fournissent des logiciels essentiels à des milliers de clients dans un large éventail de secteurs d’activité. L’ambition d’Harris France est ainsi d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros d’ici fin 2025. » ajoute Tony Pénochet, Président d’Harris France.



Les valeurs humaines de Harris France



Nos valeurs fondamentales nous rassemblent, nous gardent concentrés sur ce qui compte, et nous aident dans la prise de décisions. Grâce à elles, nous nous assurons de bien faire, de la bonne manière et au bon moment pour nos collègues et nos clients.



« Depuis l’acquisition de mon entreprise Everwin par Harris en 2020, j’ai apprécié être entouré d’une équipe qui défend chacune des valeurs de Harris. Avec Harris France et cette équipe, je poursuis mon parcours pour acquérir et développer des entreprises dans le secteur du logiciel en France, sachant que je cumule plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine. » conclut Tony Pénochet, Président d’Harris France.



À propos d’Everwin www.everwin.fr



Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de services). Everwin réalise un CA de 16,6 M€ et compte 27 ans d’expérience, plus de 3 800 clients, 170 collaborateurs et une présence sur tout le territoire avec ses 9 agences (Paris, Lyon, Grenoble, Aix/Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux).



Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services grâce à son offre de logiciel CRM Everwin CXM, son logiciel ERP Everwin GX, sa solution ERP Everwin SX et sa plateforme collaborative Everwin iVision, ainsi que plusieurs offres verticalisées - Everwin GX-BTP pour le secteur du bâtiment, Everwin GX-MOE pour la filière architecture et Everwin GX-GE pour les géomètres. Toutes sont disponibles en mode licence ou SaaS.



A propos de SIGMA www.sigma-occitanie.fr



SIGMA est éditeur de logiciels de gestion spécialisés pour des métiers bien précis : la Tutelle, la Thalassothérapie, le Spa, les Thermes mais aussi l’Immobilier, le Cabaret et les salles de spectacle.



Depuis près de 40 ans, les solutions logicielles SIGMA accompagnent plus de 250 clients dans leur métier pour faciliter leur gestion au quotidien.

