Beslutninger på den ordinære generalforsamling 2022 i Bavarian Nordic A/S

KØBENHAVN, Danmark, 5. april 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har i dag afholdt ordinær generalforsamling med følgende resultater:

Årsrapporten for 2021 blev godkendt. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste år, blev ligeledes godkendt.

Vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge.

Til bestyrelsen skete genvalg af Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Peter Kürstein, Frank Verwiel, Elizabeth McKee Anderson og Anne Louise Eberhard. Bestyrelsen konstituerede sig med Gerard van Odijk som formand og Anders Gersel Pedersen som næstformand. Erik G. Hansen søgte ikke genvalg.

Som revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital blev vedtaget.

Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner (warrants) blev vedtaget.

De foreslåede ændringer til vederlagspolitikken blev vedtaget.

Det foreslåede honorar til bestyrelsen og bestyrelsesudvalg for det igangværende regnskabsår blev godkendt.

Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til, på vegne af selskabet, at erhverve egne aktier i selskabet, blev vedtaget.

Referat samt afstemningsresultater fra generalforsamlingen vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside inden for 14 dage fra dags dato.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 10 / 2022

Vedhæftet fil