Institutional Investor Publishes 2022 Japan Executive Team Rankings

NEW YORK, April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本日、 Institutional Investor Research は第 10 回Japan Executive Team surveyの結果を発表した。コーポレー ト・ガバナンスの水準を最も維持し、自社への投資を促進する日本のトップ CEO、CFO、IR 担当者、IR プログラムを明らかにした。その結果、106社が上記のカテゴリーで上位にランクし、さらにそのうちの66社が2つ以上のカテゴリーで上位にランクし、「Most Honoured Company」に認定された。



結果のハイライト

米国 Institutional Investor Research(II Research)が発表した「2022 Japan Executive Team」調査において、以下の企業が「ベストCEO」「ベストCFO」「ベストIRプロフェッショナル」「ベストIRプログラム」の4部門合計で、各セクターの1位を独占する結果となった。

AGC (Technical Materials), Ajinomoto Co. (Beverages, Food & Tobacco), ANA Holdings (Transportation), Daikin Industries (Engineering & Machinery), en-japan (Professional/Consumer services), Hitachi (Electronics/Industrial), JSR Corp. (Chemicals), Marui Group Co. (Retailing), Mitsubishi UFJ Financial Group (Banks), Mitsui Fudosan Co. (Housing & Real estate), Nidec Corp. (Electronics/Components), Nintendo Co. (Gaming & Internet), Nippon Gas Co. (Energy & Utilities), Nippon Steel Corp. (Metals), Olympus Corp. (Medical Technologies & Servicest), Sekisui House (Construction), SoftBank Group Corp. (Broadcasting & Telecommunications), Sony Corp. (Electronics/Consumer), Tokyo Electron (Electronics/Precision instruments), Toyota Motor Corp. (Autos), Unicharm Corp. (Cosmetics & Personal Care).

5つのカテゴリーすべてにおいて高い加重スコアで1位を獲得した企業は: ANA Holdings, Daikin Industries, JSR Corp., Marui Group Co., Mitsubishi UFJ Financial Group, Nidec Corp., Sekisui House, Sony Corp., Unicharm Corp.

今年は、ソニー株式会社が加重スコアで最高位を獲得し、2021年のJapan Executive Teamのリーダーズテーブルでもトップになるなど、際立った成績を残した。

本調査には、210の投票機関から510名の投資家、ポートフォリオマネージャー、アナリストが参加し、26セクターの合計499社をノミネートした。企業は、「財務情報開示」、「サービス&コミュニケーション」、「ESG」など、いくつかの中核的な分野で評価された。

確認された新たなトレンド:



今年最も注目を集めたのはElectronics/Precision Instruments, Electronics/Industrials and Engineering & Machineryのセクターであった。オンラインIRミーティングの "新常識 "により、出張がないために平準化された新境地を航海しているセクターのランキングに変化が生じたようだ。



ESGへのフィードバック:



マーケットセンチメントとESGの社会的側面への重要性のシフトを反映した。我々は、ESGの項目について、ESG戦略、エンゲージメント、情報開示を含むより詳細な情報を調査した。



IR のパフォーマンス:



投資家に対して、IRの質を評価するための9つのIRパフォーマンス項目が調査され、最も重要な2つの項目は、財務情報開示の市場へのタイミング(適時性)とサービス&コミュニケーションのIRチームの充実した情報力と権限であることが明らかになった。

日本担当セールス・ディレクターのマイケル・クレモンズは、「2022年は分野やランキングに揺らぎが見られた。従来の対面式会議よりもオンライン環境の方が、人間関係の重要性を強調している。IR責任者の平均勤続年数は、これまで10年以上だったのに対し、近年では1~3年が大半を占めている。データを活用し、世界中の金融拠点にIR担当者を戦略的に配置することで、多くの企業が本領を発揮し、初めて上位にランクインした。」と話す。

公表された全受賞者リストについてはこちら https://www.institutionalinvestor.com/research.

マーケティングライセンス

インスティテューショナル・インベスター社は、すべての調査および賞のロゴの著作権を所有しています。2022年日本エグゼクティブ・チームランキングで受賞したことを、ウェブサイト、広告、コミュニケーション、マーケティング資料などで紹介するために、Institutional Investor賞や賞のロゴを入手したい場合は、弊社にご相談ください。ご連絡はこちらまでお願いいたします。marketing@iiresearch.com.

Institutional Investor Researchのタグを付けていただければ、ご自身のポジションをソーシャルメディア上で共有することができます。

ベンチマークデータとIRパーセプションスタディ分析

調査データの社内外への活用方法、調査データのより深い分析についてのお問い合わせは、IIリサーチ社日本代表のMichael Clemonsまでお願いいたします。+81 (0)50 5532 1664 or michael.clemons@iiresearch.com.

Institutional Investor Researchについて

Institutional Investorは、53年にわたり、画期的なジャーナリズムと鋭い文章で、世界の読者に不可欠な情報を提供する世界有数のメディア企業として常にその名を知られています。さらに、Institutional Investorは高い評価を得ている独自のベンチマークリサーチとランキングを提供しています。Institutional Investor Researchは、独立したセルサイドと企業業績のリサーチとランキングを提供し、投資コミュニティの三者すべてにとって、第一に選ばれる独立した定性的市場情報の検証ソースとなることを目標としています。Institutional Investor Researchは、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、米国、ラテンアメリカにまたがるグローバルな存在感を示しています。