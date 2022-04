English French

5 avril 2022

UTA Edenred s'associe avec ChargePoint

A travers ce partenariat, UTA Edenred inaugure le lancement d'une nouvelle solution pan-européenne de recharge de véhicules électriques au sein de son offre de services de mobilité

UTA Edenred, l'un des principaux fournisseurs de services de mobilité en Europe, s'associe à ChargePoint (NYSE: CHPT), l’un des principaux réseaux de bornes de recharge de véhicules en Europe et aux Etats-Unis. Cette collaboration permet aux clients UTA Edenred d’accéder à plus de 240 000 points de recharge électrique publics, répartis dans 32 pays d’Europe. Ce partenariat permettra à Edenred d’accompagner les gestionnaires de flottes de véhicules dans leur transition vers la mobilité électrique, et ce, grâce à l’introduction d'une solution tout-en-un, entièrement intégrée, qui associe la recharge de véhicules électriques aux services multi-énergies, de télépéage et de maintenance fournis par UTA Edenred.

Une gestion simplifiée des flottes mixtes et électriques

La nouvelle solution d'UTA Edenred permet aux conducteurs d'utiliser la même carte, quel que soit le type de motorisation (conventionnelle ou électrique) ou de véhicule (entièrement électrique, hybride ou encore à moteur à combustion interne). En outre, il leur est désormais possible de localiser et d’activer les bornes de recharge électrique à l'aide d'une application dédiée.

Grâce à la nouvelle solution d'UTA Edenred, les gestionnaires de flottes sont libérés de la complexité administrative liée à l'exploitation d'une flotte mixte et électrique. En recevant une facture qui regroupe leur consommation multi-énergies et qui présente leurs dépenses de manière transparente, ils voient leurs tâches administratives considérablement réduites et économisent ainsi les coûts et le temps liés à la gestion de la flotte.

L'accès à des données intégrées permet également aux gestionnaires d'atteindre de manière plus précise les objectifs de durabilité et de réduction d'empreinte carbone de leurs flottes mixtes.

Jean-Urbain Hubau, Directeur général, Solutions de mobilité professionnelle d’Edenred, déclare : « Ce nouveau partenariat place Edenred en position de leader pour promouvoir une transition fluide vers une mobilité reposant sur une flotte de véhicules électriques. Grâce à l'extension de son réseau, Edenred fournira un niveau d'assistance optimal, quelle que soit la source d'énergie utilisée par les véhicules de ses clients. La stratégie Beyond Fuel d’Edenred apporte aux gestionnaires de flotte un haut niveau de confort et de simplicité, et ce même si leurs flottes utilisent plusieurs sources d'énergie. »

André ten Bloemendal, Vice-Président senior Europe chez ChargePoint, déclare : « Notre partenariat avec UTA Edenred est essentiel pour fournir aux flottes l’accès aux infrastructures de ravitaillement dont elles ont besoin, leur garantissant ainsi une transition rentable et facile vers la mobilité électrique. Les clients d'UTA Edenred bénéficieront d'une solution d'e-mobilité améliorée offrant des points de rechargement publics, à domicile et sur le lieu de travail et permettant aux conducteurs et aux entreprises de recharger leurs véhicules où et quand ils en ont besoin. »

À propos de Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

A propos de ChargePoint

ChargePoint conçoit un nouveau réseau d’alimentation en électricité pour le transport des biens et des personnes. Depuis 2007, ChargePoint s'est engagé à faciliter le passage à l'électrique pour les entreprises et les conducteurs, en offrant le plus grand réseau de recharge pour les véhicules électriques et un portefeuille complet de solutions de recharge.

La supervision ChargePoint est basée sur une plateforme cloud et fournit de multiples fonctionnalités de gestion. Le matériel de recharge et le logiciel de ChargePoint sont conçus en interne et comprennent des options pour chaque scénario de recharge, allant de la maison au lieu de travail, en passant par les parkings, l'hôtellerie, la vente au détail et les flottes de véhicules de toutes sortes.

Aujourd'hui, un compte ChargePoint donne accès à des centaines de milliers de lieux où recharger son véhicule en Amérique du Nord et en Europe. Avec une connexion à son réseau toutes les deux secondes environ, ChargePoint a fourni plus de 113 millions de charges à ce jour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l’espace presse de ChargePoint, le site des relations avec les investisseurs de ChargePoint, ou le service de presse France à l’adresse suivante : chargepoint@fabriq.fr

