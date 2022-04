Fenêtre sur le marché immobilier de la RMR de Québec: Les prix continuent de progresser à Québec, en mode rattrapage, surtout pour les plex

QUÉBEC, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de mars. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



« Malgré la diminution des ventes par rapport à un mois de mars 2021 record, le dynamisme de l’activité est encore perché à des niveaux supérieurs à ce qui était enregistré avant la pandémie, occasionnant une chute encore très prononcée des inscriptions en vigueur, toutes catégories confondues. Cette situation engendre des conditions de marché encore plus serrées et fait rapidement progresser la proportion des ventes conclues à la suite d’un processus de surenchère » remarque Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché. « Il en résulte, inévitablement, une accélération de la croissance des prix, notamment pour le marché des plex qui bénéficie d’un intérêt grandissant aux yeux des petits investisseurs. En effet, le marché locatif est appelé à se resserrer davantage alors que les coûts de financement sont encore exceptionnellement bas pour le moment », ajoute-t-il. Il est à noter que le marché de Québec vit un certain rattrapage des prix si l’on compare notamment au marché de Montréal.

Faits saillants du mois de mars

Les ventes résidentielles se sont repliées de 16 % par rapport à la même période, l’année dernière, atteignant 1 120 ventes. Bien que ce niveau transactionnel représente un ralentissement comparé aux deux dernières années, il demeure beaucoup plus élevé que les 879 ventes observées en mars 2019.

Le ralentissement des ventes a touché l’Agglomération de Québec, qui a enregistré 742 transactions, un déclin de 19 % par rapport à la même période l’an passé. La Périphérie Nord a connu une diminution plus prononcée, avec 135 transactions (-24 %). La Rive-Sud a toutefois bénéficié d’une croissance de 6 % des transactions, avec 243 ventes.

Après une performance relativement robuste comparée aux autres catégories résidentielles, la copropriété a connu un repli des ventes en mars, avec un total de 363 transactions (-21 %). Les unifamiliales ont continué leur ralentissement, avec 652 ventes (-16 %). Les petites propriétés à revenu ont, de leur côté, connu un regain d’intérêt, enregistrant 103 ventes (croissance de 13 %).

Dans ce contexte toujours très actif, les inscriptions en vigueur ont continué leur chute, avec une diminution de -25 % pour les unifamiliales, de -11 % pour les petites propriétés à revenu et de -45 % pour les copropriétés.

Avec des niveaux d’inventaire encore limités dans toutes les catégories résidentielles, la pression à la hausse sur les prix a continué en mars. Le prix médian des unifamiliales s’est établi à 350 000 $, un gain de 10 % par rapport à la même période l’an passé. Pour ce qui est des copropriétés, le prix médian a atteint 230 000 $ (+12 %). Les petites propriétés à revenu ont connu l’augmentation la plus importante par rapport à mars dernier, passant à un prix médian de 390 712 $ (+17 %).



Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/514fc443-3340-43f0-b4a6-45512dc82bf4/fr

Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions

Pour plus d’explications par l’économiste du Service de l’analyse du marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L’APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. L’Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l’échange d’information. L’APCIQ a son siège social à Québec et des bureaux administratifs à Montréal et possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l’immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site immobilier le plus consulté au Québec.





Renseignements :

Marie-Rose Desautels

Morin Relations Publiques

media@apciq.ca

Banque d’images (crédit APCIQ) disponible et sans frais.