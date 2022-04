Création d’un nouveau centre de recherche pour répondre aux besoins croissants en matière de santé mentale et de bien-être

English French

Les projets de recherche ambitieux du centre porteront sur l'absentéisme et sur l’optimisation des investissements à long terme dans la santé mentale au travail :

Le Conference Board du Canada | Desjardins Assurances

OTTAWA, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conference Board du Canada annonce aujourd'hui la création du Centre de recherche sur la santé mentale et le bien-être (CRSMB). Ce nouveau centre de recherche fournira des connaissances pertinentes et pratiques et un meilleur soutien à tous les Canadiens grâce à des projets de recherche ambitieux qui jetteront la lumière sur les principaux déterminants de la santé mentale au travail.

« La pandémie a mis en évidence l'importance de la santé mentale et du bien-être. En effet, de nombreux Canadiens se sont sentis isolés, ont perdu leur emploi, ont dû travailler en milieu éloigné ou ont souffert d’insécurité financière, indique Susan Black, directrice générale du Conference Board du Canada. En cette période où nous traversons la pandémie tout en nous préparant pour l’avenir, la recherche du CRSMB s’attardera à l'importance croissante de la santé mentale et du bien-être pour les employeurs et les employés. »

Des études de plus en plus nombreuses démontrent que les coûts croissants liés aux problèmes de santé mentale pour la société sont insoutenables. Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale , on estime à 51 milliards de dollars le fardeau économique lié aux problèmes de santé mentale au Canada, dont 6,3 milliards de dollars résultent de la perte de productivité au travail. En outre, les problèmes de santé mentale représentent près d’un tiers des demandes de règlement d’invalidité de courte et de longue durée et 70 % des coûts liés à l'invalidité en milieu de travail. En cette période de pandémie de COVID-19, de nombreux Canadiens disent se sentir très inquiets et anxieux face à l'avenir.

« La santé physique et mentale de notre société est directement liée au dynamisme de nos communautés. Ces dernières années, les employeurs, tout comme leurs employés, ont dû s’adapter, innover et faire preuve de résilience, rapporte Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Mais nous devons constamment évaluer notre bien-être mental et nous assurer que nous venons en aide aux Canadiens. Nous sommes fiers de nous associer au Conference Board du Canada pour créer ce nouveau centre de recherche, dont les résultats de recherche fourniront de précieux outils pour élaborer de meilleures approches en milieu de travail. »

Le Centre collaborera avec son partenaire et membre fondateur, Desjardins Assurances, ainsi qu'avec la Financière Sun Life et Lundbeck Canada pour mener des recherches sur les répercussions de l’absentéisme au travail, sur l’optimisation des investissements à long terme dans la santé mentale au travail et sur d'autres sujets jugés importants par les membres du Centre.

« Toutes les organisations qui mettent l'accent sur la santé mentale des employés en ressortent gagnantes, affirme Erin Mills, directrice de l’équipe du Capital humain et santé au travail du Conference Board du Canada. Le mieux-être mental améliore le rendement au travail, augmente le niveau d’engagement, fait diminuer le taux de roulement et crée un milieu de travail sain et respectueux, où chacun se sent valorisé et soutenu ».

Les médias doivent communiquer avec media@conferenceboard.ca pour y avoir accès.

À propos du Conference Board du Canada :

Le Conference Board du Canada est l’organisme de recherche appliquée indépendant le plus en vue du Canada. Notre mission consiste à inspirer les dirigeants et à leur donner les outils nécessaires afin de bâtir un meilleur avenir pour tous les Canadiens et les Canadiennes grâce à nos prestigieuses recherches et à nos relations uniques. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda .

À propos du Mouvement Desjardins :

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 389,3 milliards de dollars. En 2021, la coopérative a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au niveau mondial par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada