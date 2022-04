Pompa Heavy Duty SLS Nikkiso Menyediakan Operasi Misi untuk Industri Antariksa

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Group) milik Cryogenic Industries, bagian dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang), bangga menjadi pemasok salah satu sistem dukungan peluncuran terbesar yang dikenal di dunia. Selama lebih dari empat dekade, mereka telah menyediakan sistem operasi yang bebas gangguan (24/7) untuk industri antariksa dan peluncuran.



Unit ini harus menyediakan operasi berkelanjutan untuk memenuhi tugas misi. Keandalan sangatlah penting untuk peluncuran roket tangguh, dan pompa harus beroperasi tanpa henti selama peluncuran. Grup ini senantiasa terpilih untuk sistem dukungan peluncurannya karena pengalamannya selama 70 tahun, tingkat layanan, dan kemampuan untuk menyediakan dukungan lokal.

HD SLS yang didesain, dirancang, dan diproduksi oleh Cryogenic Pumps Unit milik Grup (Nikkiso ACD) merupakan tambahan yang sangat andal dan tangguh untuk pompa bertekanan tinggi/jalur aliran tinggi. Pompa ini dan sistem terkaitnya secara khusus dirancang untuk memenuhi persyaratan ketat aplikasi ini, termasuk rasio kapasitas operasi minimum yang besar, waktu pendinginan minimum, dan waktu rata-rata yang dimaksimalkan antara perawatan berskala besar (MTBO).

“Kami sangat bangga dapat berperan dalam industri antariksa yang terus berkembang, serta mampu menyediakan performa dan keandalan yang dibutuhkan dalam misi penting tersebut,” ujar Daryl Lamy, Presiden & CEO Nikkiso ACD/Nikkiso Cryo.

Nikkiso ACD memiliki lebih dari 70 tahun pengalaman dengan aplikasi pompa bertekanan tinggi, serta ribuan yang beroperasi selama periode tersebut.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan-perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), layanan sumur migas, dan gas industri. Cryogenic Industries, yang didirikan lebih dari 50 tahun lalu, adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali (commonly controlled) yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.