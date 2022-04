Pam SLS Industri Nikkiso Menyediakan Operasi Misi untuk Industri Angkasa

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Group) bagi Cryogenic Industries, sebahagian daripada Nikkiso Co., Ltd (Jepun), berbangga untuk membekalkan satu sistem sokongan sistem yang terbesar di dunia. Selama lebih empat dekad, mereka telah menyediakan sistem pengendalian tanpa gangguan (24/7) untuk industri angkasa dan pelancaran.



Unit-unit ini mesti membekalkan operasi berterusan untuk memenuhi tugas misi. Kebolehpercayaan adalah penting untuk pelancaran industri roket dan pam perlu beroperasi tanpa henti semasa pelancaran. Kumpulan dipilih secara konsisten untuk sistem sokongan pelancarannya kerana pengalaman 70 tahun, tahap perkhidmatan dan keupayaan mereka untuk menyediakan sokongan tempatan.

Direka bentuk, tereka dan dihasilkan oleh Unit Pam Kumpulan Cryogenic (Nikkiso ACD) HD SLS ialah tambahan yang teguh dan sangat boleh dipercayai kepada barisan pam tekanan tinggi/aliran tinggi timbal balik mereka. Pam ini dan sistem sepadannya direka khusus untuk syarat ketat aplikasi ini, termasuk nisbah penolakan yang luas, masa bertenang minimum dan masa min maksimum antara baik pulih (MTBO).

"Kami amat berbangga untuk memainkan peranan dalam industri angkasa yang semakin berkembang dan dapat memberikan prestasi serta kebolehpercayaan yang diperlukan dalam misi penting seperti itu," menurut Daryl Lamy, Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif Nikkiso ACD / Nikkiso Cryo.

Nikkiso ACD mempunyai lebih 70 tahun pengalaman dengan aplikasi pengepaman tekanan tinggi, dan beribu-ribu beroperasi pada masa itu.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli Nikkiso Co., Ltd.) syarikat ahli mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik yang tereka dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip dan kumpulan yang biasanya dikawal dengan kira-kira 20 entiti operasi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com.