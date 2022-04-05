Nikkiso 的重型SLS泵为航天工业的飞行任务提供设备运行

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加利福尼亚州蒂梅丘拉, April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下 Cryogenic Industries 的清洁能源和工业气体集团（简称为“集团”）是一家提供全球最大的发射支持系统的公司，我们对此感到非常自豪。40 多年来，他们一直为航天和发射行业提供（24小时全天候）不间断的运行系统。



这些企业必须提供持续运行方可完成飞行任务。可靠性对于重型火箭发射来说至关重要，而泵在发射过程中需要连续运行。凭借其70年的经验、服务水平和提供本地支持的能力，大家一直选择该集团提供发射支持系统。

HD SLS由该集团的低温泵企业（Nikkiso ACD）开发、设计和制造，是一款坚固、高可靠的往复式高压/高流量泵系列产品。这些泵及其相应的系统专门设计用于满足此项应用的严格要求，包括量程比较大、冷却时间最短以及平均大修间隔时间（MTBO）最长。

Nikkiso ACD/Nikkiso Cryo总裁兼首席执行官 Daryl Lamy 表示：“我们非常自豪能够在不断发展的航天工业中发挥作用，并能够提供此类重要飞行任务所需的性能和可靠性。

Nikkiso ACD在高压泵应用领域拥有70多年的经验，并在此期间运行了数千台高压泵。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

低温工业（Cryogenic Industries, Inc.，现为日机装株式会社旗下企业）的成员公司面向液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries 成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com



