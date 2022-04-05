Nikkiso 的重型 SLS 泵為航天業提供任務運作

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加州特曼庫拉, April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為 Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下的 Cryogenic Industries 的清潔能源和工業天然氣集團（「集團」），公司很自豪能夠提供世界上最大的已知發射支援系統。四十多年來，他們一直為航天和發射行業提供二十四小時全天候不間斷的運作系統。



這些單位必須持續運作，以完成所派任務。對於重型火箭的發射來說，可靠性至關重要，並且泵需要在發射過程中不間斷運作。該集團憑藉其七十年的經驗、服務水平及提供本地支援的能力，一直獲選定為其發射支援系統。

HD SLS 由集團的 Cryogenic 泵單位 (Nikkiso ACD) 設計、策劃與製造，是其互換高壓／高流量泵系列的一種強大、高度可靠新產品。這些泵及其相應系統專為滿足該應用的嚴格要求而設計，包括寬調降比率、最短散熱時間及最長平均翻修間隔時間 (MTBO)。

Nikkiso ACD / Nikkiso Cryo 總裁兼行政總裁 Daryl Lamy 表示：「我們非常自豪能夠參與發展航天業，並能夠為如此重要的任務提供所需的效能和可靠性。

Nikkiso ACD 在高壓泵運送應用領域擁有七十多年經驗，並在此期間有數千次的運作經驗。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com



