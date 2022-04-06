地区法院对Wickfire的无正当理由申诉案实施结案

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得克萨斯州奥斯汀, April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wickfire在与TriMax的一系列诉讼中惨遭最新败诉。此次，地区法院永久驳回了Wickfire的无正当理由申诉诉求。



2021年，上诉法院裁定Wickfire针对TriMax的数百万美元申诉证据支撑不足。Wickfire没有被这一重大失败压倒，再次尝试申诉后又遭败诉。

在上诉法院败诉后，Wickfire提请地区法院命令TriMax向Wickfire支付40多万美元。这导致了一系列针对Wickfire的调查结果和命令：

2022年2月，联邦治安法官Susan Hightower裁定Wickfire的申诉证据支撑不足。在做出这项裁定时，该治安法官认为Wickfire的“诉讼策略”导致了“过度成本和延误”。

自此之后，美国地区法官Robert Pitman签发了一项命令，同意该治安法官的裁定结果，并完全否决了Wickfire的提议。

2022年3月15日，得克萨斯州西区法院签发了一项最终判决，裁定Wickfire针对TriMax及其负责人的所有申诉诉求均“不采取任何措施”。

在同样“不采取任何措施”的判决中，地区法院宣布Wickfire的申诉“具有偏见而被驳回”，从而阻止Wickfire在未来继续声称其针对TriMax的无正当理由申诉诉求。

这些命令和裁决刊登在第五巡回上诉法院（案件编号为17-3043040）和美国得克萨斯州西区地区法院（案件编号为1:14-CV-0034-RP）发表的意见中。

该诉讼的争议围绕在线拍卖平台Google AdWords Auctions，TriMax和Wickfire等公司均竞争该平台上的广告位。Wickfire对TriMax提出了一系列的索赔诉求，但Wickfire的每一项索赔诉求无不以失败而告终。Wickfire指控TriMax蓄意干扰Wickfire的合同，蓄意干扰Wickfire的预期业务并犯有民事共谋罪。上诉法院裁定“Wickfire缺乏此类证据来支持其主张”，并宣布这些申诉诉求均不成立。

上诉法院裁定，由于缺乏任何支撑性证据，地区法院早前判决向Wickfire赔付230万美元是错误的；此后，地区法院最近作出了“不采取任何措施”的判决。通过“不采取任何措施”的判决，Wickfire没有得到任何赔偿，相反却被要求支付自己的律师费和诉讼费。

在同一诉讼中，陪审团先前裁定Wickfire LLC及其共有人Chet Hall和Jon Brown蓄意干预TriMax Media的业务。TriMax辩称，Wickfire通过以下行为蓄意干扰TriMax的合同：（1）向商户代表支付回扣以换取独家协议；（2）通过投放剽窃了TriMax广告文案并包含TriMax其他识别信息的未经授权广告来冒充TriMax；（3）反复点击TriMax广告来人为增加TriMax的费用（称为“点击欺诈”）；（4）使用自动化软件程序操纵Google拍卖系统（称为“竞标干扰”）。

TriMax向陪审团提供了相关证据，证明Wickfire的200多个Google账户被停用、违反商户条款，并雇用虚假用户掮客和代理来隐藏其身份。陪审团还听取了以下两项证据：Google将Wickfire视为“已知欺诈者”，以及Wickfire注册了域名“GoogleClickFraud.com”（“谷歌点击欺诈.com”）。

TriMax还提交了有关Wickfire销毁证据的证据。在诉讼期间，Wickfire删除了其首席技术官Jon Brown笔记本电脑中的所有数据，并在后来没有将此信息披露给TriMax或地区法院。在TriMax揭露出此项销毁事件后，Wickfire声称这很有必要，因为该笔记本电脑在家中遭窃。但是，警方报告“TriMax在Wickfire无法制作副本后独立获得相关证据”与Wickfire的陈述相悖，因为没有提及涉嫌遭窃的笔记本电脑。

陪审团听取了有关Wickfire行为的大量证据，其中包括Wickfire蓄意干预TriMax（陪审团认定此行为已发生）的行为，但一些最具压倒性的证据并未囊括在内。例如，陪审团未获准查看以下内容：

有关该偷盗案的警方报告；

显示Wickfire作为“BitchesOfFacebook.com”和“PokeBitches.com”所有人的注册文件；

一位商户代表的电子邮件，该代表在拒绝接受相关回扣后，称Wickfire为“罪犯”；

冒充TriMax广告的Wickfire广告截图；

一位商户在错误地相信TriMax是假冒广告来源后而终止TriMax广告的电子邮件；

一位商户投诉Wickfire违反了商标条款并剽窃TriMax广告的电子邮件；

一篇冗长的技术报告，据一位世界著名计算机专家称，该报告可以最终证明Wickfire对TriMax进行了大量的点击欺诈；

一则显示出TriMax遭遇到竞标干扰的实时视频；

受到竞标干扰的数百个TriMax商户合同的汇总；以及

来自Wickfire的其他竞争对手投诉Wickfire的竞标策略的电子邮件。

尽管陪审团裁定Wickfire、Chet Hall和Jon Brown蓄意干涉TriMax的业务，但未裁定针对Wickfire的任何损害赔偿。正如地区法院指出的那样，这是陪审团在“陪审团听取了Google调查Wickfire的AdWords投标并认定这是允许的证据”后得出的结论。

但是，地区法院的最终裁决并不影响陪审团有关Wickfire、Chet Hall和Jon Brown实施蓄意干涉在先的裁定。因此，针对Wickfire, Chet Hall和Jon Brown的干扰裁定成立并是最终的。

在签发“不采取任何措施”的判决并永久驳回Wickfire的无正当理由申诉诉求之前，一名治安法官审议了一项“取消Wickfire的律师Katy Hall（原名为Katy Atlas）的资格”的请求。TriMax声称，尽管拥有TriMax的敏感文件，但Katy Hall开始与Chet Hall（Wickfire的首席执行官兼联合创始人，本案中的一方）发展个人亲密关系，她与其前夫离婚，Katy Hall在Chet Hall和其前妻离婚后与他结婚并育有一孩。TriMax还声称，Katy Hall在拥有这些文件的情况下错误地接受了Wickfire的内部职位。Katy Hall目前是Wickfire的BuyersGuide.org的首席运营官。然而，一名治安法官裁定TriMax无法“承担证明取消其资格的沉重负担”，驳回了取消Katy Hall资格的诉求。

TriMax首席执行官Laura Woodruff对此评论道：“在第五巡回法院于2021年宣布TriMax无罪后，我们很惊讶Wickfire选择继续向地区法院提出无正当理由申诉诉求。然而，我们对地区法院最近下达的命令感到高兴，该法院和之前的上诉法院一样，多次以缺乏证据为由拒绝了Wickfire的申诉诉求。然而，我们仍然对Google和Networks最初允许Wickfire蓄意干预TriMax的业务感到失望。不过，根据陪审团的裁决，Wickfire干扰了TriMax的业务（该裁决没有被最近的最终判决撤销或更改），我们现在希望不能再容忍在线广告行业中的假冒竞争对手、回扣、竞标干扰和点击欺诈等行为。”

关于TriMax Media：

TriMax Media成立于2003年，是一家专门从事基于表现的搜索引擎数字营销代理商。TriMax曾在第一届Google广告主研究委员会任职，并是利用Google AdWords为其客户带来超过一百万销售商机的首批公司之一。公司致力于创造高效搜索营销活动并与客户建立成功的长期关系。

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