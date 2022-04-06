地方法院永久駁回 Wickfire 毫無根據的索償

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德州奧斯丁, April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wickfire 在對 TriMax 的一連串廣泛訴訟中，最近遭受失敗。這次是地方法院永久駁回 Wickfire 毫無根據的索償。



2021 年，上訴法院裁定 Wickfire 對 TriMax 的數百萬美元索償缺乏任何證據支持。Wickfire 並沒有被這巨大的損失嚇倒，再次訴訟並再失敗。

在上訴法院敗訴後，Wickfire 動議地方法院命令 TriMax 向 Wickfire 支付超過 400,000 美元。這導致了一連串針對 Wickfire 的調查結果與命令：

2022 年 2 月，聯邦治安法官 Susan Hightower 發現 Wickfire 的動議缺乏依據。在達成決定時，地方法官承認由於 Wickfire 的「訴訟策略」而導致「過高的成本及延誤」。

之後，美國地區法官 Robert Pitman 頒佈了一項命令，同意地方法官的調查結果，並完全駁回 Wickfire 的動議。

2022 年 3 月 15 日，德州西區頒佈最終判決，裁定 Wickfire 應對 TriMax 及其委託人的所有索償「不予受理 (TAKE NOTHING)」。

在同一個「不予受理」的判決中，地方法院宣佈 Wickfire 的索償「因偏見而被駁回」，從而阻止 Wickfire 在未來繼續對 TriMax 提出毫無根據的索償。

這些命令和調查結果載於第五回上訴法院的公開意見中，案件編號 17-3043040 和美國德州西區地方法院，案件編號 1:14-CV-0034-RP。

該訴訟以 Google AdWords Auctions 為中心展開，這是個網上拍賣平台，是 TriMax 及 Wickfire 等公司爭奪廣告位置的平台。Wickfire 向 TriMax 提出了一連串的索償，但是 Wickfire 在每項索償都宣告失敗： Wickfire 指控 TriMax 故意干擾 Wickfire 的合約，並故意干擾 Wickfire 的預期業務，以及干犯民事合謀。上訴法院裁定「Wickfire 沒有提供證據」，並宣判每項索償都失敗。

由於缺乏任何證據支持，上訴法院裁定地區法院較早宣判給 Wickfire 230 萬美元的裁定屬於誤判，其後地區法院在最近頒佈了「不予受理」的判決。透過「不予受理」的判決，Wickfire 沒有收到任何裁決，相反，被命令支付自己的律師費和費用。

在同一訴訟中，陪審團先前裁定 Wickfire LLC 及其共同擁有者 Chet Hall 和 Jon Brown 故意干涉 TriMax Media 的業務。TriMax 辯稱 Wickfire 透過以下方式來故意干擾 TriMax 的合約：(1) 向商家代表支付回佣，以換取獨家協議；(2) 投放抄襲 TriMax 的廣告稿和包含其他 TriMax 識別資訊的未授權廣告來冒充 TriMax；(3) 重複點擊 TriMax 廣告，以人為方式增加 TriMax 的費用（稱為「點擊欺詐」）； 及 (4) 使用自動軟件程式來操控 Google 拍賣系統（稱為「出價騷擾」）。

TriMax 向陪審團提供證據，表明 Wickfire 已被暫停使用 200 多個 Google 帳戶，違反商戶條款，並僱用虛假的用戶和代理來隱藏其身份。陪審團還看到證據後表明 Google 將 Wickfire 稱為「已知欺詐者」，而 Wickfire 亦註冊了域名「GoogleClickFraud.com」。

TriMax 還提供有關 Wickfire 破壞證據的證據。在訴訟期間，Wickfire 從其技術總監 Jon Brown 的手提電腦中清除所有數據，之後沒有將該資訊向 TriMax 或地方法院披露。當 TriMax 發現破壞事件時，Wickfire 聲稱這是必要，因為手提電腦在入屋盜竊時被盜。但警方的報告（TriMax 在 Wickfire 未能提交副本後獨立獲得的報告）它沒有提及涉嫌被盜的手提電腦，因此與 Wickfire 的故事自相矛盾。

陪審團聽取了有關 Wickfire 行為的大量證據，其中包括 Wickfire 故意干預 TriMax（陪審團認為已經發生），但一些最具破壞性的證據卻被排除。例如，陪審團不允許看：

入屋盜竊案的警方報告；

註冊文件顯示 Wickfire 是「BitchesOfFacebook.com」及「PokeBitches.com」的所有者；

一封來自商戶代表的電郵中顯示，在拒絕接受所謂的回佣後，稱 Wickfire 為「罪犯」；

Wickfire 的廣告截圖模仿 TriMax 的廣告；

商戶在誤認 TriMax 是假冒廣告的來源後，發出一封終止 TriMax 的電郵；

商戶發出的一封電郵，其中抱怨 Wickfire 違反商標條款並抄襲 TriMax 的廣告；

據世界著名的電腦專家說，一份冗長的技術報告最終證明 Wickfire 對 TriMax 進行廣泛的點擊欺詐。

展示 TriMax 遇到出價騷擾的實時影片；

數百份受到了出價騷擾的 TriMax 商戶合約摘要； 和

來自 Wickfire 其他競爭對手的電郵，是抱怨 Wickfire 的出價策略。

儘管陪審團裁定 Wickfire、Chet Hall 和 Jon Brown 故意干涉 TriMax 的業務，但未裁定對 Wickfire 的損害賠償。正如地方法院所指出，這是在「陪審團聽取了 Google 調查 Wickfire 的 AdWords 競投並確定這是獲允許的證據後得出的結論」由陪審團達成的裁決。

然而，地方法院的最終判決並未干擾到陪審團的裁決，即裁定是 Wickfire、Chet Hall 及 Brown 首先故意干預的行為。因此，針對 Wickfire、Chet Hall 和 Jon Brown 干預調查結果成立，並且是最終的結果。

在頒佈「不予受理」判決並永久駁回 Wickfire 毫無根據的索償前，一名地方法官考慮了一項動議，取消 Wickfire 律師 Katy Hall（前身為 Katy Atlas）的資格。TriMax 聲稱，在擁有 TriMax 的敏感文件的同時，Katy Hall 開始與 Chet Hall（Wickfire 的行政總裁兼聯合創始人，他本人是該案的當事人）建立了私人並親密的關係，與她的前夫離婚，與 Chet Hall 生了一名孩子，並在 Chet Hall 與前妻離婚後與他結婚。TriMax 還聲稱 Katy Hall 在持有文件時錯誤接受了 Wickfire 的內部職位。Katy Hall 目前是 Wickfire 的 BuyersGuide.org 的營運總監。然而，一名地方法官裁定，TriMax 無法「承擔證明取消資格的沉重負擔」，並拒絕取消 Katy Hall 資格的動議。

TriMax 行政總裁 Laura Woodruff 評論說：「在第五回法院於 2021 年免除 TriMax 的責任後，我們對 Wickfire 選擇繼續向地方法院提出毫無根據的索償感到驚訝。但是，我們對地方法院最近的命令感到滿意，與之前的上訴法院一樣，該法院一再拒絕 Wickfire 的索償，理由是缺乏依據。然而，我們仍然對 Google 和 Networks 允許 Wickfire 故意干預 TriMax 的業務感到失望。但根據陪審團的發現，Wickfire 干擾了 TriMax 的業務（這項發現並未獲最近的最終判決推翻或改變），我們現在希望網上廣告業界不要再容忍假冒競爭對手、回佣、出價騷擾及點擊欺詐等戰術。」

關於 TriMax Media：

TriMax Media 成立於 2003 年，是一家數碼營銷代理商，專門從事根據表現的搜尋引擎營銷。TriMax 曾在第一屆 Google 廣告客戶研究委員會任職，並且是最早利用 Google AdWords 為客戶帶來超過一百萬個潛在客戶的公司之一。公司致力建立高效的搜尋營銷活動，並與客戶建立成功的長期關係。

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