Utløp av tegningsperiode i fortrinnsrettsemisjonen

Tegningsperioden i den pågående fortrinnsrettsemisjonen i Aurskog Sparebank utløper i dag, 6. april 2022 kl. 16.30 (norsk tid).

Innehavere av tildelte eller ervervede tegningsretter må, for å tegne nye egenkapitalbevis, levere inn korrekt utfylt tegningsblankett som nærmere angitt i prospektet datert 21. mars 2022 ("Prospektet") til SpareBank 1 Markets innen tegningsfristens utløp.

Tegnere som er norske statsborgere, kan også tegne nye egenkapitalbevis elektronisk gjennom VPS sitt online tegningssystem. For nærmere opplysninger henvises det til Prospektet.

SpareBank 1 Markets AS er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for Banken.

Kontaktpersoner i Aurskog Sparebank:

Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09

Andreas Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.