OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

6 April 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 5 April 2022 it had purchased a total of 149,732 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 149,732 Highest price paid (per ordinary share) £5.8050 Lowest price paid (per ordinary share) £5.7000 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.7537

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 448,472,524 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 448,472,524.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:27:08 GBp 179 577.00 XLON xeaAfgC7U0d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:27:00 GBp 156 577.00 XLON xeaAfgC7U9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:26:45 GBp 220 577.50 XLON xeaAfgC7UG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:24:54 GBp 219 577.00 XLON xeaAfgC7So3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:24:22 GBp 778 577.50 XLON xeaAfgC7SAQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:24:22 GBp 1,000 577.50 XLON xeaAfgC7SAS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:24:22 GBp 23 577.50 XLON xeaAfgC7SAU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:24:20 GBp 222 578.00 XLON xeaAfgC7SKS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:23:29 GBp 99 578.00 XLON xeaAfgC7Tor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:23:29 GBp 400 578.00 XLON xeaAfgC7Tot OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:23:29 GBp 557 578.00 XLON xeaAfgC7Tov OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:22:30 GBp 14 578.00 XLON xeaAfgC7QYC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:22:30 GBp 400 578.00 XLON xeaAfgC7QYE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:21:31 GBp 209 578.00 XLON xeaAfgC7QHK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:21:31 GBp 400 578.00 XLON xeaAfgC7QHM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:20:32 GBp 276 578.00 XLON xeaAfgC7R4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:20:32 GBp 115 578.00 XLON xeaAfgC7R5V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:19:22 GBp 97 577.50 XLON xeaAfgC7Osh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:19:20 GBp 12 577.50 XLON xeaAfgC7OyL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:19:19 GBp 491 577.50 XLON xeaAfgC7O$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:16:27 GBp 743 577.50 XLON xeaAfgC76bu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:16:27 GBp 866 577.50 XLON xeaAfgC76bw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:14:41 GBp 1,003 577.50 XLON xeaAfgC77cB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:12:40 GBp 259 577.50 XLON xeaAfgC74mx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:12:24 GBp 966 577.50 XLON xeaAfgC74x7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:12:24 GBp 273 577.50 XLON xeaAfgC74xv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:04:57 GBp 206 576.50 XLON xeaAfgC70Q5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:04:56 GBp 140 577.00 XLON xeaAfgC71aQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:04:56 GBp 157 577.00 XLON xeaAfgC71aS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:04:10 GBp 303 578.00 XLON xeaAfgC711@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:04:10 GBp 265 578.00 XLON xeaAfgC7110 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:04:10 GBp 306 578.00 XLON xeaAfgC711u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:03:25 GBp 966 578.50 XLON xeaAfgC7EiS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:03:15 GBp 924 579.00 XLON xeaAfgC7EtB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:03:15 GBp 951 579.00 XLON xeaAfgC7Etn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:03:15 GBp 600 579.00 XLON xeaAfgC7Etp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:03:15 GBp 299 579.00 XLON xeaAfgC7Etr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:03:15 GBp 400 579.00 XLON xeaAfgC7Ett OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:03:15 GBp 136 579.00 XLON xeaAfgC7Etv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 16:03:15 GBp 490 579.00 XLON xeaAfgC7Etx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:59:52 GBp 311 579.00 XLON xeaAfgC7CBb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:59:52 GBp 500 579.00 XLON xeaAfgC7CBd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:59:52 GBp 24 579.00 XLON xeaAfgC7CBf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:59:52 GBp 69 579.00 XLON xeaAfgC7CBh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:56:53 GBp 371 579.00 XLON xeaAfgC7AAw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:56:53 GBp 849 579.50 XLON xeaAfgC7AAy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:53:40 GBp 95 579.50 XLON xeaAfgC78QI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:53:40 GBp 26 579.50 XLON xeaAfgC78QE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:53:40 GBp 25 579.50 XLON xeaAfgC78QG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:51:02 GBp 829 579.00 XLON xeaAfgC0sMY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:48:00 GBp 228 579.00 XLON xeaAfgC0rrl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:48:00 GBp 188 579.00 XLON xeaAfgC0rrn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:47:42 GBp 216 579.50 XLON xeaAfgC0rwR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:47:42 GBp 256 579.50 XLON xeaAfgC0rwT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:47:42 GBp 650 579.50 XLON xeaAfgC0rwV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:47:42 GBp 400 579.50 XLON xeaAfgC0r5X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:47:42 GBp 1,524 579.00 XLON xeaAfgC0r5f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:47:40 GBp 175 579.50 XLON xeaAfgC0r7H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:47:40 GBp 744 579.50 XLON xeaAfgC0r7J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:43:15 GBp 315 579.00 XLON xeaAfgC0nXp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:43:15 GBp 212 579.00 XLON xeaAfgC0nXr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:43:15 GBp 394 579.00 XLON xeaAfgC0nXt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:43:15 GBp 453 579.00 XLON xeaAfgC0nXY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:35:18 GBp 320 577.50 XLON xeaAfgC0vqS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:30:39 GBp 110 577.50 XLON xeaAfgC0Y1$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:30:39 GBp 170 577.50 XLON xeaAfgC0Y11 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:30:34 GBp 22 578.00 XLON xeaAfgC0Y9A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:30:34 GBp 251 578.00 XLON xeaAfgC0Y9C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:30:20 GBp 334 578.00 XLON xeaAfgC0YU4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:30:20 GBp 170 578.00 XLON xeaAfgC0YU6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:30:20 GBp 720 578.50 XLON xeaAfgC0YU8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:27:08 GBp 266 578.50 XLON xeaAfgC0k3N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:27:08 GBp 389 578.50 XLON xeaAfgC0k3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:26:37 GBp 810 578.50 XLON xeaAfgC0lj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:26:37 GBp 66 578.50 XLON xeaAfgC0lj0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:24:03 GBp 986 578.50 XLON xeaAfgC0jJK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:24:03 GBp 217 578.50 XLON xeaAfgC0jJl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:24:03 GBp 400 578.50 XLON xeaAfgC0jJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:22:31 GBp 240 578.50 XLON xeaAfgC0hjJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:22:31 GBp 400 578.50 XLON xeaAfgC0hjL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:21:32 GBp 340 578.50 XLON xeaAfgC0el4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:21:14 GBp 629 578.50 XLON xeaAfgC0ezU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:19:05 GBp 768 578.00 XLON xeaAfgC0Mln OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:15:06 GBp 345 577.50 XLON xeaAfgC0Llb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:15:04 GBp 789 578.00 XLON xeaAfgC0LfF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:13:54 GBp 594 578.00 XLON xeaAfgC0Igk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:13:54 GBp 400 578.00 XLON xeaAfgC0Igm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:13:54 GBp 585 578.00 XLON xeaAfgC0Igt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:09:33 GBp 408 578.00 XLON xeaAfgC0UYJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:07:30 GBp 431 578.50 XLON xeaAfgC0St5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:07:13 GBp 391 579.00 XLON xeaAfgC0S0E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:07:13 GBp 893 579.50 XLON xeaAfgC0S0J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:06:47 GBp 582 578.50 XLON xeaAfgC0TdK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:03:06 GBp 630 577.00 XLON xeaAfgC0Ohp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:03:00 GBp 417 578.00 XLON xeaAfgC0Omc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:03:00 GBp 700 578.00 XLON xeaAfgC0Ome OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:03:00 GBp 400 577.50 XLON xeaAfgC0Omg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:03:00 GBp 265 577.50 XLON xeaAfgC0Omo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:03:00 GBp 108 577.50 XLON xeaAfgC0Oms OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 15:03:00 GBp 194 577.50 XLON xeaAfgC0Omu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:58:39 GBp 942 576.00 XLON xeaAfgC04dn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:56:57 GBp 102 576.00 XLON xeaAfgC05sK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:56:57 GBp 280 576.00 XLON xeaAfgC05sM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:56:57 GBp 400 576.00 XLON xeaAfgC05sO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:54:59 GBp 262 576.00 XLON xeaAfgC03ds OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:54:59 GBp 462 576.00 XLON xeaAfgC03du OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:54:59 GBp 400 576.00 XLON xeaAfgC03dw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:51:19 GBp 460 575.50 XLON xeaAfgC0E6B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:51:13 GBp 401 575.50 XLON xeaAfgC0EFU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:51:02 GBp 727 576.00 XLON xeaAfgC0ES$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:51:02 GBp 190 576.00 XLON xeaAfgC0ESz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:10 GBp 442 576.00 XLON xeaAfgC0F75 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:10 GBp 110 576.00 XLON xeaAfgC0F77 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:10 GBp 260 576.00 XLON xeaAfgC0F7l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:10 GBp 204 576.00 XLON xeaAfgC0F7u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 174 576.00 XLON xeaAfgC0F7V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 228 576.00 XLON xeaAfgC0F1b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 418 576.00 XLON xeaAfgC0F1d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 325 576.00 XLON xeaAfgC0F6@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 600 576.00 XLON xeaAfgC0F6b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 474 576.00 XLON xeaAfgC0F6I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 3,748 576.00 XLON xeaAfgC0F6X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 19 576.00 XLON xeaAfgC0F6y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:50:09 GBp 4,101 576.00 XLON xeaAfgC0F6Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:47:15 GBp 270 576.00 XLON xeaAfgC0AgL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:47:03 GBp 314 576.00 XLON xeaAfgC0AuE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:43:55 GBp 273 576.00 XLON xeaAfgC09yi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:36:51 GBp 307 576.00 XLON xeaAfgC1mYz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 459 576.00 XLON xeaAfgC1nHa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 400 576.00 XLON xeaAfgC1nHc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 452 576.00 XLON xeaAfgC1nHe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 782 576.00 XLON xeaAfgC1nHg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 740 576.00 XLON xeaAfgC1nM$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 46 576.00 XLON xeaAfgC1nM1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 47 576.00 XLON xeaAfgC1nM3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 46 576.00 XLON xeaAfgC1nM5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 334 576.00 XLON xeaAfgC1nMD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:35:01 GBp 109 576.00 XLON xeaAfgC1nMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:20:11 GBp 315 574.50 XLON xeaAfgC1bsa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:20:11 GBp 535 574.00 XLON xeaAfgC1bsg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:16:12 GBp 387 574.50 XLON xeaAfgC1Z4i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:16:12 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgC1Z4k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:14:31 GBp 209 574.50 XLON xeaAfgC1Wvb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:14:31 GBp 189 574.50 XLON xeaAfgC1Wvd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:14:31 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgC1Wvf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:05:51 GBp 773 574.00 XLON xeaAfgC1jvV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:05:49 GBp 277 574.50 XLON xeaAfgC1juN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:03:51 GBp 488 574.50 XLON xeaAfgC1gKE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:03:51 GBp 41 574.50 XLON xeaAfgC1gKG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:03:51 GBp 24 574.50 XLON xeaAfgC1gKI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:00:54 GBp 655 574.50 XLON xeaAfgC1e1S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 14:00:54 GBp 146 574.50 XLON xeaAfgC1e1U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:57:41 GBp 286 574.50 XLON xeaAfgC1M38 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:57:41 GBp 590 574.50 XLON xeaAfgC1M3A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:57:41 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgC1M3C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:57:41 GBp 599 574.50 XLON xeaAfgC1M3M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:57:41 GBp 302 574.00 XLON xeaAfgC1M3S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:57:41 GBp 435 574.50 XLON xeaAfgC1M3U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:51:54 GBp 419 575.00 XLON xeaAfgC1LOm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:42:25 GBp 348 575.00 XLON xeaAfgC1VED OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:42:19 GBp 359 575.50 XLON xeaAfgC1VAA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:42:19 GBp 517 576.00 XLON xeaAfgC1VAC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:40:30 GBp 137 576.00 XLON xeaAfgC1TqK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:39:06 GBp 549 575.00 XLON xeaAfgC1Q3a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:37:12 GBp 81 575.00 XLON xeaAfgC1Orb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:37:12 GBp 341 575.00 XLON xeaAfgC1Ord OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:37:12 GBp 469 575.00 XLON xeaAfgC1Ori OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:37:12 GBp 83 575.00 XLON xeaAfgC1Ork OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:37:12 GBp 385 575.00 XLON xeaAfgC1Orw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:37:09 GBp 366 575.00 XLON xeaAfgC1Otl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:37:09 GBp 30 575.00 XLON xeaAfgC1Otn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:37:07 GBp 396 575.50 XLON xeaAfgC1OsH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:27:00 GBp 1,082 576.00 XLON xeaAfgC13Gf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:27:00 GBp 400 576.00 XLON xeaAfgC13Gh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:27:00 GBp 700 576.00 XLON xeaAfgC13Gj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:27:00 GBp 360 575.50 XLON xeaAfgC13Gw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:27:00 GBp 102 575.50 XLON xeaAfgC13Gy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:16:26 GBp 95 576.00 XLON xeaAfgC1A26 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:16:26 GBp 700 575.50 XLON xeaAfgC1A28 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:16:26 GBp 325 575.50 XLON xeaAfgC1A2E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:16:26 GBp 467 576.00 XLON xeaAfgC1A2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:16:26 GBp 248 576.00 XLON xeaAfgC1A2w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:06:07 GBp 348 576.00 XLON xeaAfgC2qwW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:06:07 GBp 360 576.50 XLON xeaAfgC2qxF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:06:07 GBp 400 576.50 XLON xeaAfgC2qxH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:06:07 GBp 345 576.50 XLON xeaAfgC2qxJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 13:06:07 GBp 355 576.50 XLON xeaAfgC2qxT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:53:06 GBp 218 576.50 XLON xeaAfgC2y@8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:52:08 GBp 326 579.50 XLON xeaAfgC2yRt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:52:08 GBp 467 580.00 XLON xeaAfgC2yRv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:50:40 GBp 400 580.50 XLON xeaAfgC2zKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:50:06 GBp 876 575.00 XLON xeaAfgC2wa1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:48:08 GBp 257 575.00 XLON xeaAfgC2wQe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:47:09 GBp 221 575.00 XLON xeaAfgC2xuq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:46:10 GBp 242 575.00 XLON xeaAfgC2xUj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:45:11 GBp 227 575.00 XLON xeaAfgC2u1c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:42:14 GBp 867 575.00 XLON xeaAfgC2cus OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:40:07 GBp 289 575.00 XLON xeaAfgC2d4v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:35:11 GBp 515 574.50 XLON xeaAfgC2Y5D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:34:11 GBp 775 574.50 XLON xeaAfgC2Zc$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:34:11 GBp 434 574.50 XLON xeaAfgC2Zc5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:27:28 GBp 6 575.00 XLON xeaAfgC2kF8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:27:28 GBp 831 575.00 XLON xeaAfgC2kFA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:20:48 GBp 32 574.50 XLON xeaAfgC2gxR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:20:48 GBp 621 574.50 XLON xeaAfgC2gxU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:16:06 GBp 418 574.50 XLON xeaAfgC2fCo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:15:46 GBp 23 574.50 XLON xeaAfgC2fG@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:15:46 GBp 617 574.50 XLON xeaAfgC2fG0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:15:46 GBp 589 574.50 XLON xeaAfgC2fG2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:15:46 GBp 135 574.50 XLON xeaAfgC2fG4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:15:46 GBp 110 574.50 XLON xeaAfgC2fG6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:15:46 GBp 371 574.50 XLON xeaAfgC2fG8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:13:45 GBp 157 574.00 XLON xeaAfgC2Nei OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:01:21 GBp 353 574.00 XLON xeaAfgC2UKc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 12:01:21 GBp 384 574.00 XLON xeaAfgC2UKj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:59:02 GBp 455 574.50 XLON xeaAfgC2Sfl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:58:58 GBp 283 574.50 XLON xeaAfgC2ShG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:58:58 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgC2ShI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:55:20 GBp 629 574.50 XLON xeaAfgC2QfM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:51:16 GBp 661 574.00 XLON xeaAfgC2O4h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:44:34 GBp 331 574.00 XLON xeaAfgC27KI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:44:15 GBp 470 574.00 XLON xeaAfgC27Ox OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:42:23 GBp 606 574.00 XLON xeaAfgC24G8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:42:15 GBp 206 574.00 XLON xeaAfgC24Ug OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:37:53 GBp 457 574.00 XLON xeaAfgC23gK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:35:26 GBp 597 574.00 XLON xeaAfgC2074 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:34:23 GBp 506 574.50 XLON xeaAfgC21Xt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:30:27 GBp 358 574.50 XLON xeaAfgC2Fcu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:30:27 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgC2Fcw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:28:29 GBp 204 574.50 XLON xeaAfgC2Cd8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:27:30 GBp 62 574.50 XLON xeaAfgC2CEb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:27:30 GBp 179 574.50 XLON xeaAfgC2CEd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:26:31 GBp 221 574.50 XLON xeaAfgC2Df2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:25:32 GBp 485 574.50 XLON xeaAfgC2DR2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:23:09 GBp 803 573.50 XLON xeaAfgC2B17 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:23:09 GBp 317 573.50 XLON xeaAfgC2B19 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:23:09 GBp 132 573.50 XLON xeaAfgC2B1B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:23:09 GBp 75 573.50 XLON xeaAfgC2B0i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:23:09 GBp 400 573.50 XLON xeaAfgC2B0k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:52 GBp 421 573.00 XLON xeaAfgC3oVK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:27 GBp 68 573.00 XLON xeaAfgC3ptb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:27 GBp 500 573.00 XLON xeaAfgC3ptd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:19 GBp 147 573.50 XLON xeaAfgC3pu1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:19 GBp 2,200 573.50 XLON xeaAfgC3pu3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:19 GBp 245 573.50 XLON xeaAfgC3puh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:19 GBp 571 573.50 XLON xeaAfgC3puu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 333 573.00 XLON xeaAfgC3pw7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 442 573.50 XLON xeaAfgC3pxC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 400 573.50 XLON xeaAfgC3pxE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 500 573.50 XLON xeaAfgC3pxG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 1,291 573.50 XLON xeaAfgC3puM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 400 573.50 XLON xeaAfgC3puO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 600 573.50 XLON xeaAfgC3puQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 302 573.50 XLON xeaAfgC3puS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:18 GBp 15 573.50 XLON xeaAfgC3puU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:02 GBp 328 573.50 XLON xeaAfgC3p97 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:02 GBp 500 573.50 XLON xeaAfgC3p99 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:02 GBp 400 573.50 XLON xeaAfgC3p9B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:09:02 GBp 282 573.50 XLON xeaAfgC3p9H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:08:55 GBp 344 573.50 XLON xeaAfgC3pH0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 11:07:22 GBp 324 573.50 XLON xeaAfgC3m0j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:45:44 GBp 301 573.50 XLON xeaAfgC3dC6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:38:24 GBp 297 573.50 XLON xeaAfgC3ZoC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:34:03 GBp 299 574.00 XLON xeaAfgC3X2V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:34:03 GBp 295 574.00 XLON xeaAfgC3XDY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:18:50 GBp 153 574.50 XLON xeaAfgC3fgD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:18:50 GBp 72 574.50 XLON xeaAfgC3fgF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:18:50 GBp 229 574.50 XLON xeaAfgC3fgH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:18:50 GBp 82 574.50 XLON xeaAfgC3fgJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:18:50 GBp 318 574.50 XLON xeaAfgC3fgU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:16:31 GBp 327 574.50 XLON xeaAfgC3M3r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:15:46 GBp 438 574.00 XLON xeaAfgC3NaC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:15:02 GBp 161 574.50 XLON xeaAfgC3Nuk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:15:02 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgC3Num OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:15:02 GBp 179 574.50 XLON xeaAfgC3NvA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:15:02 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgC3NvC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:15:02 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgC3NvP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:15:01 GBp 303 574.50 XLON xeaAfgC3Nux OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:00:12 GBp 469 573.00 XLON xeaAfgC3VV7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:00:12 GBp 576 573.00 XLON xeaAfgC3VVv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 10:00:12 GBp 400 573.00 XLON xeaAfgC3VVx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:52:09 GBp 541 573.00 XLON xeaAfgC3O13 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:52:09 GBp 204 573.00 XLON xeaAfgC3O1v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:52:07 GBp 235 573.50 XLON xeaAfgC3O0n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:51:08 GBp 227 573.50 XLON xeaAfgC3PqX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:51:08 GBp 241 573.50 XLON xeaAfgC3PrV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:45:42 GBp 62 573.00 XLON xeaAfgC342C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:45:42 GBp 400 573.00 XLON xeaAfgC342E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:45:42 GBp 23 573.00 XLON xeaAfgC342G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:45:42 GBp 700 573.00 XLON xeaAfgC342I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:45:42 GBp 464 572.50 XLON xeaAfgC342R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:40:19 GBp 484 572.50 XLON xeaAfgC33Qd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:38:21 GBp 100 572.50 XLON xeaAfgC31iS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:38:21 GBp 288 572.50 XLON xeaAfgC31lW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:36:23 GBp 28 572.50 XLON xeaAfgC3Ezi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:36:23 GBp 400 572.50 XLON xeaAfgC3Ezk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:34:52 GBp 184 572.50 XLON xeaAfgC3FmQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:34:52 GBp 20 572.50 XLON xeaAfgC3FmS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:34:52 GBp 462 572.00 XLON xeaAfgC3FpY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:31:15 GBp 273 572.50 XLON xeaAfgC3DHg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:31:15 GBp 460 572.50 XLON xeaAfgC3DHq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:29:11 GBp 477 573.00 XLON xeaAfgC3BW$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:26:54 GBp 477 573.50 XLON xeaAfgC38tp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:25:47 GBp 396 573.00 XLON xeaAfgC39iG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:25:47 GBp 128 573.00 XLON xeaAfgC39iK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:21:53 GBp 458 572.50 XLON xeaAfgCysJ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:21:53 GBp 28 572.50 XLON xeaAfgCysJA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:21:53 GBp 2,662 572.50 XLON xeaAfgCysJj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:21:53 GBp 600 572.50 XLON xeaAfgCysJl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:21:53 GBp 400 572.50 XLON xeaAfgCysJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:21:53 GBp 700 572.50 XLON xeaAfgCysJp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:21:53 GBp 492 572.00 XLON xeaAfgCysJv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:15:02 GBp 428 573.50 XLON xeaAfgCyrM7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:15:02 GBp 397 573.00 XLON xeaAfgCyrMo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:15:02 GBp 91 573.00 XLON xeaAfgCyrMq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:02:34 GBp 420 573.50 XLON xeaAfgCyzP$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:01:08 GBp 421 574.00 XLON xeaAfgCyxaZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:01:05 GBp 379 574.50 XLON xeaAfgCyxcL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:01:05 GBp 166 574.50 XLON xeaAfgCyxcm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:01:05 GBp 325 574.50 XLON xeaAfgCyxcN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:01:05 GBp 379 574.50 XLON xeaAfgCyxco OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 09:01:05 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgCyxcP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:59:16 GBp 153 574.50 XLON xeaAfgCyu8@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:59:16 GBp 400 574.50 XLON xeaAfgCyu82 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:59:16 GBp 340 574.50 XLON xeaAfgCyu8W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:59:16 GBp 197 574.50 XLON xeaAfgCyu8Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:59:16 GBp 287 574.50 XLON xeaAfgCyu9S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:58:54 GBp 384 574.00 XLON xeaAfgCyuQw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:53:17 GBp 1,000 574.00 XLON xeaAfgCyd09 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:53:17 GBp 385 574.00 XLON xeaAfgCyd0B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:53:17 GBp 245 574.00 XLON xeaAfgCyd0b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:53:17 GBp 400 574.00 XLON xeaAfgCyd0D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:49:46 GBp 9 573.50 XLON xeaAfgCybsw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:41:21 GBp 196 572.00 XLON xeaAfgCyk3d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:41:21 GBp 303 572.00 XLON xeaAfgCyk3f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:41:21 GBp 301 572.00 XLON xeaAfgCyk3h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:30:08 GBp 274 570.00 XLON xeaAfgCyKWM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:30:08 GBp 311 570.50 XLON xeaAfgCyKYq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:30:08 GBp 4 571.00 XLON xeaAfgCyKYs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:30:08 GBp 515 571.00 XLON xeaAfgCyKYu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:26:57 GBp 13 572.00 XLON xeaAfgCyJDb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:26:57 GBp 329 572.00 XLON xeaAfgCyJDW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:26:53 GBp 118 573.00 XLON xeaAfgCyJEX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:26:53 GBp 400 573.00 XLON xeaAfgCyJEZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:26:53 GBp 385 573.00 XLON xeaAfgCyJFD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:26:53 GBp 400 573.00 XLON xeaAfgCyJFF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:26:53 GBp 273 572.50 XLON xeaAfgCyJFQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:23:00 GBp 412 572.00 XLON xeaAfgCyVic OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:22:43 GBp 114 572.00 XLON xeaAfgCyV@g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:22:41 GBp 160 572.50 XLON xeaAfgCyVxs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:22:41 GBp 179 572.50 XLON xeaAfgCyVxw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:22:08 GBp 59 573.00 XLON xeaAfgCyVO6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:22:08 GBp 276 573.00 XLON xeaAfgCyVO8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:21:15 GBp 340 573.50 XLON xeaAfgCySIp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:21:11 GBp 52 574.00 XLON xeaAfgCySRB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:21:11 GBp 288 574.00 XLON xeaAfgCySRD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:17:51 GBp 435 574.00 XLON xeaAfgCyOoV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:16:24 GBp 87 575.00 XLON xeaAfgCyP7E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:16:24 GBp 400 575.00 XLON xeaAfgCyP7G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:16:24 GBp 340 574.50 XLON xeaAfgCyP7M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:14:50 GBp 42 575.50 XLON xeaAfgCy7qD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:14:50 GBp 196 575.50 XLON xeaAfgCy7qF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:14:50 GBp 204 575.50 XLON xeaAfgCy7t@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:12:41 GBp 571 571.50 XLON xeaAfgCy541 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:12:41 GBp 400 571.50 XLON xeaAfgCy543 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:12:41 GBp 141 571.50 XLON xeaAfgCy57W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:12:41 GBp 200 571.50 XLON xeaAfgCy57Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:10:34 GBp 848 572.00 XLON xeaAfgCy3TO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:08:38 GBp 320 570.50 XLON xeaAfgCyEs$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:08:38 GBp 344 570.00 XLON xeaAfgCyEs2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:08:38 GBp 554 570.50 XLON xeaAfgCyEsb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:08:38 GBp 246 570.50 XLON xeaAfgCyEsw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:08:38 GBp 238 571.00 XLON xeaAfgCyEtJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:08:38 GBp 267 571.00 XLON xeaAfgCyEtL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:04:47 GBp 344 570.50 XLON xeaAfgCy8ZW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:04:35 GBp 345 571.00 XLON xeaAfgCy8pF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:04:34 GBp 345 571.50 XLON xeaAfgCy8o8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:03:58 GBp 347 572.00 XLON xeaAfgCy9WN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:03:58 GBp 352 572.00 XLON xeaAfgCy9WS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:03:58 GBp 146 572.00 XLON xeaAfgCy9Zi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:03:58 GBp 201 572.00 XLON xeaAfgCy9Zk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:03:05 GBp 128 573.00 XLON xeaAfgCztbb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 05-Apr-22 08:03:05 GBp 219 573.00 XLON xeaAfgCztbZ

END