Evolution de la composition du Conseil d’Administration d’Atos proposée à l’Assemblée Générale 2022

Les propositions annoncées renforcent la diversité des compétences au sein du Conseil d’Administration afin de soutenir la transformation du Groupe

Paris, le 6 avril 2022 – Le Conseil d’Administration, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, a entériné les évolutions suivantes concernant sa composition :

Ratification de la cooptation comme administrateur de Rodolphe Belmer et renouvellement de son mandat

La ratification de la cooptation de M. Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Atos depuis le 1er janvier 2022, et le renouvellement de son mandat d’administrateur, seront soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 18 mai 2022.

Renouvellement des mandats de Valérie Bernis et de Vernon Sankey

Mme Valérie Bernis est administratrice indépendante depuis avril 2015. Elle est également présidente du Comité RSE et membre du Comité des Rémunérations.

M. Vernon Sankey est administrateur depuis octobre 2009.

Nominations d’Elizabeth Tinkham, Astrid Stange et René Proglio

Les nominations de Mme Elizabeth Tinkham, Mme Astrid Stange et M. René Proglio en qualité d’administrateurs indépendants seront soumises au vote des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 18 mai 2022.

De nationalité américaine, Mme Elizabeth Tinkham est une ancienne Senior Managing Director chez Accenture. Elle apporterait au Conseil d’Administration d’Atos sa longue expérience des activités cloud et sa connaissance pointue des hyperscalers.

De nationalité allemande, Mme Astrid Stange est l’ancienne Directrice des Opérations du groupe AXA et a été Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group (BCG). Elle apporterait au Conseil d’Administration d’Atos son expérience opérationnelle de vastes transformations digitales et opérationnelles du côté client et sa connaissance intime du secteur financier et de l’assurance.

De nationalité française, M. René Proglio est associé de PJT Partners et ancien dirigeant pour la France de Morgan Stanley et associé pendant 20 ans chez Arthur Andersen. Il apporterait au Conseil d’Administration d’Atos ses connaissances financières et comptables pointues et sa vision stratégique en termes d’acquisitions et de cessions.

Non-Renouvellement des mandats de Colette Neuville et de Jean Fleming

Mme Colette Neuville, administratrice d’Atos depuis avril 2010, et Mme Jean Fleming, administratrice d’Atos représentant les salariés actionnaires depuis mai 2009, n’ont pas souhaité soumettre leur mandat au renouvellement lors de la prochaine Assemblée Générale.

Candidats pour représenter les salariés actionnaires

En conséquence du non-renouvellement du mandat de Mme Jean Fleming, deux candidats salariés, M. Christian Beer et Mme Katrina Hopkins, seront proposés à l’Assemblée Générale pour représenter les salariés actionnaires. M. Christian Beer est Directeur de la division Réseau et Communication chez Atos en Allemagne et président du Conseil de Surveillance du FCPE d’Atos. Mme Katrina Hopkins est Directrice des Talents, de la Gestion des Carrières et de la Formation chez Atos International.

Le Conseil d’Administration, sur avis du Comité des Nominations et de la Gouvernance, recommande aux actionnaires d’Atos la candidature de Mme Katrina Hopkins, compte tenu notamment de sa double légitimité pour représenter les salariés actionnaires d’Atos. La candidature de Mme Katrina Hopkins a en effet été proposée à la fois par le Conseil de Surveillance du FCPE d’Atos et par les salariés actionnaires détenant leurs actions en direct.

Le candidat qui obtiendra, lors de l’Assemblée Générale du 18 mai 2022, le plus grand nombre de voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, sera nommé administrateur représentant les salariés actionnaires.

Démission de Cedrik Neike

Par ailleurs, M. Cedrik Neike, membre du Directoire de Siemens AG et CEO Digital Industries, qui est administrateur non-indépendant depuis janvier 2020, a présenté au Conseil d’Administration sa démission avec effet à l’issue de la prochaine Assemblée Générale.

Le partenariat stratégique entre Atos et Siemens reste pleinement en vigueur. Pour mémoire, ce partenariat a été renforcé et renouvelé pour 5 ans en septembre 2020 dans le cadre d’accords signés par Atos SE avec Siemens AG, Siemens Energy AG et Siemens Healthineers AG. La mise en œuvre de ces accords permet à Siemens d’accélérer dans les domaines de la modernisation et de la digitalisation des services, du digital centré sur les données, de la transformation du cloud et de la cybersécurité. Siemens et Atos ont également annoncé l’extension de leur Alliance Globale au-delà de la coopération technologique pour une mise sur le marché conjointe de leurs solutions digitales communes.

Bertrand Meunier, Président du Conseil d’Administration d’Atos SE, Président du Comité des Nominations et de Gouvernance, a déclaré :

« Je suis heureux de soumettre au vote de la prochaine Assemblée les nominations d’Elizabeth Tinkham, Astrid Stange et René Proglio, ainsi que le renouvellement des mandats de Rodolphe Belmer, Valérie Bernis et Vernon Sankey. Collectivement, ils représentent les compétences et le savoir-faire nécessaires pour replacer Atos sur le chemin de la croissance et de la performance attendues par l’ensemble de nos parties prenantes. »

M. Meunier a ajouté : « Au nom de l'ensemble du Conseil d’Administration, je remercie Colette Neuville et Jean Fleming pour leur engagement au service d’Atos pendant de longues années et leur contribution importante à des étapes clés de la transformation du Groupe. Je tiens également à remercier Cedrik Neike pour sa participation active et significative à la définition de la nouvelle stratégie d’Atos avec Rodolphe Belmer et le reste du Conseil d’Administration. ».

L’avis de réunion relatif à l’Assemblée Générale du 18 mai 2022 comportant l’ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 6 avril 2022 et est disponible sur le site internet de la Société (https://atos.net/fr/investisseurs/assemblee-actionnaires).

À propos de Elizabeth Tinkham

De nationalité américaine, Elizabeth Tinkham est reconnue comme une leader dynamique et une conseillère respectée de chefs d'entreprise sur les questions de technologies, de transformation numérique et de management.

Mme Tinkham a été Senior Managing Director et membre du Comité Exécutif mondial d'Accenture PLC, où elle a occupé divers postes de direction et de relations clients. Elle était responsable du compte Microsoft, en charge de la croissance du compte ainsi que du partenariat technologique entre Microsoft et Accenture. Avant de diriger le compte Microsoft, Mme Tinkham avait la responsabilité de l’activité mondiale et nord-américaine de conseil en gestion d'Accenture pour le secteur des communications, médias et technologie (CMT). Ses responsabilités comprenaient la croissance des revenus, les fusions et acquisitions ainsi que la présidence du CMT Investment Board.

Mme Tinkham conseille actuellement des entreprises innovantes sur les défis et les opportunités inhérents à la transformation numérique. Elle siège au conseil d’administration de Particle.io, une start-up de San Francisco spécialisée dans l’Internet des Objets, à celui de Headspin, une plateforme de test d'applications mobiles ; ainsi qu’au conseil d’Athena Alliance, une plateforme numérique pour la formation, le réseau et le recrutement de femmes cadres dirigeantes. Par ailleurs, elle intervient comme conseillère auprès de l’État de Washington sur les questions d’éducation et d’équité en tant que présidente de Washington Stem, une organisation à but non-lucratif.

Mme Tinkham donne également des cours de conseil en management et de gestion de conseils d'administration d’organismes à but non lucratif à la Foster School of Business de l'Université de Washington. Elle s’est distinguée en recevant le Gamble Teaching Award, prix pour l'innovation dans l'enseignement.

Mme Tinkham est diplômée de l’Université d’Etat de l’Ohio avec une licence en ingénierie aéronautique et astronautique. Elle siège au conseil consultatif du doyen du College of Engineering et est lauréate d’un Distinguished Alumni Award.

À propos de Astrid Stange

De nationalité allemande, Astrid Stange est l’ancienne Directrice des Opérations (COO) du groupe AXA et a été Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group (BCG). Elle a toujours été en première ligne pour diriger des transformations importantes et complexes fondées sur la technologie, à la fois dans des rôles de consultante et de cadre dirigeant.

Mme Stange a commencé sa carrière de manager en 1995 à la Bertelsmann Buch AG dont elle a dirigé les services de marketing direct. Elle a été Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group où elle a débuté en 1998 en tant que membre de la branche Global Insurance. De 2008 à 2013, elle a dirigé la pratique Assurance du BCG en Allemagne puis est devenue Global Sector Leader pour l’assurance-vie. En 2014, Mme Astrid Stange a rejoint AXA en tant que membre du Directoire d’AXA Konzern AG (Allemagne), en charge de la stratégie, des ressources humaines, de l’organisation et de la gestion des clients. En décembre 2017, Mme Stange est nommée Directrice des Opérations (COO) du groupe AXA et membre du Comité de Direction de AXA SA. En tant que COO, elle a mené une importante transformation de l’entreprise en matière de technologie et de gestion des données. En 2018, elle a également pris la responsabilité opérationnelle pour une entité nouvellement créée, AXA Group Operations qui fournit au Groupe AXA des services de gestion d’infrastructures et d’application, de cybersécurité, de nouvelles technologies, ains que des services de BPO et d’achats.

Mme Stange a quitté AXA en octobre 2021. Elle a depuis décidé de prendre des mandats de conseil et soutient également des créateurs d’entreprise (Insurtech, ONG) en tant que conseillère en stratégie.

Mme Stange a fait des études d’économie à l’Université de la Ruhr à Bochum. En 1993, elle a obtenu un doctorat du Département d’économie de la Technische Universität Braunschweig.

À propos de René Proglio

De nationalité française, René Proglio est associé dans le Strategic Advisory Group de PJT Partners. Fort d’une expérience de plus de 30 ans sur le marché français des fusions-acquisitions, M. Proglio apporte aux entreprises une vision stratégique ainsi qu’une expertise financière de premier plan.

M. Proglio a rejoint PJT Partners en septembre 2021. Il était auparavant chez Morgan Stanley, où il était vice-président et responsable du marché français. M. Proglio a rejoint Morgan Stanley en 2003 en tant que Managing Director dans le groupe Investment Banking et a dirigé l’activité de conseil à Paris avant de prendre la responsabilité globale des activités françaises.

Il a commencé sa carrière chez Arthur Andersen dans les groupes Audit et Conseil, où il a été associé pendant 20 ans et a occupé divers postes de direction.

M. Proglio est diplômé d’HEC et titulaire d’un Diplôme d’Expertise Comptable.

À propos de Katrina Hopkins

Katrina Hopkins est Vice-Présidente d’Atos et Directrice des Talents, de la Gestion des Carrières et de la Formation chez Atos International. Elle a plus de 20 ans d’expérience en tant que cadre en ressources humaines.

Elle travaille chez Atos depuis 2011 et a rejoint le Groupe dans le cadre de l'acquisition par Atos de Siemens IT Solutions & Services. Elle a assumé diverses fonctions au sein de la Direction des ressources humaines, tant au niveau régional que mondial, et est actuellement responsable de la gestion de carrières, de la performance et de la formation au sein du groupe Atos.

Mme Hopkins est titulaire d’une licence, avec mention, en psychologie et est membre du Chartered Institute of Personnel and Development.

À propos de Christian Beer

Christian Beer est Directeur de la division Réseau et Communication chez Atos en Allemagne. M. Beer a 25 ans d'expérience à des postes de direction dans plusieurs entreprises de l'industrie numérique et a rejoint le groupe Atos en 2004.

M. Beer est membre du Conseil de Surveillance d’Atos FCPE depuis 2020 et il le préside depuis novembre 2021. Il est également Senior Expert au sein de la communauté d'experts d'Atos depuis la fondation de cette communauté en 2017.

M. Beer est un ingénieur diplômé de l'université des sciences appliquées de Nuremberg et titulaire d’un certificat direction d’entreprise de l'université d'Erlangen-Nuremberg.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 109 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

