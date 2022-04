Finnish English

Sievi Capital Oyj

Pörssitiedote 6.4.2022 klo 9.30

Kutsu Sievi Capital Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.5.2022 klo 13 Sanomatalossa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa ja kokous järjestää ennakoitavalla ja osakkeenomistajille yhdenmukaisella tavalla varmistaen samalla viranomaisten asettamien voimassa olevien rajoitusten noudattaminen.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta internetin yli etäyhteydellä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Ohjeet osakkeenomistajille yhtiökokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Kuha. Mikäli Antti Kuhalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Lennart Simonsen. Mikäli Lennart Simonsenilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,05 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutus olisi voimassa siitä päättävästä yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen voitonjakoehdotuksessa on huomioitu yhtiön voitonjakoehdotuksen tekohetken maksuvalmiustilanne viime vuonna toteutettujen sijoitusten hankintojen jälkeen sekä odotetut kassavirrat kuluvan vuoden aikana. Hallituksen tavoitetilana on käyttää ehdotettua valtuutusta vuoden 2022 aikana.

Koska hallitus on ehdottanut, että välittömän osingonjakopäätöksen sijaan yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osingonjaosta yllä kuvatun mukaisesti, osakkeenomistajilla on oikeus hallituksen ehdotuksesta poiketen vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko jaettaisiin, mikäli tätä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista. Vähemmistöosingon määrä olisi 1.561.862,50 euroa (vastaten noin 0,0269 euron osakekohtaista osinkoa), mikä vastaa puolta tilikauden 2021 voitosta (joka oli 3.123.724,99 euroa). Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vastaehdotusta tai vaatimusta yhtiölle tarvitse erikseen esittää. Hallitus on ilmoittanut huomioivansa mahdollisesti jaettavan vähemmistöosingon määrän vähennyksenä valtuutuksen nojalla jaettavien varojen määrässä edellyttäen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään varojenjaosta ehdotetun mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022,

katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa/kk ja hallituksen jäsenille kullekin 2.300 euroa/kk ja että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Hallitus ehdottaa lisäksi, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Preato Capital AB, joka 31.3.2022 edusti noin 23,23 % yhtiön äänivallasta, ja Mikko Laakkonen, joka 31.3.2022 edusti suoraan ja määräysvaltayhtiönsä kautta noin 10,37 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Preato Capital AB, joka 31.3.2022 edusti noin 23,23 % yhtiön äänivallasta, ja Mikko Laakkonen, joka 31.3.2022 edusti suoraan ja määräysvaltayhtiönsä kautta noin 10,37 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Preato Capital AB, joka 31.3.2022 edusti noin 23,23 % yhtiön äänivallasta, ja Mikko Laakkonen, joka 31.3.2022 edusti suoraan ja määräysvaltayhtiönsä kautta noin 10,37 % yhtiön äänivallasta, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Juha Karttunen, Kati Kivimäki ja Taru Narvanmaa ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Timo Mänty ja Harri Sivula. Nykyisistä jäsenistä Simon Hallqvist ja Lennart Simonsen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely on nähtävissä Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella vuosittain, ja tarpeen mukaan myös muutoin, ehdotuksia yhtiön hallituksen kokoonpanoon, valintaan ja palkitsemiseen liittyen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tämän yhtiökokouskutsun liitteenä 1 olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022.

Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen, ja yksi (1) jäsen on yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu jäsen, jonka hallitus valitsee keskuudestaan.

Nimitystoimikunnan jäsenen nimittämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät sen perusteella, mitkä osakkeenomistajat kunkin vuoden elokuun viimeisenä arkipäivänä edustavat suurinta määrää yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Mikäli osakkeenomistaja ei käytä nimeämisoikeuttaan, siirtyy oikeus seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi oikeutta jäsenen nimittämiseen.

Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi siihen asti, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen muuttaisi Sievi Capital Oyj:n palkitsemispolitiikassa määriteltyä hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelutapaa. Jatkossa osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Hallitus tulee esittämään tältä osin päivitetyn palkitsemispolitiikan yhtiökokouksen käsiteltäväksi vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Preato Capital AB, joka 31.3.2022 edusti noin 23,23 % yhtiön äänivallasta, ja Mikko Laakkonen, joka 31.3.2022 edusti suoraan ja määräysvaltayhtiönsä kautta noin 10,37 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet kannattavansa hallituksen ehdotusta yhtiökokouksessa.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus sisältää siten hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.



Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2023 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2023 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu, yhtiön palkitsemisraportti sekä vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 25.5.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon itse tai asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti. Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat seurata yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Kokousta etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kyseinen verkkolähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää COVID-19 -pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Lisätietoja ja ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon itse tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 13.4.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 4.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Sievi Capital Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Sievi Capital Oyj:n henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Sievi Capital Oyj:n varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022 tai pyydettäessä sähköpostitse osoitteesta tiina.grondahl@sievicapital.fi

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity suomalaiselle arvo-osuustilille, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.4.2022 klo 10.00 – 4.5.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostin kautta

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön verkkosivuilta www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022 13.4.2022 alkaen saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sievi Capital Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022 ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin klo 09.00-12.00 ja 13.00-16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat, jotka eivät äänestä ennakkoon, voivat COVID-19 -pandemiasta johtuen käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Annemari Rosin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Lisätietoa nimetystä asiamiehestä ja hänen yhteystietonsa on saatavilla seuraavalla verkkosivulla: www.hannessnellman.com/people/all/annemari-rosi/

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022 viimeistään 13.4.2022. Mahdolliset valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostilla osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Sievi Capital Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 4.5.2022 klo 16.00.

Valtakirjan sekä ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 6.5.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi tai postitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Tiina Gröndahl, Pohjoisesplanadi 33, 00100 Helsinki viimeistään 11.4.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja nämä omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022 viimeistään 13.4.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 27.4.2022 klo 16.00 asti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostitse osoitteeseen tiina.grondahl@sievicapital.fi tai postitse osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Tiina Gröndahl, Pohjoisesplanadi 33, 00100 Helsinki. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2022 viimeistään 2.5.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Sievi Capital Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 6.4.2022 yhteensä 58.078.895 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 6.4.2022

SIEVI CAPITAL OYJ

Hallitus

LIITE

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys





