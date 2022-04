ALSTOM SA: Alstom livrera 25 trains à grande vitesse à la Suède

English French





Alstom livrera 25 trains à grande vitesse à la Suède

Une première commande ferme de 25 trains électriques à grande vitesse Zefiro Express pour un montant de près de 650 millions d’euros

Les trains pouvant atteindre une vitesse maximale de 250 km/h, contribueront à faire du transport ferroviaire une solution alternative au transport aérien

6 avril 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé un accord historique avec l'opérateur ferroviaire suédois SJ afin de lui fournir 25 trains électriques à grande vitesse Zefiro Express, avec une option pour 15 trains supplémentaires. Le contrat concernant la première commande ferme s’élève à près de 650 millions d’euros.

Les nouveaux trains seront sans conteste les plus rapides de Suède, ces derniers pouvant atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. Le premier train devrait être livré en 2026.

« Alstom est extrêmement fier de fournir ces nouveaux trains à grande vitesse à SJ. C’est un accord historique qui va révolutionner la façon dont les passagers voyagent à travers le pays. Face aux préoccupations liées au changement climatique, le train à grande vitesse s’impose comme la principale solution alternative au transport aérien. Il est à la fois confortable, pratique et désormais extrêmement rapide. Il s’agit d'une tendance globale et Alstom est le leader dans ce domaine grâce à son savoir-faire dans le développement de nombreux projets de trains à grande vitesse à travers le monde. Nous remercions l’opérateur SJ de la confiance qu’il nous témoigne une fois de plus. » a déclaré Rob Whyte, Directeur général d’Alstom dans les Pays nordiques.

À l’épreuve du climat suédois

Les trains Zefiro Express sont conçus pour être exploités dans des conditions climatiques extrêmes, même par -40 °C, et leur technologie de pointe garantira confort et sécurité aux passagers. Le plancher des voitures est plat et sans rampe d’accès, ce qui facilite la montée, la descente et la circulation à bord du train.

Les trains de pointe Zefiro Express auront chacun une capacité totale de 363 sièges, offrant aux passagers une expérience exceptionnelle à bord : les trains ont été conçus de façon ergonomique pour un confort maximal et sont dotés de sièges et d’un éclairage haut de gamme.

La largeur des voitures, les systèmes électriques et les systèmes de signalisation ont été pensés en tenant compte du fait que les trains circuleront en Suède et au Danemark, mais qu'ils seront aussi autorisés à circuler en Norvège.

Numéro un des trains à grande vitesse

Le Zefiro Express fait partie de la plateforme de trains à grande et à très grande vitesse Avelia d’Alstom, l’offre la plus importante du marché, couvrant des vitesses d’exploitation maximales comprises entre 200 km/h et 350 km/h. Diverses configurations et architectures sont disponibles pour répondre au mieux aux besoins des clients : des rames à un ou deux niveaux, une motorisation concentrée ou répartie, une architecture articulée ou non, et d'autres options telles que la technologie pendulaire. Au cours des 40 dernières années, Alstom a vendu à travers le monde près de 3 000 trains à grande et à très grande vitesse dotés de ces technologies.

Alstom est le fournisseur le plus important sur le marché ferroviaire suédois, où il a livré plus de 1 000 trains. Alstom gère également en ce moment plusieurs gros contrats de maintenance et fournit ce type de service dans 19 dépôts locaux, dont ceux de Motala et Västerås qui sont spécialisés dans la maintenance lourde et les rénovations. L’entreprise gère également le déploiement du système ERTMS en Suède, qu'il soit embarqué ou au sol, et fournit le système de trafic national standard à l’administration suédoise des transports.

Alstom est un pionnier des solutions de mobilité durables, l’entreprise ayant l’ambition de faciliter la transition mondiale vers des systèmes de transport à faible impact sur le climat. Parmi ces innovations figure le fameux Coradia iLint, premier train de passagers à hydrogène au monde, qu’Alstom a présenté à Östersund, en Suède, le 24 août 2021. Le Coradia iLint est un train à pile à hydrogène qui produit sa propre énergie électrique à bord et n’émet que de la vapeur d’eau lorsqu'il est en mouvement.

