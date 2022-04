RENAULT Group Selects Reputation as Global Partner for Reputation Experience Management

LIVERPOOL, Royaume-Uni, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reputation, Leader mondial du Reputation Experience Management (RXM), a annoncé aujourd’hui que le constructeur automobile français, le Groupe Renault, a choisi Reputation pour assurer la gestion de son e-réputation et son programme Voix du Client (VoC), dans 48 pays.



“Nous sommes ravis d’accueillir le Groupe Renault comme nouveau client,” nous indique Anthony Gaskell, Directeur General EMEA. “Les équipes du Groupe Renault sont soucieuses de créer une experience de premier rang pour leurs clients, et nous sommes heureux de les voir capitaliser sur la solution de Reputation tout en offrant la possibilité à toutes leurs équipes de mener des actions concrètes grâce à la plateforme 100% intégrée de Reputation.”

Dans un contexte mondial de pénuries impactant les chaînes d'approvisionnement des constructeurs automobiles, le Groupe Renault a décidé de reprendre le contrôle pour assurer les attentes de leurs clients. Le Groupe Renault a choisi Reputation pour gérer ses programmes d’expérience client et a ainsi implémenté le programme VoC sur les ventes de véhicules neufs et l’après-vente, ainsi que les interactions avec le call center, lui permettant d’obtenir une vue complète de l’expérience client.

Grâce à l'utilisation d’une seule et même plateforme permettant de centraliser tous les avis, l’ensemble des équipes du Groupe Renault (incluant les concessionnaires, les forces de vente, les filiales et les équipes du service client) peuvent agir sur le parcours d’un client afin d’assurer une expérience sans égale et optimiser la fidélisation. À ce jour, Reputation accompagne les équipes du Groupe Renault dans 48 pays, et prévoit le déploiement de la plateforme sur des marchés supplémentaires.

“L’industrie automobile mondiale fait face à une concurrence plus forte que jamais, il est donc essentiel de faire passer notre programme CX à l’étape supérieure, en particulier sur la gestion des interactions numériques,” a dit Marc Le Gratiet, Directeur du service Satisfaction chez Groupe Renault, “la plateforme de Reputation offre une solution innovante, avec une vue à 360 degrés de la performance des marques nous permettant ainsi d’optimiser l’expérience client sur l’ensemble du parcours client. Nous sommes ravis de nous associer à Reputation pour améliorer l’expérience client du Groupe Renault sur les années à venir.”

Pour en savoir plus sur la façon dont Reputation aide ses clients en Europe, rendez-vous sur notre site Web : https://reputation.com/customer-stories/

