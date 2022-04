Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 24/2-2022 kan vi oplyse, at bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har besluttet at normalisere emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra d.d.

ISIN Kortnavn Tillæg/fradrag Ændring DK0060804052 ACAECO 1 % -0,5% DK0060804136 ACACIGDKK 0,25 % -0,5% DK0061267747 ACAEUC 0,10 % -0,275%