Next Games Oyj:n yhtiökokous siirtyy pidettäväksi 5.5.2022

English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 6.4.2022 KLO 10:00



Vireillä olevan Netflix, Inc.:n ostotarjouksen vuoksi, joka koskee kaikkia Next Games Oyj:n (“Yhtiö”) liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita sekä optio-oikeuksia, jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiön hallussa, Yhtiön hallitus on päättänyt siirtää Yhtiön varsinaista yhtiökokousta pidettäväksi 5.5.2022. Yhtiökokous oli alun perin suunniteltu pidettäväksi 28.4.2022.

Lisätietoja:



Next Games

Saara Bergström, viestintäjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

Media: press@nextgames.com

Sijoittajasuhteet: investors@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, tel. +358 (0) 50 520 4098

Tietoa Next Gamesista

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin.