PATTSY WAVE, le logiciel de gestion de la propriété intellectuelle d'Anaqua, arrive en Europe après son succès en Amérique du Nord.

BOSTON, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua est un fournisseur de technologies de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle. L’entreprise a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa plateforme de management de la PI de nouvelle génération PATTSY WAVE® en Europe. Ce lancement fait suite à l'essor significatif en Amérique du Nord des dernières améliorations apportées à PATTSY WAVE.



Les professionnels de la propriété intellectuelle en Europe peuvent désormais utiliser le logiciel dans une version entièrement localisée en anglais, en français et en allemand. Cette nouvelle version de PATTSY WAVE aide les clients à accroître leur efficacité au quotidien. Elle simplifie la gestion administrative de la propriété intellectuelle et les aide à gagner en précision grâce à un point d'entrée unique des données. Ces récentes améliorations portent notamment sur l’intégration d’analyses d'aide à la décision et de tableaux de bord dynamiques. Elles permettent aussi un accès direct à la gestion des paiements de propriété intellectuelle et une gestion documentaire bidirectionnelle entre plusieurs systèmes.

« À la suite de l’acquisition d’O P Solutions en 2020, Anaqua a fait évoluer PATTSY WAVE de manière significative pour en faire un outil de gestion administrative et d'automatisation à destination des cabinets de conseils en propriété intellectuelle », a déclaré Bob Romeo, PDG d'Anaqua. « Nous avons investi pour améliorer les capacités de la plateforme et répondre aux besoins et exigences de notre communauté de clients. Les opérations de propriété intellectuelle sont constituées d’une succession de tâches très diverses. Nous sommes ravis d’apporter une solution complète dans ce domaine hautement prioritaire à travers cette nouvelle version, maintenant disponible pour le marché européen."

La gestion des données reste un enjeu crucial au cœur des départements de propriété intellectuelle qui doivent faire face à un volume élevé de correspondance entrante, suivre des échéances importantes et gérer l'exactitude des données de propriété intellectuelle. Avec PATTSY WAVE, les équipes de PI peuvent travailler plus efficacement et minimiser les risques associés au suivi des données sensibles sur les brevets et les marques. Cet outil puissant favorise également la productivité en automatisant les tâches répétitives et en fournissant des données de PI en temps réel sur une seule plateforme.

About Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX et PATTSY WAVE, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de propriété intellectuelle avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour une prendre de meilleures décisions et rationaliser les opérations de PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseils dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d'un million de décideurs, avocats, parajuristes, gestionnaires et innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.