FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

MEDDELELSE NR. 90 - 6. APRIL 2022

Den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt i dag, var indkaldt med henblik på endelig vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, som ikke kunne vedtages endeligt på selskabets ordinære generalforsamling 24. marts 2022 på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 78. Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære generalforsamling.

Følgende ændring blev vedtaget:

Nedsættelsen af aktiekapitalen foretages til pålydende værdi.

Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 2.200.000 ved annullering af 2.200.000 egne aktier.

Aktierne, der annulleres i medfør af forslaget, erhvervede selskabet ved aktietilbagekøbsprogrammer af 6. november 2019 for perioden 7. november 2019 – 28. februar 2020, af 19. august 2020 for perioden 19. august 2020 – 31. oktober 2020 samt af 4. november 2021 for perioden 4. november 2021 – 25. februar 2022. Der henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 17 af 6. november 2019, nr. 22 af 19. august 2020 og nr. 75 af 4. november 2021.

Det totale beløb, som aktiekapitalen foreslås reduceret med, er udregnet efter gennemsnitsprincippet og udgør DKK 327.704.149 pr. 3. marts 2022 svarende til en gennemsnitskurs på DKK 148,96 pr. aktie a DKK 1. Hele nedsættelsesbeløbet på DKK 327.704.149 er betalt til aktionærerne.

Førend nedsættelsen af aktiekapitalen kan gennemføres, opfordres selskabets kreditorer til at gøre deres krav gældende som anført i § 192 i Selskabsloven. Nedsættelsen vil først blive endelig efter udløbet af anmeldelsesfristen og vil blive gennemført, under forudsætning af at bestyrelsen fortsat anser kapitalnedsættelsen for forsvarlig.

Vedtægterne vil blive opdateret og kan ses på Selskabets hjemmeside, norden.com.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

