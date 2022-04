La quatrième Journée annuelle du chandail vert de l'Association canadienne des greffés, organisée en hommage à Logan Boulet, défenseur des Broncos de Humboldt, encouragera les discussions sur le don d'organes et les inscriptions

LETHBRIDGE, Alberta, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La quatrième Journée annuelle du chandail vert est organisée par la famille Boulet et l'Association canadienne des greff é s, en partenariat avec la Communauté canadienne des dons d'organes et de tissus, la Société canadienne du sang, la Fondation canadienne du rein et le Groupe financier IA.

« Forts ensemble » est le slogan de la Journée du chandail vert 2022. Il encourage les Canadiens à s'unir, à faire part de leur soutien au don d'organes, à partager leurs histoires et à discuter de leurs souhaits en matière de don d'organes. Lorsque nous nous unissons pour le don d'organes, nous sommes « Forts ensemble ». Pour savoir comment participer, consultez le site greenshirtday.ca/be-inspired

Quand: Jeudi 7 avril.

Où: Activités de la Journée du chandail vert partout au Canada et sur les plateformes de médias sociaux. En utilisant les hashtags #GreenShirtDay, #EffetLoganBoulet #FortsEnsemble, les Canadiens partagent déjà les raisons pour lesquelles l'enregistrement des dons d'organes est important pour eux.

Inscrivez-vous en ligne sur le site https://greenshirtday.ca/register/

Notre kit média vous permettra d'en savoir plus sur le contexte, les statistiques clés, la terminologie du don d'organes (par exemple, utiliser « prélever des organes » et non « récolter des organes ») et les ressources numériques.

À propos de la Journée du chandail vert de l'Association canadienne des greffés

La Journée pan-canadienne du chandail vert a été créée en souvenir des victimes et des familles du tragique accident d’autobus des Broncos de Humboldt en Saskatchewan en 2018. La journée vise également à continuer l'héritage de Logan Boulet en inspirant les Canadiens à s'inscrire comme donneurs d'organes et à parler à leurs familles de leurs souhaits.

Le 7 avril, apprenant qu'il ne se rétablirait pas, Bernadine et Toby Boulet ont proposé de faire don des organes de leur fils, Logan Boulet. Ils ont pris cette décision parce que Logan s'était inscrit comme donneur d'organes et avait parlé à ses parents de ses souhaits. Son dernier geste généreux a inspiré près de 150 000 inscriptions de donneurs à travers le Canada peu après, un mouvement connu sous le nom d'Effet Logan Boulet.

Contacts médias:

Brenda Brown

Présidente

Association canadienne des greffés

604-807-8282

bbrown@txworks.ca

Société canadienne du sang

1-877-709-7773

media@blood.ca

Wendy Kudeba, Directrice nationale du marketing et des communications

La Fondation canadienne du rein

289-329-0757

wendy.kudeba@kidney.ca

Michelle Hofer BFA (she/her) Manager, Communications and Community Development

The Kidney Foundation of Canada, Southern Alberta

6007 1A St SW, Calgary AB, T2H 0G5

(587) 333-4349 | 1-800-268-1177

Michelle.hofer@kidney.ca



La Journée du chandail vert info@greenshirtday.ca