Un Canadien sur cinq estime que la pollution de la planète est trop avancée, mais tout n’est pas perdu!

MONTRÉAL, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une étude sur le sort de la planète, menée par Tero, révèle qu’un Canadien sur cinq estime que la planète est trop polluée et que leurs actions ne feront aucune différence. Ce chiffre est beaucoup plus élevé chez les jeunes adultes (31 %) que chez les 55 ans et plus (13 %).



Le sondage Tero Planet a interrogé 1 506 Canadiens sur l’état de la planète Terre et sur diverses responsabilités citoyennes. Plus de la moitié des gens (53 %) se sentent en colère, anxieux, et impuissants, face à l’avenir du globe, les femmes quant à elles (60 %), se sentent bien plus concernées que les hommes (47 %). Les jeunes (68 %) sont plus stressés que les 55 ans et plus (44 %).

Quatre Canadiens sur dix estiment que la pandémie de COVID-19 et l’augmentation des catastrophes liées à la météo ont accru leur engagement envers l’environnement (44 % pour les femmes et 34 % pour les hommes).

Canadiens Homme Femme 18-34 35-54 55+ L’avenir de la planète et de l’environnement me met en colère, m’angoisse, me rend impuissant, etc. 53% 47% 60% 68 % 51 % 44 % L’état critique de la planète est trop avancé - mes actions ne feront aucune différence. 20% 21% 18% 31 % 18 % 13 % La COVID-19 et l’augmentation des catastrophes climatiques ont changé mon engagement envers l’environnement. 39% 34% 44% 42% 31% 45%

Les deux tiers de l’échantillon estiment que l’état de la planète est un problème pour les générations futures. Lorsque nous les avons interrogés sur leur responsabilité individuelle de l’avenir, trois personnes sur dix ont répondu que c’est le rôle du gouvernement (ce chiffre passe à 46 % chez les jeunes adultes). En revanche, une majorité écrasante de 86 % des personnes interrogées estime qu’il incombe aux entreprises canadiennes de trouver des solutions pour un monde plus durable.

« Chaque niveau gouvernemental à son rôle à jouer. Il le fait par l’entremise de la réglementation et des incitations aux consommateurs et aux entreprises. Néanmoins, les entreprises ont une énorme incitation à l’autoconservation en plus d’une responsabilité morale. De plus, en tant que citoyen, il est possible de faire la différence par la gestion des déchets ménagers. »

- Elizabeth Coulombe, cofondatrice et présidente de Tero.





Canadiens Homme Femme 18-34 35-54 55+ Les entreprises ont la responsabilité de fournir des solutions pour créer un monde plus durable. 86% 82% 90% 86% 85% 88% L’état de la planète est le problème du gouvernement. 31% 31% 32% 46 % 28 % 23 % L’état de la planète est un problème pour les générations futures. 65% 53% 59% 56% 55% 57%

La responsabilité individuelle joue un rôle important. Quelque 86 % des consommateurs estiment avoir les connaissances, le pouvoir et les outils nécessaires pour réduire leurs déchets ménagers (y compris les aliments). Un nombre similaire (88 %) estime qu’il est plus facile de réduire son empreinte en prenant de petites mesures plutôt que de changer radicalement sa vie. Les trois quarts d’entre eux sont prêts à adapter leur mode de vie pour contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Une histoire d’innovation canadienne

Cela correspond à la vision des fondatrices de Tero, Elizabeth Coulombe et Valérie Laliberté, qui ont développé le produit alors qu’elles étudiaient le design de produits industriels à l’Université Laval. Elles ont imaginé et donné vie à un système qui donne à chaque citoyen soucieux de l’environnement le pouvoir d’avoir une influence sur la planète en simplifiant sa routine quotidienne dans la cuisine et en transformant ses restes de nourriture en engrais naturel.

Canadiens Homme Femme 18-34 35-54 55+ Je dispose des connaissances, du pouvoir et des outils nécessaires pour réduire mes déchets ménagers (y compris les aliments). 86 % 85 % 87 % 82 % 85 % 90 % Il est plus facile pour moi de réduire mes déchets ménagers (y compris la nourriture) en prenant de petites mesures plutôt que de changer radicalement ma vie. 88 % 87 % 88 % 87 % 88 % 88 % Je suis prêt à adapter mon mode de vie pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 76 % 70 % 82 % 76 % 73 % 80 % La durabilité ne se limite pas à l’environnement, mais englobe également l’économie, l’éducation et l’équité sociale durables. 82 % 76 % 87 % 82 % 79 % 85 % Source : Angus Reid Global et Tero





Journée de la Terre 2022

Enfin, la durabilité ne se limite pas à l’environnement. En effet, quatre Canadiens sur cinq reconnaissent que cela inclut l’économie, un système d’éducation et une équité sociale durables.

« Il est approprié que le thème de la Journée de la Terre 2022 soit "Investir dans notre planète", dit madame Coulombe. Nous devons nous assurer de préserver l’environnement tout en créant une résilience humaine, sociale et économique pour prospérer aujourd’hui et à l’avenir. »

À propos du sondage Tero Planet

Du 23 au 25 mars 2022, un sondage en ligne a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1 506 Canadiens membres du forum Angus Reid. À des fins de comparaison, le plan d’échantillonnage comporterait une marge d’erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20 où les écarts sont dus aux arrondis.

À propos de Tero

Tero a été fondée afin de résoudre les problèmes quotidiens de recyclage des aliments et inciter les gens à agir en contribuant à la préservation de l’environnement. L’appareil Tero est fabriqué au Canada et est le premier produit de ce type à être commercialisé en Amérique du Nord. L’entreprise Tero est cofondée par Elizabeth Coulombe et Valérie Laliberté.

Pour connaître les prix, la disponibilité et commander un Tero, veuillez consulter le site Web teroinnovation.ca



