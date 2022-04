Corporation minière Monarch clôture un placement privé d’unités pour un montant accru totalisant 14,4 M$ CA et Alamos Gold dépose une déclaration selon le système d’alerte

English French

MONTRÉAL, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est heureuse d'annoncer qu'elle a procédé à la clôture du placement privé annoncé antérieurement pour un produit brut total de 14 400 000 $CA (le « Placement »). Le Placement a été réalisé sur la base des meilleurs efforts, conformément aux modalités d'une convention de placeur pour compte conclue entre la Société, Stifel GMP et Sprott Capital Partners LP, en tant que co-placeurs pour compte principaux et co-chefs de file (collectivement, les « Co-placeurs pour compte principaux »), et Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (ensemble avec les Co-placeurs pour compte principaux, les « Placeurs pour compte »). Le Placement comprend l'exercice par les Placeurs pour compte de leur option de surallocation pour un produit brut additionnel de 2 400 000 $CA. Le Placement a consisté en l'émission de 24 000 000 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,60 $CA par Unité.

Chaque Unité est composée d'une action ordinaire du capital de la Société (une « Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire transférable de la Société (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permet au détenteur d'acquérir une Action ordinaire (chacune, une « Action de bon de souscription ») au prix de 0,95 $CA par Action de bon de souscription, pour une période de 60 mois après la date d’émission.

Le produit net du Placement devrait être utilisé par la Société pour financer les dépenses de développement à la mine Beaufor et à l'usine Beacon de la Société, et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement.

Tous les titres émis dans le cadre du présent Placement sont assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour, se terminant le 7 août 2022, en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Le Placement demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse de Toronto.

Alamos Gold Inc. (« Alamos ») a accepté de participer au Placement avec une souscription de 1 666 667 Unités, pour une considération totale de 1 000 000,20 $CA. Avant la clôture du Placement, Alamos détenait 8 793 640 Actions ordinaires et aucun bon de souscription de la Société, soit 10,36 % des Actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée à ce moment. Suivant la clôture du Placement, Alamos détient, en date des présentes, 10 460 307 Actions ordinaires et 1 666 667 Bons de souscription, pour un pourcentage de détention des titres de 10,97 % sur une base partiellement diluée, ce qui représente une hausse de 0,61 %. Alamos a acquis les Unités à des fins de placement et pourrait, suivant son évaluation, augmenter ou diminuer sa participation de temps à autre à la discrétion d’Alamos. Une copie de la déclaration selon le système d’alerte est disponible sur le site de SEDAR au www.sedar.com ou peut être obtenue sur demande en contactant Scott Parsons, vice-président, relations aux investisseurs, au SParsons@alamosgold.com, (416) 368-9932 (ext. 5439) ou par la poste à Brookfield Place, 181 Rue Bay, bureau 3910, Toronto, Ontario M5J 2T3.

Des initiés de la Société, incluant Alamos, ont souscrit au Placement pour un total de 1 866 667 Unités, représentant 7,78 % des Unités émises en vertu du Placement.

À propos de Monarch

Corporation minière Monarch (TSX: GBAR) (OTCQX: GBARF) est une société minière entièrement intégrée qui possède quatre projets, dont la mine Beaufor, qui a produit plus d'un million d'onces d'or au cours des 30 dernières années. Les autres actifs comprennent les propriétés Croinor Gold, McKenzie Break et Swanson, toutes situées près de l'usine Beacon d’une capacité de 750 tpj, entièrement détenue par Monarch. Monarch possède 29 504 hectares (295 km2) d'actifs miniers dans le prolifique camp minier de l'Abitibi qui contiennent des ressources aurifères mesurées et indiquées combinées de 478 982 onces et des ressources présumées combinées de 383 393 onces.

