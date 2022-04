Dans le cadre de l’étude de cohorte prospective canadienne relative à la progression de la SP, une subvention de près de 1,35 million de dollars permettra la réalisation de travaux de recherche consacrés à l’impact de la SP pédiatrique sur la vie à l’âge adulte

English French

TORONTO, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la sclérose en plaques a annoncé aujourd’hui la décision de la Fondation Brain Canada, de Biogen Canada et de Hoffmann-La Roche Ltée (Roche Canada) d’investir conjointement près de 1,35 million de dollars dans une nouvelle initiative de recherche qui sera menée dans le cadre de l’étude de cohorte prospective canadienne sur la progression de la sclérose en plaques (CanProCo). Cette initiative, qui consistera à suivre une sous-cohorte de sujets adultes atteints de SP depuis l’enfance ou l’adolescence et ayant participé à l’étude canadienne sur les maladies démyélinisantes pédiatriques, aura pour objectif une meilleure compréhension de l’évolution de la SP au sein de tous les groupes d’âge. Ce nouvel investissement s’échelonnera sur trois ans et portera à plus de 11,5 millions de dollars la somme déjà allouée à l’étude CanProCo.



Dans le cadre de l’initiative CanProCo seront mises à contribution deux bases de données pancanadiennes qui permettront un approfondissement des connaissances quant aux aspects les plus précoces de la progression de la SP. Il est en effet fondamental que nous comprenions l’impact de l’apparition de la SP durant l’enfance sur la vie à l’âge adulte, notamment en ce qui concerne les incapacités physiques, la cognition, la structure du cerveau, la capacité à se réaliser professionnellement ou sur le plan des études, ainsi que la qualité de vie en général.

Menée sous la supervision de la Dre Jiwon Oh, l’étude CanProCo consiste en une initiative unique qui regroupe près de 50 chercheurs de renom, spécialistes de la SP et issus de diverses disciplines, dont l’objectif global est de mieux comprendre la progression de la SP et de trouver de meilleures façons de traiter cette maladie. L’étude CanProCo est financée par la Société canadienne de la sclérose en plaques grâce à un généreux partenariat établi avec la Fondation Brain Canada, Biogen Canada, Roche Canada et le gouvernement de l’Alberta.

« L’équipe CanProCo se réjouit de cette nouvelle initiative axée sur la collaboration, qui vise l’enrichissement de nos connaissances sur la SP pédiatrique et dont les résultats fourniront d’importants indices pour les personnes atteintes de SP dans tous les groupes d’âge », explique la Dre Jiwon Oh, chercheuse principale de l’étude CanProCo et directrice médicale du centre spécialisé dans le traitement de la SP (BARLO MS Centre) de l’Hôpital St. Michael – établissement membre du réseau Unity Health Toronto et affilié à l’Université de Toronto. « Cette étude constituera une ressource d’une valeur inestimable pour les chercheurs spécialisés en SP, à l’œuvre dans notre pays ou ailleurs dans le monde, et elle nous guidera sur la marche à suivre pour traiter et prendre en charge la SP efficacement, ainsi que pour déterminer les facteurs qui favorisent la progression de cette maladie sous toutes ses formes – et tout cela dès les premiers stades de cette affection. »

Dirigée par la Dre Brenda Banwell et financée par la Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques, l’étude canadienne sur les maladies démyélinisantes pédiatriques a permis la constitution d’un corpus de données sans égal, comportant une quantité considérable de données cliniques, immunologiques, génétiques et d’imagerie, ainsi que de divers types de résultats de recherche, prélevés sur une période de plus de 16 ans auprès des jeunes qui ont participé à cette étude et de leur famille. En plus de compter des participants ayant reçu un diagnostic de SP durant l’enfance, cette étude regroupe des sujets atteints de la maladie associée aux anticorps (Ac) anti-glycoprotéine myélinique oligodendrocytaire (maladie associée aux Ac anti-MOG), soit une affection démyélinisante qui présente des similarités avec la SP ainsi que des caractéristiques qui la distinguent de celle-ci. Certains de ces sujets seront recrutés de nouveau à l’occasion de la sous-étude de cohorte.

« Consistant en la convergence de deux vastes études de cohorte canadiennes, centrées sur les patients, cette nouvelle initiative nous offre une occasion unique de suivre de jeunes adultes qui ont reçu un diagnostic de SP durant l’enfance et qui en sont à une nouvelle étape de leur vie. Il s’agit de la première étude menée au Canada sur la progression et l’impact de la SP pédiatrique sur l’âge adulte, notamment sur les effets de cette affection sur la santé du cerveau, le développement de la fonction immunitaire, la santé mentale, les relations, la qualité de vie et d’autres aspects de la santé à toutes les étapes de la vie », affirme la Dre Brenda Banwell, chercheuse principale du Programme canadien sur les maladies démyélinisantes.

La Société canadienne de la SP est reconnaissante de l’appui financier soutenu dont bénéficie la sous-étude en question de la part des entreprises Biogen et Roche Canada – qui investissent chacune 500 000 $ dans ce projet de recherche crucial – et de la Fondation Brain Canada – dont la contribution s’élève à 350 000 $.

« L’intégration à l’étude CanProCo de sujets ayant participé à l’étude canadienne sur les maladies démyélinisantes pédiatriques est une façon d’optimiser le soutien financier que la Société de la SP a apporté à celle-ci au cours des seize dernières années. Cette démarche contribuera aussi à l’accroissement des connaissances sur la progression de la SP au sein de tous les groupes d’âge. Grâce au soutien continu de nos partenaires quant au financement de l’étude CanProCo, ce nouveau projet de recherche aboutira à une meilleure compréhension de l’évolution de la SP et ouvrira la voie à de nouvelles stratégies permettant de traiter et d’entraver ce processus à divers stades de la maladie, ce qui nous rapprochera d’un monde sans SP », ajoute Pam Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP.

Il est possible d’en apprendre davantage sur cette nouvelle initiative qui sera menée dans le cadre de l’étude de cohorte prospective canadienne relative à la progression de la SP en en cliquant ici.

À propos de l’étude CanProCo (Canadian Prospective Cohort Study to Understand Progression in MS)

La progression de la SP – soit l’aggravation constante de la maladie, dont résulte l’augmentation du degré d’incapacité chez les personnes atteintes de cette affection – constitue une réalité préoccupante avec laquelle doivent composer toutes les personnes touchées par cette affection. Or, en dépit des avancées majeures réalisées dans le domaine de la sclérose en plaques au cours des 30 dernières années, il n’a pas encore été possible d’élucider complètement les mécanismes sous-jacents de la progression de la SP ni les façons dont les chercheurs et les cliniciens pourraient suivre l’évolution de cette maladie. L’étude CanProCo pourrait avoir un impact considérable sur la compréhension et la prise en charge de la SP, à tous les stades de celle-ci depuis le diagnostic. En plus de porter sur la progression de la SP d’un point de vue biologique, physique et socioéconomique, cette étude requerra la participation significative des personnes vivant avec la SP et permettra ainsi la prise en compte de l’expérience de ces dernières. À terme, l’objectif de l’étude de cohorte est d’établir des liens entre les résultats qui relèveront de la biologie et les constatations qui seront issues de la recherche clinique et des diverses observations menées dans un contexte concret. On espère ainsi disposer, un jour, d’un tableau complet de la progression de la SP, qui permettrait aux chercheurs d’approfondir leurs connaissances sur la nature imprévisible de la SP et, ultimement, de trouver un remède contre celle-ci.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. Chaque jour, en moyenne, douze personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

À propos de Roche

Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits pharmaceutiques et diagnostiques. Grâce à l’association de ses compétences pharmaceutiques et diagnostiques, et ses compétences accrues dans le secteur des connaissances médicales reposant sur les données, Roche peut offrir des soins de santé effectivement personnalisés. Roche est la plus grande compagnie de biotechnologie au monde, offrant une variété de produits qui se distinguent véritablement en oncologie, en immunologie, dans le traitement des maladies infectieuses, en ophtalmologie et dans les troubles du système nerveux central. Roche est également le leader mondial dans le diagnostic in vitro et du cancer à partir d’échantillons tissulaires, et un chef de file dans la prise en charge du diabète.

Roche Canada a été fondée en 1931 et compte aujourd’hui plus de 1 800 employés dans l’ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

Pour de plus amples renseignements, consultez notre site au rochecanada.com ou suivez-nous sur Twitter.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada est un organisme de bienfaisance enregistré d’envergure nationale qui encourage et soutient l’excellence, l’innovation et le changement de paradigmes dans le domaine de la recherche sur le cerveau au Canada. La vision de la Fondation Brain Canada est de comprendre le cerveau, en santé et dans la maladie, d’améliorer la vie et d’avoir un impact sociétal. Depuis vingt ans, la Fondation Brain Canada s’emploie à démontrer que le cerveau doit être abordé comme un système en soi et complexe, au carrefour d’un éventail de troubles neurologiques, de maladies mentales, de toxicomanies et de lésions cérébrales et médullaires. Cette reconnaissance de la nature distincte du cerveau met en relief la nécessité d’une meilleure collaboration entre disciplines et établissements, de manière à investir de façon plus éclairée dans des recherches sur le cerveau, axées sur des résultats précis qui profiteront aux patients et à leur famille.

La Fondation Brain Canada recueille et fait fructifier des fonds auprès d’une variété de donateurs et partenaires, notamment des particuliers, des entreprises, des fondations, des établissements de recherche, des organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé ainsi que des organismes provinciaux. À ce jour, la Fondation Brain Canada et ses partenaires ont investi 250 millions de dollars dans 300 projets de recherche partout au pays. Pour obtenir plus d’information, visitez le braincanada.ca/fr ou visionnez la vidéo produite par la Fondation Brain Canada et mettant en vedette la Dre Jiwon Oh, qui parle de l’étude CanProCo.

À propos de Biogen

En tant que pionnière dans le domaine des neurosciences, Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l’échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques graves, en plus d’offrir des produits et services thérapeutiques connexes. Cette société de biotechnologie internationale, l’une des premières au monde, a été fondée en 1978 par Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray et les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp. Aujourd’hui, Biogen possède le principal portefeuille de médicaments pour traiter la sclérose en plaques, commercialise le premier traitement approuvé contre l’amyotrophie spinale et se prépare à offrir le premier et seul traitement approuvé conçu pour s’attaquer à un processus pathologique déterminant de la maladie d’Alzheimer. Biogen commercialise également des produits biosimilaires et se focalise sur le développement du portefeuille le plus diversifié du secteur des neurosciences, lequel transformera la norme de soins dans plusieurs domaines où les besoins médicaux des patients sont grands, mais non comblés.

Depuis 1998, Biogen Canada offre des médicaments et des services qui changent la vie des Canadiens atteints de troubles neurologiques et qui répondent à leurs besoins en matière de traitement. En tant qu’entreprise qui fonde sa culture sur les principes de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, Biogen Canada est fière de s’être classée parmi les 50 meilleurs lieux de travail au pays et dans le secteur des soins de santé, ainsi que parmi les meilleurs lieux de travail pour l’inclusion, les femmes, la générosité et le travail hybride. Pour en savoir plus, visitez le biogen.ca/fr_CA/home.html.

À propos du ministère de l’Emploi, de l’Économie et de l’Innovation de l’Alberta

Le ministère de l’Emploi, de l’Économie et de l’Innovation de l’Alberta a pour mandat d’encadrer les efforts axés sur la croissance économique de l’Alberta en soutenant les entrepreneurs et les créateurs d’emplois, en favorisant les investissements, en intensifiant les échanges commerciaux, en renforçant les secteurs d’activité clés de l’Alberta ainsi qu’en veillant à ce que la province puisse s’appuyer sur un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.

Les responsabilités du ministère consistent notamment à superviser la mise en œuvre du plan de relance de l’Alberta; à soutenir les entrepreneurs, les commerces et les entreprises, ainsi que les collectivités de la province en vue de favoriser la croissance économique et la création d’emplois; à attirer et à retenir les investisseurs, de même qu’à assurer l’accroissement des investissements; à renforcer le développement du commerce et des exportations; à optimiser le système d’innovation de l’Alberta pour appuyer la prospérité économique; ainsi qu’à créer les conditions favorables à la croissance et à la diversification des industries primaires et des secteurs émergents de l’Alberta. Pour en savoir plus à ce propos, rendez-vous à alberta.ca.

