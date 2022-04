French English

Nanterre, le 6 avril 2022

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel

Le Document d’enregistrement universel 2021 de Faurecia S.E. a été déposé le 6 avril 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le Document d’enregistrement universel 2021 contient notamment :

Le rapport financier annuel ;

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

Le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions ;

Les rapports des Commissaires aux comptes.





Le Document d’enregistrement universel 2021 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables et peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la Société (https://www.faurecia.com/investisseurs/informations-reglementees/documents-denregistrement-universel-et-rapports-financiers-semestriels) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org ).

Contacts

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Corporate Communications Director

Tel: +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com









Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Head of Investor Relations

Tel: +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com



Matthieu FERNANDEZ

Deputy Head of Investor Relations

Tel: +33 (0)6 22 02 01 54

matthieu.fernandez@faurecia.com





A propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2021, le Groupe a réalisé 15,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

A propos de FORVIA

FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec plus de 300 sites industriels et 77 centres de R&D, 150 000 personnes, dont plus de 35 000 ingénieurs dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et complète des défis automobiles d'aujourd'hui et de demain. Composé de 6 groupes d'activités, de 24 lignes de produits et d'un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d'innovation et d'intégration des constructeurs automobiles du monde entier. FORVIA veut être un acteur du changement qui s'engage à imaginer et à mettre en œuvre la transformation de la mobilité.

Pour en savoir plus : www.forvia.com

