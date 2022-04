AFAC : Le budget fédéral doit être à la hauteur des engagements économiques et sociaux envers les femmes autochtones

English French

OTTAWA, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) exhorte le gouvernement libéral fédéral à poursuivre la réalisation de ses engagements financiers des années précédentes et à faire les investissements requis pour éliminer les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes autochtones, leurs familles et leurs communautés.



À cette fin, les dirigeantes et les aînées de l’AFAC ont dressé une liste de priorités qu’elles chercheront dans le prochain budget fédéral, dont la publication est prévue pour le 7 avril. Ces priorités sont :

des programmes qui font progresser le travail pour donner suite aux « appels à la justice » de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, en collaboration avec les femmes et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones;

le développement des infrastructures dans les communautés autochtones, notamment les engagements d’améliorer la situation du logement et d’éliminer tous les avis sur la qualité de l’eau potable;

les avis sur la qualité de l’eau potable; le financement d’initiatives autochtones en matière de santé, particulièrement dans les communautés rurales et du Nord, ainsi que des fonds pour éliminer les obstacles que sont le racisme et la discrimination dans les soins de santé;

des programmes pour accroître l’indépendance économique des femmes et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones;

des investissements pour améliorer l’accès à des aliments à coût abordable dans les communautés rurales et du Nord;

l’engagement de fournir les fonds nécessaires à la prise en compte des changements climatiques, avec la participation des femmes et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones;

l’investissement dans des initiatives communautaires pour promouvoir le bien-être des enfants autochtones.

« Nous sommes reconnaissantes envers le gouvernement fédéral pour les engagements pris au cours des années précédentes, notamment l’investissement historique de 18 milliards $ sur cinq ans promis aux communautés autochtones dans le budget 2021‑2022, mais le travail est loin d’être terminé et les inégalités n’ont pas été éliminées. Ce n’est qu’avec des investissements fédéraux continus que les femmes et les personnes 2ELGBTQQIA des Premières Nations, les Métisses et les Inuites pourront enfin jouir de la qualité de vie que connaissent les autres Canadiennes », dit Lynne Groulx, Directrice Generale.