Aurskog Sparebank - Foreløpig resultat i fortrinnsrettsemisjonen

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Aurskog Sparebank utløp i dag, 6. april 2022 kl. 16.30 (norsk tid).

En foreløpig opptelling viser at Aurskog Sparebank ved utløpet av tegningsperioden hadde mottatt tegninger for ca. 2.315.916 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 142 per egenkapitalbevis. 1 408 421 nye egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med ca. 64,4 prosent.

Endelig tildeling av egenkapitalbevisene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen vil bli vedtatt 7. april 2022 av styret i Aurskog Sparebank. Tildelingen vil gjennomføres i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 21. mars 2022. Endelig tegningsresultat vil bli offentliggjort i melding via Oslo Børs 7. april 2022. Samme dag vil det i tillegg gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner.

SpareBank 1 Markets AS er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for Aurskog Sparebank.

Kontaktperson i Aurskog Sparebank:

Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09

Andreas Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.