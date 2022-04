FLEURY MICHON : RESULTAT ANNUEL 2021

FLEURY MICHON

RESULTATS 2021 : RETOUR À UN RÉSULTAT NET POSITIF DANS UN CONTEXTE EXTRÊMEMENT VOLATIL

Fleury Michon affiche un résultat net à nouveau positif en 2021. Cette rentabilité a été soutenue par une forte amélioration opérationnelle. Elle a été obtenue malgré un chiffre d’affaires en léger retrait suite à la comparaison avec une année 2020 au cours de laquelle les ventes de charcuterie avaient bénéficié des effets du confinement. En 2022, Fleury Michon devra à nouveau manœuvrer dans un contexte très volatil et fortement inflationniste. A moyen terme, l’entreprise continuera à s’appuyer sur ses atouts pour progresser encore sur ses marchés et dans son excellence opérationnelle.

Pouzauges, le mercredi 6 avril 2021, à 18 heures

Le chiffre d’affaires 2021 enregistre une diminution de -4,1% par rapport à 2020. Il est fortement impacté par l’activité GMS dont les ventes sont en retrait de -4,2% par rapport au précédent exercice qui avait été porté par les effets du confinement de mars à mai 2020. En comparaison avec 2019, l’activité GMS affiche une hausse de +3,7% en 2021.

Les marchés du catering aérien et de livraison de plateaux-repas en entreprises ont continué de souffrir des effets de la crise sanitaire depuis mars 2020. Les ventes des Pôles International et Ventes avec Services diminuent respectivement de -57,3%* et -55,8% par rapport à 2019.

Le taux de marge opérationnelle courante s’affiche à 2,0% en 2021, contre 2,6% en 2020. L‘exercice 2021 a été marqué par des gains opérationnels réinvestis en soutien de la marque Fleury Michon.

La situation financière reste saine à fin 2021, bénéficiant d’une gestion rigoureuse, qui a permis à Fleury Michon de poursuivre son désendettement. La dette financière nette évolue de -103,9 M€ fin 2020 à -73,3 M€ fin 2021.

Les 5 axes de la politique RSE ont été renforcés et notamment concrétisés par l’indexation du coût des emprunts à la réalisation d’objectifs extra-financiers.





705,6 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 2021

2,0 % : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE 2021

4,0 M€ : RESULTAT NET 2021

Eléments du compte de résultat



IFRS (M€) 2020 2021 Chiffre d’affaires 735,4 705,6 Résultat Opérationnel Courant 19,4 14,4 Marge opérationnelle courante 2,6% 2,0% Résultat Opérationnel -8,6 10,1 Marge opérationnelle -1,2% 1,4% Résultat financier -3,4 -3,2 Impôt -4,9 -3,5 Quote-part mise en équivalence 2,3 3,9 Résultat Net des activités cédées -15,9 -3,4 Résultat net consolidé -30,5 4,0 Marge nette -4,1% 0,6%

Les comptes consolidés 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 6 avril 2022. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’élaboration.

*dont impact Marfo année pleine 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 (705,6 M€ ; -4,1% PAR RAPPORT À 2020)

Le Pôle GMS France regroupe principalement les ventes des 3 familles de produits : la charcuterie, les plats préparés individuels et les produits de la mer (dont surimi).

Les ventes de charcuterie avaient bénéficié en 2020 des effets du confinement. En 2021, Fleury Michon a repositionné sa gamme de jambons selon 3 segments : classique, charcutier et engagé. Dans ce contexte, Fleury Michon enregistre une diminution des volumes (liée aux tendances du marché) mais une hausse de ses parts de marché signant le succès du repositionnement opéré.

Les ventes de plats préparés individuels continuent de progresser, sur un marché en forte croissance en 2021. Elles sont portées par le succès des plats en barquettes bois. Les ventes de surimi sont stables, consolidées par des parts de marché significatives et en croissance, malgré un repli du marché en 2021 en comparaison avec une année 2020 portée par le confinement.

L’activité de la société Paso, spécialisée dans les produits apéritifs (préfous, mini-burgers, etc.) présente une croissance significative en 2021, après un exercice 2020 marqué par la diminution des moments conviviaux due au confinement.

En comparaison avec 2019, les ventes en GMS France ont progressé de +3,7%.

Le Pôle International présente une hausse de +5,5% en comparaison avec l’exercice 2020 (+4,6% à taux de change constant). L’activité catering aérien qui contribue très majoritairement à ce Pôle, avec les sociétés Fleury Michon Amérique et Marfo, continue d’enregistrer de faibles volumes depuis mars 2020. En comparaison avec 2019, le chiffre d’affaires de ce Pôle est en retrait de -57,3% (à taux de change courant et périmètre constant**).

Le Pôle Ventes avec Services affiche un recul de son activité de -14,5% en 2021. Il est toujours fortement affecté par les restrictions sanitaires et l’instauration du télétravail par les entreprises en région parisienne.

Chiffre d'affaires par Pôle en M€



Exercices 2019 2020 2021 Var 21/20



en % Pôle GMS[1] France 610,2 660,7 632,9 -4,2% Pôle International [2] 82,7 43,6 46,0 5,5% Pôle Ventes avec Services [3] 43,7 22,6 19,3 -14,5% Pôle Activités annexes [4] 11,1 8,4 7,3 -13,0% Total 747,6 735,4 705,6 -4,1%





[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Chiffre d’affaires à taux de change courant [3] Le Pôle Ventes avec Services regroupe les activités Room Saveurs, Catering départ France, Santé, RHD. [4] Le Pôle Activités annexes regroupe des activités non stratégiques.

**En 2019, la contribution de l’année pleine de la société Marfo (acquise en juillet 2019) porte le chiffre d’affaires 2019 du Pôle International à 107,7 M€ et le chiffre d’affaires consolidé à 772,7 M€.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (14,4 M€ ; 2,0% DU CA)

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 14,4 M€, soit 2,0% du chiffre d’affaires, en retrait par rapport à 2020. Malgré une maîtrise des coûts logistiques et de production, la rentabilité a été impactée par la diminution des volumes en charcuterie, les investissements publicitaires et la hausse des coûts d’énergie et d’emballages.

RESULTAT OPERATIONNEL (10,1M€ ; 1,4% DU CA)

Le Résultat Opérationnel intègre pour principaux éléments non récurrents la charge liée à la perte de valeur de l’UGT Plateaux repas pour -2,6 M€, en lien avec la forte diminution des volumes vendus en 2020 et 2021 et des hypothèses de reprise de l’activité. Il intègre également la charge liée à la prime de pouvoir d’achat versée aux salariés pour -0,6 M€.

QUOTE-PART DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE (3,9 M€)

La quote-part des sociétés mises en équivalence correspond principalement à la quote-part de la rentabilité nette de la société Platos Tradicionales (Espagne, détenue à 50%). Cette joint-venture enregistre une nouvelle hausse significative de son activité (+17,0%) en 2021, portée principalement par le succès des plats gratinés en barquettes bois. Le second semestre 2021 affiche une tendance inflationniste des coûts de production (matières, énergie, etc.) qui devrait affecter la rentabilité 2022.

La société Frais Emincés est également comptabilisée en mise en équivalence depuis la prise de participation de 50% par Fleury Michon en juin 2019. Elle présente une forte progression de son chiffre d’affaires en 2021 (+59,5% par rapport à 2020). La récente mise en service de sa nouvelle usine ne lui permet pas d’afficher une rentabilité positive en 2021.

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CÉDÉES (-3,4 M€)

Au cours de l’exercice 2021, Fleury Michon a cédé la société Proconi, située en Slovénie et détenue à hauteur de 100%, ainsi que la société Jargus, située en France et détenue à hauteur de 50%. L’impact du résultat des activités cédées correspond principalement à l’impact de la cession de la société Proconi, réalisée le 29 décembre 2021.

RESULTAT NET (4,0 M€ ; 0,6% DU CA)

Le Résultat Net s’élève à 4,0 M€ en 2021. Il inclut le résultat financier pour -3,2 M€, principalement dû au coût des emprunts ainsi que la charge d’impôts pour -3,5 M€, directement liée aux bénéfices des activités en France.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 28 juin 2022 le versement d’un dividende de 1,20 euro par action.

STRUCTURE BILANTIELLE

Les opérations ont permis de générer une trésorerie après investissements de 45,1 M€. Après décaissement des investissements financiers, des intérêts et des dividendes, ce flux assure une diminution de l’endettement net, évoluant de -103,9 M€ en début d’exercice à -73,3 M€ au 31 décembre 2021.

PERSPECTIVES 2022

L’année 2022 sera à nouveau très volatile. Nous faisons face à de très fortes hausses de nos coûts. Ces hausses concernent à la fois les matières premières agricoles et les intrants (gaz, électricité, gasoil, emballages). Elles sont notamment les conséquences de la guerre en Ukraine et de l’épisode très virulent de grippe aviaire en cours. Nous allons donc rapidement rouvrir les négociations avec nos clients en GMS.

A moyen terme, au-delà de la gestion au plus près de cette situation, Fleury Michon continuera à s’appuyer sur ses atouts pour se positionner sur des segments en croissance, gagner des parts de marché et progresser encore dans l’excellence opérationnelle.

Au vu de l’environnement complexe et incertain, aucune perspective chiffrée ne peut être communiquée à date pour 2022.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

28 avril 2022 après bourse : Rapport annuel 2021

