Voltalia remporte un projet solaire flottant de 33 mégawatts au Portugal

English French

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce avoir remporté son premier projet de centrale solaire flottante au Portugal d'une capacité totale d’au moins 33 mégawatts, soutenu par un contrat de vente d'électricité de 15 ans.

Le projet Cabril a été remporté à la suite d'un appel d'offres organisé par le Ministère de l'Energie et de l'Environnement du Portugal. Cette nouvelle centrale solaire flottante sera installée près du barrage de Cabril, à Sertã. Sa capacité sera comprise entre 33 et 40 mégawatts, selon l'optimisation finale. S'étendant sur 33 hectares, la centrale produira de l'électricité verte pour un volume équivalent à la consommation de plus de 70 300 habitants.

Voltalia assurera le développement, la construction et l'exploitation de la centrale. Le projet devrait être mis en service au plus tard en 2026. Ses revenus seront garantis par un contrat de 15 ans attribué par le Ministère de l'Energie et de l'Environnement, prévoyant un prix de 41,025 euros par mégawattheure.

Voltalia a installé son Global Solar Hub à Porto, un centre opérationnel pour la supervision de ses centrales solaires situées en Europe, en Afrique et en Amérique latine, totalisant plus de 1,2 gigawatts pour elle-même et pour des clients tiers. Par ailleurs, l'équipe de Voltalia au Portugal est un fournisseur reconnu de services de construction, avec de nombreux projets au Portugal, dont la centrale solaire de 49 mégawatts de Cotovio et à l'international, avec la centrale solaire de 13 mégawatts de Kooypunt aux Pays-Bas, toutes deux construites en 2021. Enfin, la filiale de Voltalia, Helexia, spécialiste de la production d'énergie sur site (toitures solaires et ombrières de parking) et de l'efficacité énergétique, dispose d'une capacité installée de 19 mégawatts au Portugal. Au total, Voltalia et Helexia comptent plus de 270 employés au Portugal.

"Nous sommes très fiers de développer notre propre portefeuille au Portugal et notre activité de client tiers. Nous sommes impatients de construire notre première centrale solaire flottante. Cette expérience créera de nouvelles opportunités dans ce domaine dans d'autres pays où Voltalia est présent", a déclaré Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Revenus du 1er trimestre 2022, le 20 avril 2022 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1 56 88 11 11

Pièce jointe