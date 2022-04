La majorité des résidents ont confiance dans le personnel des LNC pour construire et exploiter le projet d’IGDPS en toute sécurité, d’après une nouvelle enquête

CHALK RIVER, Ontario, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), la principale organisation de science et de technologie nucléaires au Canada, ont le plaisir d’annoncer que les résultats d’une récente enquête sur l’attitude du public montrent que ce dernier a une grande confiance dans les opérations et les activités des LNC, y compris le projet d’Installation de gestion de déchets près de la surface (IGDPS), et qu’il les connaît bien. La majorité des répondants se disent convaincus que les LNC sont à même de construire et d’exploiter l’IGDPS en toute sécurité. Les résultats du sondage reflètent l'engagement des LNC envers la participation du public et constituent une bonne nouvelle pour les LNC à l’approche de l’audience réglementaire finale sur le projet proposé.



Réalisée par Nanos Research pour évaluer l’attitude du public à l’égard des LNC, l’enquête a été commandée par les LNC et effectuée sous forme de sondage téléphonique aléatoire avec plus de 500 résidents des comtés de Renfrew et du Pontiac. Parmi les principales conclusions de l’enquête, la majorité des personnes interrogées sont convaincus que le personnel des LNC a respecté le processus réglementaire relatif à l’IGDPS, que la collectivité connaît bien les LNC et que les travaux menés aux Laboratoires de Chalk River sont de plus en plus connus, notamment la revitalisation du site, le projet d’IGDPS et le programme de petits réacteurs modulaires (PRM) des LNC.

« Les LNC se sont donné comme priorité d’impliquer davantage le public au sujet des travaux réalisés aux Laboratoires de Chalk River, et il est clair que ces efforts ont porté leurs fruits », se félicite Joe McBrearty, président et chef de la direction des LNC. « Nous apprécions notamment la confiance du public dans notre travail pour construire et exploiter en toute sécurité l’IGDPS, un projet qui nous permet de nettoyer les déchets accumulés sur le site, de mieux protéger l’environnement local et de préparer le campus pour l’avenir. L’équipe de l’IGDPS a travaillé incroyablement fort pour maintenir un dialogue ouvert et honnête avec les résidents locaux au sujet du projet, et cet engagement se reflète dans ces résultats. »

Les résultats de l’enquête donnent également aux LNC un aperçu de l’efficacité de leur programme d’engagement public en cours et de l’évolution de la perception du public depuis 2018, date à laquelle les LNC ont mené pour la dernière fois une enquête d’attitudes semblable. En plus de l’amélioration de la sensibilisation et de la confiance du public, les résultats montrent une meilleure connaissance des Laboratoires de Chalk River, des activités des LNC pour revitaliser le campus, du projet d’IGDPS des LNC et du programme de PRM des LNC.

Mais les résultats les plus intéressants concernent le projet d’IGDPS des LNC, qui prévoit la création d’une installation spécialisée dans l’élimination des déchets radioactifs de faible activité aux Laboratoires de Chalk River, appartenant à une société d'État fédérale, Énergie atomique du Canada limitée (EACL). Le projet proposé fait l’objet d’un examen par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et il est soumis à une évaluation fédérale, en cours depuis 2017, en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. À l’approche de l’audience publique finale et de la décision de la CCSN, les résultats du sondage montrent qu’une nette majorité de résidents locaux ont confiance que le personnel du site des Laboratoires de Chalk River a suivi le processus d'examen réglementaire nécessaire à l'élaboration de sa proposition pour l’IGDPS et dans la capacité des LNC à construire et à exploiter l’installation en toute sécurité.

« En ce qui concerne l’IGDPS, je pense que les résidents locaux comprennent que les LNC prennent ce projet très au sérieux et que nos employés s’engagent à protéger l’environnement, en particulier la rivière des Outaouais », a commenté Zack Smith, vice-président, Gestion de l’assainissement de l’environnement des LNC. « Les LNC s’engagent également à donner aux membres du public et aux communautés autochtones la possibilité de participer pleinement à l’évaluation de l’installation proposée. »

La CCSN devrait examiner la demande pour l’IGDPS des LNC lors d’une dernière audience publique qui débutera le 31 mai 2022. Dans le cadre de cette démarche, une période de consultation publique est maintenant ouverte pour permettre aux communautés autochtones, au public et aux autres parties prenantes de soumettre à la CCSN leurs commentaires écrits sur le projet d’IGDPS. Lors de l’audience, les parties intéressées auront également l’occasion de présenter directement leur point de vue aux commissaires de la CCSN.

Pour en savoir plus sur l’IGDPS et sur la façon de participer au processus d’examen réglementaire de la CCSN à titre d’intervenant, veuillez consulter le site https://engagewithcnl.ca/nsdf/francais/ . Pour consulter le rapport complet sur les résultats de l'enquête sur l'attitude du public menée par Nanos Research, veuillez visiter le site https://engagewithcnl.ca/nsdf/review-and-studies-reports/.

