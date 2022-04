Mohawk Industries, Inc. la invita a partecipare alla videoconferenza sugli utili del primo trimestre 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Georgia, April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della diffusione degli utili del primo trimestre 2022 di Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), prevista per giovedì 28 aprile 2022, è invitato/a ad ascoltare la videoconferenza che sarà trasmessa in diretta venerdì 29 aprile 2022 alle 11:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti).



Cosa: Videoconferenza sugli utili del 1° trimestre 2022 di Mohawk Industries, Inc. Quando: 29 aprile 2022 Ore 11:00 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) Dove: www.mohawkind.com Informazioni selezionate per gli investitori

Come: In diretta su Internet - Basta collegarsi al web all'indirizzo sopra riportato oppure Videoconferenza in diretta: Chiamare il numero 1-800-603-9255 (per chi chiama dagli Stati Uniti / dal Canada) Chiamare il numero 1-706-634-2294 (chiamate internazionali) Chiamare il numero 1-253-237-1879 (chiamate internazionali) ID videoconferenza: 2649466

Mohawk Industries, il principale produttore globale di pavimentazioni, crea prodotti per migliorare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente di Mohawk forniscono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti e pavimenti in piastrelle di ceramica, laminati, legno, pietra e vinile. La nostra capacità di innovazione leader nel settore ha dato vita a prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti per ristrutturazioni e nuove costruzioni. I nostri marchi, tra i più riconosciuti del settore, includono American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nel corso dell'ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività: da produttore statunitense di moquette, è diventata la più grande azienda di pavimentazioni del mondo.

Nel caso in cui non sia possibile mettersi in ascolto nell'orario prestabilito, la videoconferenza resterà a disposizione sul sito web dedicato alle relazioni con gli investitori di Mohawk Industries, Inc. fino al 29 maggio 2022; in alternativa, chiamare il numero 1-855-859-2056 (per chi chiama dagli Stati Uniti / dal Canada) o 1-404-537-3406 (chiamate internazionali / locali) e inserire il codice identificativo della videoconferenza 2649466.

Contatto:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Direttore finanziario

706-624-2239