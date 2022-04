Mohawk Industries, Inc. nodigt u uit voor conference call over winst eerste kwartaal 2022

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Dutch French German Italian Spanish

CALHOUN, Ga., April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tegelijkertijd met de bekendmaking op donderdag 28 april 2022 van de winst over het eerste kwartaal 2022 van Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), wordt u uitgenodigd om te luisteren naar zijn conference call die live wordt uitgezonden op vrijdag 29 april 2022 om 11 00 am ET.



Wat: Conference call winst 1e kwartaal 2022 Mohawk Industries, Inc. Wanneer: 29 april 2022 11:00 am ET Waar: www.mohawkind.com Kies Investor Information

Hoe: Live via internet - Ga naar bovenstaande website of Live Conference Call: Bel 1-800-603-9255 (VS/Canada) Bel 1-706-634-2294 (internationaal) Bel 1-253-237-1879 (internationaal) Conference ID: 2649466

Mohawk Industries is de grootste mondiale vloerfabrikant, die producten maakt ter verrijking van woon- en bedrijfsruimten over de hele wereld. De verticaal geïntegreerde fabricage- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrerende voordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden en vloeren van keramische tegels, laminaat, hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie in deze industrietak heeft producten en technologieën opgeleverd waarmee onze merken zich onderscheiden in de markt en waarmee wordt voldaan aan alle verbouw- en nieuwbouwvereisten. Onze merken behoren tot de meest herkenbare in de industrietak en voorbeelden daarvan zijn American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step en Unilin. In het afgelopen decennium heeft Mohawk zijn bedrijf van een Amerikaanse tapijtfabrikant omgevormd tot 's werelds grootste vloerfabrikant.

Zij die niet naar de call kunnen luisteren op de aangegeven tijd: de call blijft te beluisteren op de investor relations website van Mohawk Industries, Inc. tot 29 mei 2022 of door te bellen naar 1-855-859-2056 (VS/Canada) of 1-404-537-3406 (internationaal/lokaal) en Conference ID nr. 2649466 in te toetsen.

Contactpersoon:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Chief Financial Officer

706-624-2239