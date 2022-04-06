Mohawk Industries, Inc.邀请您参加2022年第一季度收益电话会议

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佐治亚洲卡尔霍恩, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（纽交所代码：MHK）将于2022年4月28日（星期四）发布2022年第一季度收入，特邀您收听公司于美国东部时间2022年4月29日（星期五）上午11:00直播的电话会议。



What: Mohawk Industries, Inc. 1st Quarter 2022 Earnings Call When: April 29, 2022 11:00 am ET Where: www.mohawkind.com Select Investor Information How: Live over the Internet - Simply log on to the web at the address above or Live Conference Call: Dial 1-800-603-9255 (US/Canada) Dial 1-706-634-2294 (Int’l) Dial 1-253-237-1879 (Int’l) Conference ID: 2649466

Mohawk Industries是全球领先的地材制造商，致力于创造可提升全球住宅和商业空间的优质产品。Mohawk采用垂直整合式生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和乙烯基地材生产提供了竞争优势。我们依托行业领先的创新推出多种产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，满足所有改建和新建要求。我们提供业内最广受认可的众多品牌，包括American Olean、Daltile、Durkan、Karastan、IVC、Marazzi、Mohawk、Pergo、Quick-Step和Unilin。在过去十年中，Mohawk已从一家美国地毯制造商成功转型为全球最大的地材公司。

如果在指定时间无法收听，您可在2022年5月29日通过Mohawk Industries，Inc.投资者关系网站收听电话会议重播，也可拨打1-855-859-2056（美国/加拿大）或1-404-537-3406（国际/本地），并输入会议编号2649466收听。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239