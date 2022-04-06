Mohawk Industries, Inc. 邀請您參加 2022 年第一季度業績電話會議

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佐治亞州卡爾霍恩, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 2022 年第一季度收益發佈時間：2022 年 4 月 28 日（星期四），我們邀請您收聽將於美國東部時間 2022 年 4 月 29 日（星期五）上午 11:00 直播的電話會議。



What: Mohawk Industries, Inc. 1st Quarter 2022 Earnings Call When: April 29, 2022 11:00 am ET Where: www.mohawkind.com Select Investor Information How: Live over the Internet - Simply log on to the web at the address above or Live Conference Call: Dial 1-800-603-9255 (US/Canada) Dial 1-706-634-2294 (Int’l) Dial 1-253-237-1879 (Int’l) Conference ID: 2649466

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。Mohawk 垂直整合的製造和分銷流程在地毯、小毛毯、瓷磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板的生產方面擁有競爭優勢。我們行業領先的創新產品和技術使我們的品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改造和新建工程要求。我們的品牌是業內最受認可的品牌之一，包括 American Olean﹑Daltile﹑Durkan﹑Karastan﹑IVC﹑Marazzi﹑Mohawk﹑Pergo﹑Quick-Step 和 Unilin。在過去十年間，Mohawk 已將其業務從一家美國地毯製造商演化為世上最大的地板公司。

對於無法在指定時間收聽的使用者，該電話內容可於 2022 年 5 月 29 日或之前透過 Mohawk Industries, Inc. 投資者關係公司網站或致電 1-855-859-2056（美國／加拿大）或 1-404-537-3406（國際／本地）並輸入會議識別碼 2649466 進行重播。

聯絡人：

Mohawk Industries, Inc.

財務總監 James Brunk

電話：706-624-2239