La divisione Energia di Saueressig, società di Matthews International, annuncia la prevista apertura per luglio 2022 di un impianto all'avanguardia per la ristrutturazione di rulli di calandra per la produzione di batterie

PITTSBURGH, April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) ha annunciato oggi la prevista apertura per luglio 2022 del suo impianto di servizio all'avanguardia a San Antonio, in Texas, per la ristrutturazione di rulli di calandra per la produzione di elettrodi per batterie agli ioni di litio. Questo impianto, parte della divisione Ingegneria ed Energia di Saueressig, società di Matthews, supporta la crescita del suo business nel settore energetico in Nord America, fornendo servizi al mercato delle energie rinnovabili in rapida crescita.



Joe Bartolacci, Presidente e amministratore delegato, ha commentato: "Siamo molto entusiasti dell'avvio del nostro impianto di San Antonio, progettato per applicare i nostri brevetti pubblicati per l'utilizzo di elettrodi secchi nella produzione e nel ricondizionamento di batterie agli ioni di litio e calandre a rulli multipli (MRC). Questa tecnologia brevettata permette di ridurre i costi di produzione e accelerare l'adozione sul mercato di massa delle celle a combustibile per una varietà di mercati di utilizzo finale, incluso il mercato dei veicoli elettrici".

Greg Babe, Chief Technology Officer, ha continuato: "Questo nuovo impianto è il coronamento della sinergia di una serie di capacità uniche che supportano sia lo sviluppo delle MRC che delle celle a combustibile a idrogeno. Considerando che i clienti dei veicoli elettrici di fascia alta stanno già utilizzando la nostra tecnologia, crediamo che l'impatto sul settore sarà significativo, perché il mercato continua ad espandersi".

Con l'accelerazione della domanda di tecnologie per l'energia verde, è in atto anche la pianificazione della possibile espansione dell'impianto di San Antonio per includere un centro tecnico per i test applicativi e un sito dimostrativo delle sue attrezzature proprietarie, sia per gli elettrodi delle batterie che per la produzione di componenti per celle a combustibile a idrogeno. Il centro tecnico assiste i clienti nordamericani dell'azienda e aumenta le capacità di R&S esistenti nella sede di Saueressig a Vreden, in Germania, che guida le attività globali di R&S dell'azienda. L'impianto sarà complementare a quello di Burlington, Nord Carolina, che sta ampliando le sue capacità di produzione di energia come estensione della sua attività di taglio e goffratura.

L'espansione in Nord America rafforza la posizione globale consolidata che Matthews riveste nelle linee di produzione per il mercato dell'energia pulita, dove l'azienda è leader nelle linee di calandratura per la produzione di elettrodi di batterie agli ioni di litio per il mercato dei veicoli elettrici, e la sua crescente competenza nelle celle a combustibile a idrogeno dopo l'acquisizione di Terrella Energy Systems a maggio 2021 e il suo accordo di sviluppo congiunto con Illuming Power a febbraio.

Informazioni su Matthews International Corporation

Matthews International Corporation è un fornitore globale di soluzioni di marchio, prodotti per la commemorazione e le tecnologie industriali. Il segmento SGK Brand Solutions è un fornitore leader di soluzioni di imballaggio e di esperienze di marchio che permette alle aziende di semplificare il loro marketing, potenziare i loro marchi e fornire valore. Il segmento Commemorazione è un fornitore leader di prodotti per la commemorazione, inclusi memoriali, bare e attrezzature per la cremazione e l'incenerimento, principalmente per i clienti dei cimiteri e delle pompe funebri che permettono alle famiglie di passare dal dolore al ricordo. Il segmento Tecnologie Industriali progetta, produce, assiste e distribuisce tecnologie e soluzioni personalizzate ad alta tecnologia per l'accumulo di energia, la marcatura, la codifica e l'automazione industriale. L'azienda ha circa 11.000 dipendenti in più di 26 Paesi in sei continenti che sono impegnati a fornire prodotti e servizi di altissima qualità.

Informazioni di carattere previsionale

Tutte le dichiarazioni di carattere previsionale contenute in questo comunicato sono riportate ai sensi delle disposizioni "safe harbor" del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni a carattere previsionale implicano rischi noti e non noti e incertezze che possono causare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi dell'azienda nei periodi futuri e le aspettative del management. Benché l'azienda ritenga che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni a carattere previsionale siano ragionevoli, non può garantire che tali aspettative si rivelino esatte. I fattori che potrebbero causare una differenza sostanziale tra i risultati dell'azienda e i risultati descritti in tali dichiarazioni previsionali includono principalmente cambiamenti nelle condizioni economiche nazionali o internazionali, cambiamenti nei tassi di cambio delle valute estere, cambiamenti nel costo dei materiali utilizzati nella realizzazione dei prodotti dell'azienda, cambiamenti nei tassi di mortalità e cremazione, cambiamenti nella domanda o nei prezzi dei prodotti derivanti dal consolidamento nei settori in cui opera l'azienda, o altri fattori come interruzioni della catena di fornitura, carenza di manodopera o aumenti del costo del lavoro, cambiamenti nella domanda o nei prezzi dei prodotti dovuti alla pressione della concorrenza nazionale o internazionale, capacità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi, rischi imprevisti legati alle acquisizioni dell'azienda, problemi di sicurezza informatica, efficacia dei controlli interni dell'azienda, conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali ed esteri, fattori tecnologici al di fuori del controllo dell'azienda, conseguenze di pandemie o epidemie simili, come la malattia da coronavirus 2019 ("COVID-19") o altre interruzioni delle nostre industrie, clienti o catene di approvvigionamento, e altri fattori descritti nella relazione annuale dell'azienda sul modulo 10-K e altri documenti periodici presentati alla Securities and Exchange Commission statunitense.