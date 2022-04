De Saueressig Energy Business van Matthews International kondigt de verwachte opening in juli 2022 aan van een ultramoderne faciliteit voor de renovatie van kalanderrollen voor batterijproductie

German Italian Spanish Dutch French Russian Chinese (Traditional) Japanese Korean Malay Thai Indonesian Chinese (Simplified)

PITTSBURGH, April 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) kondigde vandaag de verwachte opening in juli 2022 aan van zijn ultramoderne servicefaciliteit in San Antonio, Texas, voor de renovatie van kalanderrollen voor de productie van lithium-ionbatterij-elektroden. Deze faciliteit, onderdeel van de Saueressig Engineering and Energy-divisie van Matthews, ondersteunt de groei van zijn Noord-Amerikaanse energieactiviteiten en bedient de snelgroeiende markt voor hernieuwbare energie.



“Wij zijn zeer enthousiast over de opstart van onze faciliteit in San Antonio. Deze faciliteit is ontworpen met het oog op de toepassing van onze gepubliceerde patenten voor het gebruik van droge elektroden in de productie en reconditionering van lithium-ionbatterijen en meervoudige rolkalanders (MRC's)”, aldus Joe Bartolacci, President en Chief Executive Officer. “Deze gepatenteerde technologie heeft het potentieel om de productiekosten te verlagen en de massamarktintroductie van brandstofcellen voor een verscheidenheid van eindgebruikersmarkten, waaronder de markt voor elektrische auto's, te versnellen.”

Greg Babe, Chief Technology Officer: “Deze nieuwe faciliteit combineert een reeks unieke capaciteiten die zowel de ontwikkeling van MRC's als van waterstofbrandstofcellen ondersteunen. Met topklanten in het segment elektrische auto's die onze technologie al gebruiken, geloven we dat de impact op de industrie aanzienlijk zal zijn naarmate de markt verder blijft groeien.”

Nu de vraag naar groene energietechnologieën toeneemt, wordt ook een uitbreiding van de vestiging in San Antonio gepland. Deze uitbreiding omvat een technisch centrum voor het testen van toepassingen en een demonstratielocatie voor onze eigen apparatuur, zowel op het gebied van batterijelektroden als voor de productie van waterstofbrandstofcelcomponenten. Het technisch centrum ondersteunt de Noord-Amerikaanse klanten van het bedrijf en versterkt de bestaande O&O-capaciteiten in de Saueressig-vestiging in Vreden, Duitsland, die de wereldwijde O&O-activiteiten van de onderneming aandrijft. De faciliteit zal een aanvulling vormen op de vestiging van het bedrijf in Burlington, North Carolina. Hier wordt de energieproduktiecapaciteit opgevoerd als uitbreiding van de snij- en embossingactiviteiten.

De uitbreiding in Noord-Amerika verstevigt de gevestigde wereldpositie die Matthews heeft op het gebied van schone energie, waar het bedrijf toonaangevend is in kalanderlijnen voor de productie van elektroden voor lithium-ionbatterijen voor elektrische auto's, evenals een aanvulling op zijn groeiende expertise in waterstofbrandstofcellen na de overname van Terrella Energy Systems in mei 2021 en de ontwikkelingsovereenkomst die in februari werd gesloten met Illuming Power.

Over Matthews International Corporation

Matthews International Corporation is een wereldwijde leverancier van merkoplossingen, herdenkingsproducten en industriële technologieën. SGK Brand Solutions is een toonaangevende leverancier van verpakkingsoplossingen en merkervaringen, die bedrijven helpt bij het vereenvoudigen van hun marketing, het versterken van hun merken en verstrekken van aanvullende waarde. Het herdenkingssegment van de onderneming is een toonaangevende leverancier van herdenkingsproducten, waaronder gedenktekens, kisten en apparatuur voor crematie en verbrandingsovens, voornamelijk voor klanten van begraafplaatsen en uitvaartcentra die families helpen in het proces van rouw naar herinnering. Het industriële technologiesegment ontwerpt, produceert, onderhoudt en distribueert hightech op maat gemaakte energieopslag-, markeer-, coderings- en industriële automatiseringstechnologieën en -oplossingen. Het bedrijf heeft ongeveer 11.000 werknemers in dienst in meer dan 26 landen op zes continenten. Deze werknemers zetten zich in om producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren.

Toekomstgerichte verklaringen

Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn opgenomen overeenkomstig de ‘safe harbor’-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen houden bekende en onbekende risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van de onderneming in toekomstige perioden wezenlijk verschillen van de verwachtingen van het management. Hoewel het bedrijf gelooft dat de verwachtingen die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden geuit redelijk zijn, kan niet worden gegarandeerd dat dergelijke verwachtingen daadwerkelijk zullen uitkomen. Factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten van het bedrijf wezenlijk afwijken van de resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden besproken, zijn met name veranderingen in binnenlandse of internationale economische omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen, veranderingen in de kosten van materialen die bij de vervaardiging van de producten van het bedrijf worden gebruikt, veranderingen in sterfte- en crematiecijfers, veranderingen in de vraag naar producten of in de prijsstelling als gevolg van consolidatie in de sectoren waarin het bedrijf actief is, of andere factoren zoals onderbrekingen in de toeleveringsketen, tekorten aan arbeidskrachten of stijgingen van de arbeidskosten, veranderingen in de vraag naar of de prijzen van producten als gevolg van binnenlandse of internationale concurrentiedruk, het vermogen om kostenbesparingsdoelstellingen te behalen, onbekende risico's in verband met de overnames van het bedrijf, bezorgdheid over cyberveiligheid, de doeltreffendheid van de interne controles van het bedrijf, de naleving van binnenlandse en buitenlandse wetten en regelgeving, technologische factoren buiten de controle van het bedrijf, de impact van pandemieën of soortgelijke uitbraken, zoals de coronavirusziekte van 2019 (“COVID-19”) of andere verstoringen van onze industrieën, klanten of toeleveringsketens, en andere factoren beschreven in het jaarverslag van het bedrijf op Formulier 10-K en andere periodieke deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission.