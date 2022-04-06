Matthews International的Saueressig能源业务宣布，公司预计于2022年7月启用最先进的电池生产压延辊翻新设施

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匹兹堡, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation （纳斯达克全球精选市场代码：MATW）今天宣布，公司预计将于2022年7月启用其德克萨斯州圣安东尼奥最先进的服务设施，以用于锂离子电池电极生产的压延辊翻新。这家工厂隶属Matthews的Saueressig工程和能源事业部，为北美能源业务的增长提供支持，为快速增长的可再生能源市场提供服务。

总裁兼首席执行官Joe Bartolacci表示：“我们对圣安东尼奥工厂的启动感到非常兴奋，该工厂旨在利用我们已公布的专利，将干电极应用于锂离子电池和多压延辊（MRC）的生产和翻新。这项专利技术具有降低生产成本和加速大众市场采用燃料电池的潜力，适用于电动汽车等各种终端用途市场。”

首席技术官Greg Babe继续道：“这一新设施结合了一整套独特的能力，支持MRC和氢燃料电池的开发。随着顶级电动汽车客户使用我们的技术，我们相信，随着市场的持续增长，这将对行业产生巨大影响。”

随着对绿色能源技术需求的加速增长，圣安东尼奥工厂的扩建计划也在进行中，包括一个应用测试技术中心，以及一个用于电池电极和氢燃料电池组件生产的专有设备示范基地。该技术中心为公司的北美客户提供支持，并增强了Saueressig在德国弗雷登的现有研发能力，从而可推动公司的全球研发活动。该设施将是公司北卡罗莱纳州伯灵顿工厂的补充，伯灵顿工厂正在提升其能源生产能力，作为其切割和压花业务的延伸。

此项北美市场的扩张巩固了Matthews在清洁能源市场生产线上的全球地位，公司是电动汽车市场锂离子电池电极压延生产线的领导者，并在2021年5月收购Terrella Energy Systems以及2月份与Illuming Power签订联合开发协议后，其氢燃料电池的专业知识不断得到提升。

关于Matthews International Corporation

Matthews International Corporation是一家品牌解决方案、纪念品和工业技术的全球提供商。SGK品牌解决方案部门是包装解决方案和品牌体验的领先供应商，帮助企业简化营销，提升品牌并提供价值。纪念品部门是一家领先的纪念产品供应商，包括纪念物、棺材、火化和焚化设备，主要面向墓地和殡仪馆客户，帮助家人走出悲痛，转为怀念。工业技术部门致力于设计、制造、服务和分销高科技定制能源存储、标记、编码和工业自动化技术和解决方案。公司在六大洲超过26个国家拥有约11000名员工，致力于提供最高质量的产品和服务。

前瞻性信息

本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均符合1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致公司未来时期的实际结果与管理层的预期存在重大差异。尽管公司认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法确保此类预期正确无误。可能导致公司业绩与此类前瞻性陈述讨论结果存在重大差异的因素主要包括国内或国际经济状况的变化、外汇汇率的变化、公司产品制造所用材料成本的变化、死亡率和火化率的变化、由于公司所在经营行业的整合导致产品需求或价格的变化，或其他因素的影响，如供应链中断、劳动力短缺或劳动力成本增加，或由于国内或国际竞争压力、实现成本目标降低的能力、与公司收购有关的未知风险、网络安全问题、公司内部控制的有效性、遵守国内外法律法规、超出公司控制的技术因素、流行病或类似疾病爆发（如2019年新冠病毒疫情）的影响等导致产品需求和价格的变化、或对我们行业、客户或供应链造成的其他中断，以及公司在10-K表格年度报告和向美国证券交易委员会提交的其他定期文件中描述的其他因素。