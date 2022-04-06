Matthews International 的 Saueressig 能源業務宣佈預計 2022 年 7 月將啟用最先進的設施，以翻新用於電池生產的壓延輥

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匹茲堡, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Matthews International Corporation (馬修國際公司) (NASDAQ GSM: MATW) 今天宣佈，預計 2022 年 7 月將在德州聖安東尼奧開設最先進的服務設施，以翻新用於電池生產的壓延輥。該設施是 Matthews (馬修國際) 的 Saueressig 工程及能源部門之一部分，致力支援公司北美能源業務的增長，為快速增長的可再生能源市場提供服務。



主席兼行政總裁 Joe Bartolacci 評論道：「我們對聖安東尼奧設施的啟動感到非常興奮，其設計專門應用我們發佈的專利，將乾電極用於鋰離子電池和多輥壓延機 (MRC) 的生產與修復。這項專利技術有潛力降低生產成本，並加速大眾市場在各種終端使用市場（包括電動汽車市場）採用燃料電池。」

技術總監 Greg Babe 續稱：「這個新設施結合一系列獨特功能的結晶，以支援 MRC 和氫燃料電池的開發。由於頂級電動汽車客戶已經使用我們的技術，相信隨著市場不斷增長，將對行業帶來莫大影響。」

隨著對綠色能源技術的需求加速，我們現正進行聖安東尼奧設施的擴建計劃，包括一個應用測試的技術中心，以及一個電池電極和氫電池組件生產的專有設備示範場地。技術中心為公司的北美客戶提供支援，並為德國弗雷登的 Saueressig 營運提升現有的研發能力，以推動公司的全球研發活動。該設施將成為公司北卡羅來納州伯靈頓工廠的補給點，以作為其切割和壓花業務的延伸，因公司正在提高其能源生產能力。

北美擴張可鞏固 Matthews (馬修國際) 在清潔能源市場生產線中的現有全球地位，而公司是電動汽車市場鋰離子電池電極生產壓延線的領導者；此外，繼 2021 年 5 月收購 Terrella Energy Systems 以及於 2 月與 Illuming Power 達成聯合開發協議後，公司在氫燃料電池方面的專業知識不斷增長。

關於 Matthews International Corporation

Matthews International Corporation 是品牌解決方案、紀念產品和工業技術的全球供應商。SGK 品牌解決方案部門是包裝解決方案與品牌體驗的領先供應商，協助公司簡化市場營銷、擴大其品牌並提供價值。悼念 (Memorialization) 部門是各種紀念品產品的領先供應商，包括追悼會、棺材、火葬和焚化儀器，主要是服務墓地和殯儀館客戶，從悲傷轉向悼念。工業技術部門設計、製造、服務並分銷高科技的訂制能源儲存、標記、編碼，以及工業自動化技術和解決方案。公司在六大洲超過 26 個國家擁有約 11,000 名員工，致力提供最優質的產品和服務。

前瞻性資訊

本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均根據 1995 年的《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款提供。此類前瞻性陳述涉及已知和未知風險和不確定性，可能導致公司的未來業績與管理層的預期存在重大差異。雖然公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期合理，但公司不能保證此期望未來證明是正確的。可能導致公司結果與此類前瞻性陳述的討論結果產生重大差異的因素主要包括國內或國際經濟狀況的變化、外匯匯率的變化、公司製造產品所用材料的成本變化、死亡率與火葬率的變化、由於公司經營行業進行整合而導致的產品需求或價格變化，或其他因素，例如供應鏈中斷、勞動力短缺或勞動力成本增加、由於國內或國際競爭壓力導致產品需求或價格變化、實現降低成本目標的能力、與公司收購相關的未知風險而導致的產品需求或價格變化、網絡安全顧慮、公司內部控制的成效、國內和外國法律和規定的遵從性、超出公司控制的技術因素、疫情或類似爆發的影響，例如 2019 冠狀病毒病或對我們行業、客戶、或供應鏈的其他干擾、以及在 10-K 表格的年度報告和向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中描述的其他因素。

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