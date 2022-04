Équipement SMS commence la démolition avant la construction d’une nouvelle installation à Timmins afin de soutenir la prochaine étape de sa croissance

English French

ACHESON, Alberta, 06 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équipement SMS, un partenaire en équipement présent d’un océan à l’autre et offrant des équipements et des solutions de soutien de pointe, annonce que la démolition de structures existantes a eu lieu à la fin du mois de mars et permettra d’augmenter sa capacité opérationnelle.



Le nouvel emplacement des installations se situe au 4088 et au 4011, autoroute 101 Ouest à Timmins, en Ontario. Il accueillera un nouveau bâtiment en acier conventionnel comprenant environ 13 000 pieds carrés de bureaux et environ 23 000 pieds carrés d’atelier.

L’atelier comprendra :

cinq aires de service avec deux ponts roulants;

une aire de lavage;

deux baies de soudage à usage intensif avec deux ponts roulants;

une rampe mobile de chargement extérieure

Cette installation unique est le premier bâtiment d’Équipement SMS à offrir le service pour l’équipement minier et de construction ainsi que le service de soudage à partir d’un seul endroit, augmentant ainsi la capacité de production, le soutien complet et le service intersectoriel à partir d’un emplacement stratégique. La croissance continue dans tous les secteurs, notamment l’exploitation minière, la construction lourde, la construction routière et la construction légère, est à l’origine de cette nouvelle installation.

« Grâce à cette expansion dans une nouvelle installation, Équipement SMS recrutera afin de pourvoir de nombreux postes de haute qualité et cherchera activement à embaucher du personnel qualifié pour soutenir ses activités », a déclaré Curtis Westcott, directeur des opérations de la succursale de Timmins. « La nouvelle installation nous permettra de répondre à la demande en forte croissance de nos produits et de mieux servir nos clients d’un océan à l’autre. »

« Timmins est un centre économique important dans la région. Équipement SMS est enthousiaste à l’idée d’accroître considérablement ses capacités à Timmins afin de permettre une augmentation de notre participation aux nombreux projets et développements dans cette partie de l’Ontario », a exprimé Charles-André Lalonde, directeur général des opérations pour la région de l’Est. « Équipement SMS mène ses activités dans 42 emplacements à travers le Canada, et nous avons établi de solides relations dans chaque ville et village que nous considérons comme nos communautés. »

Idéalement, Équipement SMS commencera les travaux à la fin du printemps, après le dégel, et s’attend à ce que la construction prenne environ 18 à 24 mois. D’ici là, les équipes des installations principales évaluent des solutions écologiques pour s’assurer que le bâtiment offre des avantages durables, comme l’amélioration de l’isolation, l’optimisation de la lumière naturelle et l’utilisation de détecteurs de mouvement pour accroître l’efficacité énergétique.

À propos d’Équipement SMS inc.

Équipement SMS inc. est le plus grand concessionnaire Komatsu indépendant au monde, vendant, louant et fournissant un service de soutien complet pour les équipements de terrassement les plus avancés destinés aux secteurs des mines, de la construction, de la construction de routes et de la foresterie. Avec plus de 2 400 employés répartis dans plus de 42 emplacements au Canada, en Alaska et en Mongolie, nous unissons nos efforts à ceux de Komatsu, Bomag, Takeuchi, Cemen Tech, NPK, Genesis et à d’autres fabricants pour fournir des équipements de premier plan, des technologies numériques et des solutions de soutien des produits des plus évoluées.

Pour en apprendre plus, visitez le www.smsequipment.com .



PERSONNES-RESSOURCES :

Équipement SMS inc.

Pour les requêtes des médias

Personne-ressource : – Roy Lapa, directeur exécutif, Marketing et communications

Tél. : 780 948-2200

Courriel : smsonline@smsequip.com

Pour les requêtes liées aux emplois

Veuillez visiter https://www.smsequipment.com/fr-ca/opportunities-d-emploi/

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f775bd69-57ce-4970-a478-9fd9ffb1341c/fr