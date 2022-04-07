斯丹赛生物技术公司任命Robert Dallimore 作为质量与合规高级副总裁

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ROCKVILLE, Md., April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发以实体瘤为重点的嵌合抗原受体（CAR）T细胞治疗综合平台的临床阶段生物技术公司--斯丹赛生物技术（即：Innovative Cellular Therapeutics，简称“ICT”）今天宣布，任命 Robert Dallimore 为质量与合规高级副总裁。



“值此公司发展的关键时刻，我们非常高兴并欢迎Rob加入斯丹赛团队，”斯丹赛创始人兼首席执行官肖磊博士说。 “他在质量合规方面的丰富经验将对我们在美国通过监管程序推进GCC19CART项目和商业启动准备大有助益”

“我很高兴能将我的专业知识带到斯丹赛，”Robert Dallimore说。 “斯丹赛团队在推进 GCC19CART 项目方面取得了显著进展。我期待能通过利用我的专业知识和经验为这一进展的下一阶段做出贡献，以确保 BLA （生物制品许可申请）和商业启动计划的成功。”

加入斯丹赛之前，Dallimore先生任职于NASDAQ上市公司MacroGenics，2013 年至 2022 年担任该公司质量副总裁。2012 年至 2013 年，在 Teva Pharmaceuticals 公司担任质量总监，2008 年至 2011 年在美国Intercell公司担任质量副总裁，除此之外还曾在MedImmune 、 Aviron和 Evans Vaccines 担任过质量保证职务，在生物制剂开发的质量管理领域拥有超过 20 年的丰富经验。

Dallimore先生拥有英国威尔士大学的化学学士。

关于创新细胞疗法

斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家总部在马里兰州罗克维尔的临床阶段生物科技公司，专注于开发用于治疗实体瘤的细胞免疫疗法。斯丹赛 独特的 CoupledCAR® 技术平台旨在克服治疗实体瘤的常见挑战。基于该平台技术开发的CART产品已经在治疗晚期实体瘤（如结直肠癌和甲状腺癌）中取得了可喜的临床前和概念验证临床结果。公司针对晚期结直肠癌的CAR-T细胞治疗产品GCC19CART已于2021年8月获得了美国食品和药物管理局 (FDA)的临床试验批件，并预计将于 2022 年夏天在美国启动这项被称为CARAPIA-1的重点临床试验。斯丹赛同时也在布局针对其他实体瘤，包括前列腺癌、卵巢癌等的丰富的 CAR-T 候选药物管线。欲了解更多信息，请访问www.ictbio.com 。

投资者关系联系人：



斯丹赛生物技术：

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Kevin Gardner

LifeSci Advisors

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Chris Calabrese

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