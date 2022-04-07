斯丹賽生物技術公司任命Robert Dallimore 作為質量與合規高級副總裁

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ROCKVILLE, Md., April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於開發以實體瘤為重點的嵌合抗原受體（CAR）T細胞治療綜合平台的臨床階段生物技術公司--斯丹賽生物技術（即：Innovative Cellular Therapeutics，簡稱“ICT”）今天宣佈，任命Robert Dallimore為質量與合規高級副總裁。



“值此公司發展的關鍵時刻，我們非常高興並歡迎Rob加入斯丹賽團隊，” 斯丹賽創始人兼首席執行官肖磊博士說。 “他在質量合規方面的豐富經驗將對我們在美國通過監管程序推進GCC19CART項目和商業啟動準備大有助益。”

“我很高興能將我的專業知識帶到斯丹賽，” Robert Dallimore說。 “斯丹賽團隊在推進 GCC19CART 項目方面取得了顯著進展。我期待能通過利用我的專業知識和經驗為這一進展的下一階段做出貢獻，以確保 BLA （生物製品許可申請）和商業啟動計劃的成功。”

加入斯丹賽之前，Dallimore先生任職於NASDAQ上市公司MacroGenics，2013 年至 2022 年擔任該公司質量副總裁。2012 年至 2013 年，在 Teva Pharmaceuticals 公司擔任質量總監，2008 年至 2011 年在美國Intercell公司擔任質量副總裁，除此之外還曾在MedImmune 、 Aviron和 Evans Vaccines 擔任過質量保證職務，在生物制劑開發的質量管理領域擁有超過 20 年的豐富經驗。

Dallimore先生擁有英國威爾士大學的化學學士。

關於創新細胞療法

斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家總部在馬里蘭州羅克維爾的臨床階段生物科技公司，專注於開發用於治療實體瘤的細胞免疫療法。斯丹賽 獨特的 CoupledCARR 技術平台旨在克服治療實體瘤的常見挑戰。基於該平台技術開發的CART產品已經在治療晚期實體瘤（如結直腸癌和甲狀腺癌）中取得了可喜的臨床前和概念驗證臨床結果。公司針對晚期結直腸癌的CAR-T細胞治療產品GCC19CART已於2021年8月獲得了美國食品和藥物管理局 (FDA)的臨床試驗批件，並預計將於 2022 年夏天在美國啟動這項被稱為CARAPIA-1的重點臨床試驗。斯丹賽同時也在佈局針對其他實體瘤，包括前列腺癌、卵巢癌等的豐富的 CAR-T 候選藥物管線。欲瞭解更多信息，請訪問www.ictbio.com 。

投資者關係聯繫人：



斯丹賽生物技術：

ir@ictbioinc.com

Kevin Gardner

LifeSci Advisors

617-283-2856

kgardner@lifesciadvisors.com

Chris Calabrese

LifeSci Advisors

917-680-5608

ccalabrese@lifesciadvisors.com