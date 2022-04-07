斯丹賽生物技術公司任命 Lucy Lu 博士為首席運營官

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马里兰州罗克维尔, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於開發以實體瘤為重點的嵌合抗原受體（CAR）T細胞治療綜合平台的臨床階段生物技術公司--斯丹賽生物技術（即：Innovative Cellular Therapeutics，簡稱“ICT”）今天宣佈，任命Lucy Lu 醫學博士為首席運營官。



”值此公司發展的關鍵時刻，我們非常高興地宣佈Lucy加入斯丹賽團隊，“ 斯丹賽創始人兼首席執行官肖磊博士說。 “她在公司戰略、臨床試驗設計、投資者關係等多個業務職能方面擁有豐富經驗，將對我們的項目在美國推進至臨床階段大有助益。”

“我很高興能加入斯丹賽，” Lucy Lu 表示，“斯丹賽在其 IRB 試驗中取得了令人信服的臨床緩解數據，在治療 3線以上結直腸癌患者時的總體緩解率 (ORR) 達50%。我對加入 斯丹賽並幫助推進我們在美國的臨床項目非常感興趣。”

加入斯丹賽之前，Lu 博士任職於Avenue Therapeutics公司，並一直擔任該公司的總裁兼首席執行官，在職期間參與發明了曲馬多靜脈注射的美國基礎專利，領導Avenue 公司在美國納斯達克成功上市，帶領完成了一個臨床三期的開發項目，並與 Cipla Limited 的子公司 InvaGen Pharmaceuticals 公司協商簽署了兩階段的股權併購協議。在從事生物技術行業之前， 2007 年到 2012 年，Lu 博士曾在花旗集團投資研究部擔任高級生物技術股票分析師， 2012年至2017年，又曾經擔任上市公司Fortress Biotech有限公司執行副總裁兼首席財務官，在醫療保健相關的股權研究和投資銀行方面積累了10年的經驗。

Lu 博士擁有紐約大學醫學院的醫學博士學位和紐約大學商學院的工商管理碩士學位，具有醫學和管理學雙重背景 。

關於斯丹賽生物技術有限公司

斯丹賽生物技術有限公司（ICT）是一家總部在馬里蘭州羅克維爾的臨床階段生物科技公司，專注於開發用於治療實體瘤的細胞免疫療法。斯丹賽獨特的 CoupledCARR 技術平台旨在克服治療實體瘤的常見挑戰。基於該平台技術開發的CART產品已經在治療晚期實體瘤（如結直腸癌和甲狀腺癌）中取得了可喜的臨床前和概念驗證臨床結果。公司針對晚期結直腸癌的CAR-T細胞治療產品GCC19CART已於2021年8月獲得了美國食品和藥物管理局 (FDA)的臨床試驗批件，並預計將於 2022 年夏天在美國啟動這項被稱為CARAPIA-1的重點臨床試驗。斯丹賽同時也在佈局針對其他實體瘤，包括前列腺癌、卵巢癌等的豐富的 CAR-T 候選藥物管線。欲瞭解更多信息，請訪問www.ictbio.com。

投資者關係聯繫人：

斯丹賽生物技術：

ir@ictbioinc.com

Kevin Gardner

LifeSci Advisors

617-283-2856

kgardner@lifesciadvisors.com

Chris Calabrese

LifeSci Advisors

917-680-5608

ccalabrese@lifesciadvisors.com